Flere aktører stenger elsparkesykkel-utleie om natten i helgene

Tirsdag gikk Oslo-leger ut med en sterk advarsel mot elsparkesykkel-bruk på nattestid i Oslo. Nå følger flere selskaper oppfordringen.

IKKE LOV PÅ NATTEN: Ryde stenger for å kjøre elsparkesykler på nattetid. Vis mer byoutline Fredrik Solstad, VG

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette skyldes et kraftig oppsving i antall elsparkesykkel-ulykker i hovedstaden. Selskapet Ryde var først ute til å følge legenes bønn, og besluttet å stenge for utleie på nattestid i Oslo.

– Ryde ønsker selvsagt minst mulig skader og har derfor innført strakstiltak etter oppfordring fra legevakten. Som en av de største aktørene i bransjen vil Ryde ta ansvar mens vi venter på en promillegrense som vi håper og forventer at Hareide vil innføre. Vi forventer også at de andre aktørene følger etter, sier Eivind Saga, styreleder i Ryde i en pressemelding tirsdag kveld.

I tillegg vil aktøren redusere kjørefarten fra 20 til 15 km/t mellom 23 og 01 , men holder altså nattestengt mellom klokken 01 og 05 i helgene.

Selskapet er et av flere som leier ut elsparkesykler i hovedstaden. Ryde har i overkant av 4000 elsparkesykler i Oslo.

Onsdag morgen følger konkurrenten Bolt opp.

– Oslo trenger elsparkesyklene. Både på kort og lang sikt. Men, det er et tydelig behov for et regulatorisk regelverk som tar høyde for brukernes sikkerhet, samtidig som det også tilrettelegger for videre innovasjon, sier samfunnskontakt for Bolt i Norden David Mothander.

I juni var det i snitt 14 personer som havnet på legevakten etter elsparkesykkel-ulykker. Oslo universitetssykehus (OUS) kom tidligere tirsdag med en klar oppfordring om at det bør stenges for leie av elsparkesykler på natten.

Se elsparkesykkel-hendelsen som ga politiet hakeslepp:

Vil ikke forby nattekjøring

Konkurrenten Voi, som leder markedet for elsparkesykler i Norge, kommer ikke til å følge etter Ryde.

Det bekrefter daglig leder i Voi, Christina Moe Gjerde til VG.

– De høye ulykkestallene vi ser nå er urovekkende, men vi mener det er prinsipielt feil å forby kjøring av elsparkesykkel på natta, sier Gjerde.

I stedet innfører de redusert hastighet, det vil si at de nedjusterer farten til 15 km i timen, og innfører obligatorisk reaksjonstest fra kl. 01 til kl. 05 hver natt fremover.

– Består de ikke reaksjonstesten vil de heller ikke kunne få kjøre, understreker Gjerde.

For å få låst opp elsparkesykkelen om natten, må man altså klare reaksjonstesten som er som et slags spill i appen som sjekker hvor fort man reagerer.

Oslo universitetssykehus kom tidligere tirsdag med en klar oppfordring om å stenge for elsparkesykkel-utleie allerede fra kl. 23. De har tidligere oppfordret til å stenge mellom midnatt og kl. 05, men i juni var det flest skader i timen før midnatt, opplyser de. Andelen alkoholpåvirkede denne timen var på 75 prosent.

Under tirsdagens pressekonferanse fortalte overlege Tina Gaarder fortalte at de får inn alvorlige hode- og ansiktsskader.

– Ikke alvorlige statistisk sett, men de ødelegger livene og utseendet til unge mennesker, sa hun under pressekonferansen.

– Knuste ansikter, ødelagte fjes og alvorlige hodeskader er det mest vanlige vi ser. De rekker ikke ta seg for, de går rett på snørra. De tar panna eller haka og ødelegger kjevepartiet og så videre. Dette skal de leve med resten av livet.