Kryptovaluta-selskap dro inn over 50 millioner: «Overgår forventningene våre»

Selskapet Kryptovault bygger datasentre hvor de utvinner kryptovaluta for sine kunder. Det har vist seg å være lukrativt. De to siste årene har selskapet tjent 94,5 millioner kroner.

Kryptovault utvinner bitcoin med blant annet slik maskiner i sine datasentre. Vis mer

Det rykende ferske 2020-regnskapet viser at Stavanger-selskapet Kryptovault AS fikk et konsernresultat før skatt i fjor på 50,6 millioner kroner mot 43,9 millioner i 2019. Det betyr at det ferske krypto-selskapet, som ble etablert i 2017, har dratt inn 94,5 millioner kroner de siste to årene.

Omsetningen for konsernet landet i fjor på 172,8 millioner kroner. Det er en liten nedgang fra 208,3 millioner kroner i 2019.

Drifter datasentre

«Utviklingen i inntekter, driftsmargin og egenkapitalandel har overgått ledelsens forventninger. Fortjenesten var hovedsakelig relatert til lavere driftskostnader og høyere etterspørsel fra kundene etter selskapets databehandlingstjenester», skriver styret i årsberetningen.

Kjetil Hove Pettersen er daglig leder i Kryptovault AS. Han eier også 10 prosent av selskapet. Vis mer

Kryptovault bygger og drifter datasentre for kunder. Mange av disse utvinner kryptovaluta. Selskapet har hovedkontor i Stavanger med avdelinger på Dale i Vestland, Hønefoss, Vilnius og Singapore.

Vil bygge flere

I årsberetningen skriver styret at konsernet har forsknings- og utviklingsaktiviteter i datterselskapet KV Baltic - blant annet knyttet til design og utvikling av såkalte High Power Computing datasentre (HPC).

«I 2020 har konsernet inngått et samarbeid med Colonor AS for design og bygging av et slikt datasenter i Norge med 5 MW-kapasitet med opsjon på ytterligere 5 MW-utvidelse».

Videre står det:

«Ledelsen og styret sikter mot å skaffe midler til anskaffelse av nye eiendeler i 2021. Markedsforholdene blir sett på som gunstige for å investere i kapasitetsutvidelse».

– Sterkt marked

Selskapet har heller ikke blitt særlig påvirket av koronapandemien.

«Etterspørselen av selskapets tjenester har vært til stede gjennom 2020 og man har opplevd et sterkt marked siste halvdel av 2020 og inn i 2021», skriver styret.

Konsernet oppgir at de sysselsatte 20 årsverk i fjor

Kjetil Hove Pettersen er daglig leder i Kryptovault. Han har en eierpost på 10 prosent. På eiersiden finner vi også vindkraft-investor Lars Helge Helvig. Han eier 18,5 prosent av aksjene og er i tillegg styremedlem i selskapet.

Vindkraft-kongen Lars Helge Helvig eier 18,5 prosent i selskapet Kryptovault Vis mer

