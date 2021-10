Bekymret over Facebooks storsatsing: – Har altfor mye makt og innflytelse

Facebook har satt i gang arbeidet med å skape et såkalt «metaverse». Det kan skape utfordringer både for personvernet og ytringsfriheten, mener eksperter.

ANNONSERER STORSATSING: Visepresident for Facebooks globale arbeid Nick Clegg (bak) og selskapets toppsjef Mark Zuckerberg etter et møte om regulering av sosiale medier i Irland i 2019. Vis mer

Teknologi-giganten Facebook har kunngjort at de jobber med å utvikle et såkalt «metavers» – en verden der folk skal kunne leve livene sine i en slags virtuell virkelighet, og blant annet møte hverandre som digitale avatarer.

Onsdag meldte The Verge at selskapet, som blant annet også eier Instagram og WhatsApp, bytter navn som en del av storsatsingen. Det skal ifølge nettstedet kunngjøres av Facebook-sjef Mark Zuckerberg under en årskonferanse 28. oktober.

– Det er ikke overraskende at Facebook går denne veien, det har vært tydelig lenge, sier medieviter Ida Aalen til VG.

Facebook, som også eier plattformen Oculus, som driver med virtuell virkelighet (VR), planlegger blant annet å la brukerne benytte VR-briller for å få det til å virke som om man står ansikt til ansikt med en noen, uansett hvor i verden man befinner seg.

BEKYMRET: Medieviter Ida Aalen er bekymret for personvernet videre i Facebooks nye storsatsing. Vis mer

Aalen sier den nye retningen og utviklingen til teknologigiganten stresser henne litt.

– Disse selskapene har altfor mye makt og innflytelse og ligger langt foran reguleringene – det finnes knapt reguleringer, sier hun.

Ifølge Guardian frykter flere eksperter at utviklingen vil gi selskaper som Facebook muligheten til å samle inn og ta i bruk mer brukerdata enn de allerede gjør.

– For meg ser det ut som enda et steg i inntektsgenereringen av data til fordel for Facebook og andre store plattformer, og det selges til folk som noe morsomt, spennende eller hjelpsomt, sier Robin Mansell, som er professor for nye medier og internett ved London School of Economics, til avisen.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Facebook vil ansette 10.000 nye medarbeidere i EU som et ledd i arbeidet med sitt nye «metaverse».

– Det er uunngåelig at denne nye æraen med digital interaksjon vil blandes inn i regjeringers politikk, folks personvern og databeskyttelse, sa rådgiver i PricewaterhouseCoopers, Jeremy Dalton, til CNN etter de nye ansettelsene.

– Utfordring for demokratiet

Medieviter Ida Aalen ser med bekymring på personvernet nå som Facebook jobber for å ta steget videre.

– Det er definitivt en risiko. Bare det at det er et amerikansk selskap, gjør at de har et annet syn på privatlivet. Så er det også mange ulike tjenester som sammenkobles med informasjon om deg. Det er ikke så skummelt når én person vet noe om deg, men det er summen av alle disse bitene som settes sammen, sier Aalen.

– De har i mange år villet vite så mye som mulig om oss, så man kan selge annonser. Facebook har en idé om at hvem du er, handler om hvem du har relasjoner til og hvordan du beveger deg i verden.

DEMOKRATISK UTFORDRING: Forfatter og rådgiver i Civita Eirik Løkke mener Facebook er en utfordring for demokratiet. Vis mer

Eirik Løkke, som er rådgiver i Civita og forfatter av boken «Personvern etter Snowden. Privatliv i det digitale samfunn», deler Aalens bekymring.

– Vi som enkeltborgere kan få masse kule tjenester. Men det er ikke nødvendigvis så bra for samfunnet, og da tenker jeg spesielt på ytringsfrihet og personvern. Facebook er så store og kontrollerer så mye at det er vanskelig å kontrollere dem. Det blir en utfordring for demokratiet.

Han mener det er et paradoks at Facebook nå skal utvide ytterligere.

– Vi vet ikke hva Facebook bruker våre data til, og hvor det blir av. Vi har ingen grunn til å tro på Zuckerburgs interesser. Noe vi fikk se i senere skandaler. Så kan du jo kan slutte å være en del av det, men alle andre er jo en del av det, så det er ikke så lett likevel. Det har blitt en privat monopol, og det blir ikke mindre av på dette nå.

I begynnelsen av oktober skapte Facebook overskrifter verden over da de var nede i over seks timer sammenhengende. I ettertid pekte mange på at nedetiden viser hvor avhengige samfunnet har gjort seg av sosiale medier.

Facebook-varsler

Søkelyset ble for alvor rettet mot Facebook da Frances Haugen, en tidligere produktsjef i selskapet, sto frem som varsler i Wall Street Journal.

– Jeg er her fordi jeg mener Facebook skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt, sa hun i høringen i Senatet i begynnelsen av oktober.

Hun hevdet at Facebook – som ifølge AP har rundt 2,8 milliarder brukere verden over – holder tilbake informasjon, og at de også deler informasjon som de vet er skadelig for samfunnet, fordi de setter vekst og inntjening fremfor alt annt.

Zuckerberg har i et langt innlegg på Facebook kommentert Haugens påstander i høringen. Han skriver at det er nedslående å oppleve at Facebooks forskning blir «tatt ut av sammenhengen».

– Flere av påstandene holder ikke vann. Hvis vi ville ignorere forskning, hvorfor oppretter vi da et eget forskningsprogram for å forstå disse spørsmålene i utgangspunktet? Hvis vi gir blaffen i skadelig innhold, hvorfor har vi ansatt flere mennesker som jobber med slike spørsmål enn noe annet selskap? spør han blant annet.