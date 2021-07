Nye reiseregler: Strammer inn for Kreta og USA

I neste uke må du i karantene dersom du reiser hjem til Norge fra den populære ferieøya Kreta. I tillegg blir ikke lenger nær familie som reiser fra USA unntatt karanteneplikten.

TURISTMÅL: I 2018 reiste om lag 160.000 nordmenn til Kreta i sommerferien. Vis mer byoutline Mona Langset

Fra og med mandag 12. juli innfører regjeringen karanteneplikt fra flere områder, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding fredag.

Reiserådene endres for blant annet USA, Kreta og flere områder i Finland.

Kreta er et av feriemålene som endrer farge til oransje på reisekartet, knapt én uke etter at det ble omgjort til grønt. Det innføres ikke karanteneplikt for resten av Hellas.

Den greske øya er et populært turistmål blant nordmenn. Om lag 160.000 nordmenn tilbrakte sommeren sin her i 2018, ifølge Aftenposten, riktignok lenge før pandemien.

I tillegg opplyser Helse- og omsorgsdepartementet at USA ikke lenger oppfyller kriteriene til et lilla land. Dette vil si at nær familie og kjærester ikke lenger er unntatt karanteneplikten ved innreise til Norge.

I tallgrunnlaget sitt opplyser FHI at Kreta nå har et smittetrykk på over 100 per 100.000 innbyggere derimot. USA har på sin side et smittetrykk på 59,5, ifølge VGs oversikt.

Dette betyr fargene: Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Røde land : Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Vis mer vg-expand-down

Her kan du se hvilke land som endrer farge fra 12. juli:

Luxembourg – går fra grønn til oransje

Irland, Latvia, Nederland og Monaco – går fra rød til oransje

Andorra, Spania, Storbritannia, Kypros, Portugal – går fra oransje til rød

De finske regionene Helsingfors og Nylands SVD, Kymmenedalens SVD og Päijat-Häme SVD – går fra grønn til oransje

Kreta, Hellas – går fra grønn til oransje

Balearene, Spania – går fra oransje til rød

USA går fra lilla til å strykes fra listen, som betyr at besteforeldre, kjærester m.fl. ikke lenger får unntak for innreiseforbudet. Innreisende må følge de samme reglene som om de kommer fra oransje eller røde land.

Her kan du se VGs oversikt over forventede reiseråd fra neste uke, basert på smittetrykket:

Dersom du reiser fra et grønt land eller region, er det ikke krav om innreisekarantene. Reisende fra oransje og røde områder må derimot testes før og etter innreise til Norge, og gå i innreisekarantene.

De som reiser til Norge fra et land med karanteneplikt må som hovedregel tilbringe opptil ti dager i innreisekarantene, enten på karantenehotell eller et egnet sted.

Personer som er fullvaksinerte, eller som har fått påvist smitte de siste seks månedene, er derimot unntatt fra plikten om å både teste seg og gå i karantene.

Foreløpig ingen avbestillinger

Kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren, sier at de har en utsolgt flyging til den populære ferieøya Kreta neste uke, og har foreløpig ikke fått noen avbestillinger.

– Vi flyr jo uansett. Det er kjedelig at man må teste seg og i karantene, men vi opplever ikke at folk har noe problem med det. Vi ser det at folk kanskje er mer tilpasningsdyktig enn noen gang,

Aspengren sier at det stort sett er fullvaksinerte som reiser om dagen.

– Vi gjør det vi kan for å holde kundene våre oppdatert med den informasjonen de trenger. Det hadde selvfølgelig vært enklest om det var grønt, men jeg tror dette skal gå fint.

KARANTENEPLIKT: Fra og med mandag er det karanteneplikt dersom du reiser fra Kreta til Norge. Dette gjelder ikke personer som er fullvaksinerte eller har vært smittet de siste seks månedene. Vis mer byoutline Mona Langset

Reisefirmaet Apollo har også en avgang til Kreta den kommende uken, men tror ikke endringene vil påvirke salget deres noe særlig.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at hele Hellas var grønt, men vi gjennomfører reisene våre uansett. Og såpass mange er fullvaksinerte, så det vil nok ikke være de store endringene, sier kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera.

De har foreløpig heller ikke opplevd noen flere avbestillinger enn normalt.

– Vi ser at mange reiser uavhengig av farge, og at folk avfinner seg med at slike endringer kan skje nå.