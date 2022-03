Cyberangrep kosta Nortura 36 millionar

Nortura tente meir pengar på å selja kjøt, men ekstraordinære kostnadar trekte årsresultatet deira ned.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen la torsdag fram Nortura-tala for 2021. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

21. desember blei Nortura utsett for dataangrep. Dei stengde ned IT-systema og fjerna nettilgangen for å hindra skade. Dette gjorde at dei måtte skyva all slaktinga som skulle ha blitt gjort i romjula, til over nyttår.

Då dei starta opp igjen, var det med hjelp av mellombelse løysingar. Berre ei avgrensa mengde data frå eldre serverar skal ha blitt stole.

Angrepet kosta Nortura 36 millionar kroner. Dette går fram av årsmeldinga som samvirket la fram på torsdag.

Energiauke: 180 millionar

Marknaden var i fjor framleis prega av auka etterspørsel etter egg og kjøtt som følgjer av koronatiltak. Nortura melder at det ikkje har vore mogleg å auka råvareproduksjonen i takt med etterspørselen, noko som førte til meir import.

Inntektene til konsernet auka med 1,9 milliardar kroner, eller 7,7 prosent, frå 2020. Driftsinntektene blei totalt 26,6 milliardar kroner.

Men resultatet før skatt blei likevel 95 millionar kroner lågare enn i 2020 og enda på 170 millionar kroner.

Tre utgiftspostar bidrog særleg til dette:

Cyberangrepet

Energiprisane, særleg mot slutten av året, som førte til ein kostnadsauke på 180 millionar kroner for Nortura-konsernet.

Nortura betalte 70 millionar kroner meir for råvarene dei kjøpte av eigarane sine. Nortura ventar vidare auke i råvareprisane også i 2022 på grunn av ein uroleg sikkerheitspolitisk situasjon.

Nortura er eigd av 17.100 bønder. Konsernstyret foreslår å utbetala cirka 100 millionar kroner i utbytte og renter til desse.

Konsernet er i gang med dei kallar for ei industriell restrukturering som skal skapa «et meir kostnadseffektivt og berekraftig konsern med enda større konkurransekraft». Denne restruktureringa inneber blant anna flytting av arbeidsplassar frå Forus til Tønsberg.

