Bø vil ikke lenger få kompensasjon for nedsatt formuesskatt

Kommunen må belage seg på å ta regningen for «skatteflyktningene» med ny regjering. Det skremmer ikke Bø-ordføreren.

Publisert: Oppdatert i går 22:25

I sin nye regjeringsplattform går Arbeiderpartiet og Senterpartiet inn for å «ikke kompensere de kommunene som velger å nedjustere satsen i formuesskatten».

«Skatteparadiset» i Nordland har tiltrukket seg flere rikinger som ønsker å få mindre formuesskatt - deriblant skihelten Bjørn Dæhlie. Nå må kommunen selv dekke eventuelle tap som følge av skattegrepet de vedtok i 2019.

Formuesskatten består av to deler, en offentlig på 0,15 prosent, og en kommunal som vanligvis er på 0,7.

Bø kuttet den kommunale andelen av formuesskatten fra 0,70 til 0,20 prosent.

Deretter fikk kommunen en «underskuddsgaranti» fra Erna Solbergs regjering. Ved et tap på mer enn fem millioner kroner i bortfalte skatteinntekter skulle kommunaldepartementet ta regningen.

Det er denne muligheten den nye Støre-regjeringen nå vil fjerne.

Vil fortsette som «Norges Monaco»

– Jeg lever med det, sier Bøs ordfører Sture Pedersen (H) til E24.

Ordføreren er først og fremst opptatt av at Bø og eventuelle andre kommuner fortsatt får muligheten til å velge nedjustert formueskatt.

– Det hadde vært mye verre om kommunene ikke hadde fått differensiere, sier han til E24.

Pedersen er verken overrasket eller skuffet over at den nye regjeringen ikke vil ta regningen.

Kommunen har spøkefullt fått tilnavnet «Norges Monaco». Siden de tok skattegrepet i 2019 har «skatteflyktninger» tatt med seg 2,7 milliarder i formue til kommunen. Bjørn Dæhlie, som har hyllet ordføreren, er blant dem.

Sture Pedersen er selv tydelig på at formueskatten ikke skal opp i Bø på grunn av dette.

Han forteller E24 at de ønsker å fortsette med lav sats - og ha statusen som «skatteparadis» intakt.

– Vi har ingen planer om å revurdere. Vi har sett for oss et to-tre års perspektiv på dette for å teste det ut.

Ikke fått kompensasjon ennå

– Kuttet i formueskatten handler om å tiltrekke seg aktivitet, kapital og privat næringsliv som kan skape arbeidsplasser, ifølge ordføreren. På sikt håper Pedersen det vil hindre tapte inntekter og bidra til befolkningsvekst.

Hva fjerning av kompensasjon vil koste Bø er ordføreren usikker på.

Kommunen har ikke fått utbetalt noen kompensasjon foreløpig.

Utregninger KS gjorde for NRK i 2020 anslo at Bø vil tape 10 millioner kroner på skattegrepet.

Pedersen sier det er vanskelig å svare på hva mangel på kompensasjon vil bety, og at de ikke har gode nok regnestykker per i dag.

– Men sånn de kjente tallene ser ut, ser det ut til at dette er noe kommunen skal klare.

Kritiske til kompensasjon

Arbeiderpartiet er blant partiene som har vært kritiske, både til den såkalt «underskuddsgarantien» og til at kommuner skal kunne senke formueskatten.

– Resultatet for alle andre er mindre velferd og økte økonomiske forskjeller, sa Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til E24 i april.

Under sitt landsmøte i april vedtok partiet å droppe kompensasjonen - noe som nå altså gjenspeiler seg i Hurdalsplattformen, hvor det heter at regjeringen «ikke [vil] kompensere de kommunene som velger å nedjustere satsen i formuesskatten».

– Det er blodig urettferdig, sa nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran til NRK i april. Han påpekte at kommunene rikingene flyttet fra også mistet inntekter.

– Det kan ikke være slik at andre kommuner skal betale for den risikoen Bø tar, selv om jeg forstår godt hva Sture Pedersen mener når han sier staten har forlatt distriktene de siste årene.