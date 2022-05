Første overskudd for Northug: – Jeg er fortsatt en lærling

Etter et tøft 2020 ble det knallsterk vekst for selskapet bak Northug-merkevaren. Daglig leder vedgår at markedet ikke har plass til stort flere merkevarer basert på tidligere skihelter.

BYGGER MERKEVARE: Petter Northug satser på rent design. - Etter hvert kan vi leke oss med litt større logoer på klær til junior og yngre, sier han.

I sitt tredje fulle år etter stiftelsen gikk Brand Assist, selskapet bak Northug-merkevaren, for første gang med overskudd i fjor.

Med god hjelp av nordmenns pandemi-drevne sportslyst, økte omsetningen med over 60 prosent til 31,5 millioner kroner. Samtidig leverte selskapet et resultat på 1,2 millioner kroner etter å ha tapt i underkant av 10 millioner de to første årene.

– Vi forventer en mer moderat vekst i år før vi trykker til igjen i 2023. Vi investerer fortsatt, så vi får se hvordan bunnlinjen blir fremover, men jeg tenker at om et par år så har vi et stabilt overskudd, sier Brand Assist-sjef Jon Inge Gullikstad.

Selskapet er eid 56 prosent av Brand Machine Europe, som er grunnlagt av Gullikstad, mens Petter Northugs holdingselskap eier de resterende 44 prosentene.

Tester alt selv

Det er tre og et halvt år siden Petter Northug la opp som skiløper.

De siste årene har han vært stadig mer involvert forretningsdriften, forteller 36-åringen.

– Jeg tester alt selv, både i røffe forhold og inne på treningssenteret. Og så gir jeg feedback på ting jeg mener vi burde justere. Sånn sett er det ganske likt slik vi jobbet på landslaget, da vi fortalte leverandørene hva vi ikke var helt fornøyd med.

Brand Assist-teamet mener det er en kjempefordel av Northug tester alt selv. - Jeg synes vi forbedret sommerkolleksjonen med to hakk i år, sier han selv.

– Hvilke ambisjoner har du for Northug-merkevaren?

– Jeg vil at det skal være et kult merke, at de som kjøper det skal være fornøyd. Jeg synes designet vårt er veldig kult. Og så vil vi selvfølgelig vokse. Kanskje bli enda bredere på klesbiten. Jeg vil uansett at bærekraft, kvalitet og innovasjon skal så sentralt.

– Anser du deg først og fremst som forretningsmann nå?

– Ja, jeg er vel litt forretningsmann. Det er en spennende verden. Men det er fortsatt veldig ferskt og nytt for meg. Jeg er fortsatt en lærling.

– Det er jo litt annerledes å jobbe på denne måten sammenlignet med i toppidrettsverdenen, der alle jobber inn mot deg. Her jobber man mer sammen. Så det er en overgangssak å jobbe med andre i flere ledd.

Selger mest briller

Det Northug-merkevaren først lanserte var sportsbriller. Dette utgjør fremdeles den største delen av omsetningen, sier Gullikstad.

– Det er briller vi har størst distribusjon på, men tekstil vokser veldig raskt nå. Det vil være to veldig gode ben å stå på.

– Vi har Ulvang, Dæhlie, Johaug og Kari Traa. Hvor mange merkevarer med navn fra tidligere vinteridrettshelter er det egentlig plass til?

– Det er nok på tampen nå. Men det er ikke bare å komme med en personlighet og sette i gang. Man må ha x-faktoren, noe som har varighet. Ofte kan man få litt drahjelp fra profilen i starten, men til slutt må produktet stå seg selv.

Hittil har all omsetning i Brand Assist kommet fra Northug-merkevaren. Neste år relanseres det norske merket Missing Link fra 80-tallet.

Salgssjef Silje Vasvåg legger til at hun tror mange av de eksisterende merkevarene først og fremst blir assosiert med vinterklær.

– Vi har klart å ta markedsandeler i sommersegmentet ganske fort. Og så hjelper det jo at Petter tester produktene et år i forveien, så vi vet at det er bra når det kommer i butikk. At det er Petter-bra.

2020 ble en bråstopp

Daglig leder Jon Inge Gullikstad er klar på at 2021 var unormalt bra for sportsbransjen og at det kommer en korreksjon i år.

2020 var heller ikke et helt normalt år for Northug-merkevaren.

I august det året fortalte skistjernen at han hadde et alvorlig rusproblem. I desember ble han dømt til syv måneders ubetinget fengsel for råkjøring og oppbevaring av narkotika. Northug sonet på en rusinstitusjon i Telemark.

2020 ble et tungt år for Petter Northug. Brand Assist-temaet mener de kom styrket ut av erfaringen.

– Det ble en bråstopp for oss, sier salgssjef Silje Vasvåg.

– Det viktigste oppi alt det var mennesket Petter, at han fikk backe ut og jobbe med det han ville jobbe med. Så fikk tallene komme i andre rekke. Der tror jeg vi gjorde veldig mye rett. Man kjenner at man har en sterk merkevare når man står ut noe sånt og fortsetter å ta markedsandeler.

Omdømmemessig ble ikke dette til noen langvarig krise, fremholder Vasvåg.

– Petter har en ganske unik posisjon i Norge, på den måten at folk lett kan identifisere seg med enkelte av hans egenskaper. Ikke at han er verdensmester på ski, men han er folkelig. Vi gjorde noen merkevareundersøkelser og det gikk veldig fint.