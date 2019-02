Rederarving kjøpte Einar Aas-hytte

Sist uke ble det kjent at krafttraderen Einar Aas’ hytte i Nissedal ble solgt for 9,2 millioner kroner, som var 300.000 over prisantydningen.

Etter å ha lagt hytta ut for salg 27. desember ble krafthandlerens hytte solgt for en drøy uke siden.

Finansavisen melder nå at det var Andreas Ove Ugland som kjøpte hyttepalasset.

– Det er ikke formelt i orden helt ennå, men det er riktig at jeg kjøper hytta, sier Andreas Ove Ugland (63) til Finansavisen.

Hytta ble solgt etter at Einar Aas inngikk en frivillig gjeldsavtale i november, etter å ha vært nær personlig konkurs da han tapte over en milliard kroner på kraftspekulasjon måneden før.

Aas kjøpte opprinnelig to tomter for til sammen 1,2 millioner kroner, som han bygde den 345 kvadratmeter store hytta på i 2016.