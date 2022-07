Norsk SAS-sjef: Konkursbeskyttelse var en del av planen

Den norske SAS-sjefen Kjetil Håbjørg forteller at pilotstreiken «fremskyndet» planer om konkursbeskyttelse: – Vi ville uansett hatt behov for en konkursbeskyttelse for å få gjennomført den finansielle restruktureringen.

SAS-Norge sjefen Kjetil Håbjørg på kontorene på Lysaker.

– Temperaturen er høy og intens, sier den norske SAS-sjefen Kjetil Håbjørg når E24 møter han på kontoret på Lysaker tirsdag formiddag.

Bare noen timer tidligere opplyste det kriserammede flyselskapet at de har søkt om konkursbeskyttelse i USA, såkalt «Chapter 11».

Dette er en juridisk prosess for finansiell restrukturering under tilsyn av en amerikansk føderal domstol. Kort forklart innebærer det at SAS’ kreditorer ikke kan begjære selskapet konkurs.

Ifølge SAS-Norge-sjefen var denne konkursbeskyttelsen en del av flyselskapets restruktureringsplan.

– Vi fikk en konflikt i går som er veldig uheldig for våre passasjerer, og selvfølgelig så påvirker det den finansielle situasjonen til selskapet, som da fremskynder denne konkursbeskyttelsen, opplyser han.

– Vi ville uansett hatt behov for en konkursbeskyttelse for å få gjennomført den finansielle restruktureringen.

En del av «SAS-Forward»

– Vi har understreket det fra start at vi har en plan, det er SAS Forward, forteller Håbjørg.

– «Chapter 11» var en del av SAS Forward?

– Ja.

– Så dette var planlagt?

– SAS Forward er en plan som bygger på at alle skal bidra til å oppnå at SAS kommer styrket ut av denne pandemien, forteller Håbjørg, og legger frem tretrinnsplanen i form av kapitalinnhenting, gjeldskonvertering og kutt i kostnader.

– Denne konkursbeskyttelsen er laget for å oppnå deler av denne planen, men planen som helhet bygger på at alle bidrar for å dele byrden.

Ifølge Håbjørg var det bruddet i meglingen som fikk fart i iverksettelsen av «Chapter 11».

– Når var det planlangt at «chapter 11» egentlig skulle bli iverksatt?

– Det var avhengig av de diskusjonene vi førte. Det ville ha kommet, men i og med at vi fikk en konflikt nå, må vi beskytte selskapet og den likviditeten som selskapet har. Det er da naturlig at vi tar det steget nå, svarer Håbjørg.

Kjetil Håbjørg forklarer: Dette er SAS-Forward SAS Forward er en plan som bygger på at alle skal bidra til å oppnå at SAS kommer styrket ut av denne pandemien. Den har tre hoveddeler: Den ene er gjeldskonvertering. I løpet av pandemien så har vi bygd opp mye gjeld. Vi har solgt fly og leaset tilbake mye, og den gjelden er ikke bærekraftig. Den er vi nødt til å redusere. I tillegg til det har vi behov for å styrke egenkapitalen gjennom å hente ny kapital. Den tredje delen, for å få hentet ny kapital, så må vi senke kostnadsnivået i SAS. Det er de 7,5 milliarder svenske kronene som vi har satt oss som ambisjon. Vis mer

Har varslet

Da konkursbeskyttelsen ble kjent kom Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening til ordet, og sa at pilotene «følte seg lurt».

– Dette forsterker vårt inntrykk av at dette er en villet streik fra ledelsens side – for å skape en syndebukk, sa han i en pressemelding tirsdag morgen.

De anklaget også ledelsen for å ha trenert og strukket ut forhandlinger til dagen før de søkte konkursbeskyttelse – uten noen intensjon om en avtale.

– Hva svarer du her?

– Vår plan om å gjennomføre SAS Forward har stått fast hele tiden. Vi har vært veldig tydelige på at det kunne hende at vi fikk behov for rettslig hjelp, senest i resultatene fra andre kvartal. Det ser vi nå at det er et behov for, svarer Håbjørg.

I resultatrapporten fra andre kvartal, som ble sluppet i mai, skrev selskapet:

«SAS Forward innebærer komplekse flerpartsforhandlinger. Som vanlig i en restruktureringsprosess, er det mulig at SAS kan søke å benytte en eller flere rettslige restruktureringsprosesser designet for å hjelpe til med å løse SAS’ økonomiske vanskeligheter, og bidra til å implementere deler av SAS Forward».

– Vi er nødt til å akselerere SAS-Forward-planen. Noe av grunnen til det er at vi har en konflikt som selvfølgelig påvirker vår likviditet, og da er vi nødt til å ta affære. Så det påvirker tidspunktet, sier Håbjørg.

– Men SAS har på ingen måte et ønske om å ha noe konflikt med pilotene, det er helt feil.

Innstilte fly

Streiken for SAS-pilotene har ført til en rekke innstilte fly ved starten av uken, og flere familier har stått strandet på flyplassen i full forvirring når det gjelder ombooking og videre grep.

Den norske SAS-sjefen understreker at konkursbeskyttelsen ikke vil føre til ytterligere innstillinger, og at «Chapter 11» er til for at SAS kan operere som normalt.

Likevel er det flere som nå har måttet booke nye flybilletter hos konkurrentene.

– Hvordan er det nå med kunder som satt med krav i SAS før konkursbeskyttelsen i dag?

– De påvirkes ikke.

– Så de får tilbake fullt beløp?

– Normal operasjon.

– Hva vil det si?

– Det vil si at har de krav på hele billetten, avhengig av billettype, så får de det. De retningslinjene vi har gått ut med i forbindelse med konflikten de står ved lag.

– Hva med de som får innstilte fly fra i dag og fremover. Gjelder dette for dem også?

– Ja. Alle de retningslinjene vi har gått ut med i forbindelse med konflikten de gjelder.

Ifølge en oversikt VG har laget er det forventet at hele 535 avganger vil bli kansellert før fredag.

Når E24 spør den norske SAS-sjefen om hvor mange ytterligere kanselleringer man kan forvente, svarer han at det blir «så få som mulig».

– Hvis man skal fly på lørdag. Når kan man forvente å få meldingen om flyet blir innstilt eller ikke?

– Det er veldig vanskelig å si. Vi forsøker jo å løse dette, det gjør alle parter i en sånn konflikt, men det er vanskelig å si hvor lang tid sånt tar.

