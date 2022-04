Strømstøtten forlenges til mars 2023 og bostøtten styrkes

Regjeringspartiene og SV er enige om å forlenge strømstøtten til og med mars 2023 og sier nei til nye utenlandskabler.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Norge er et værhardt land hvor vi trenger varme og lys i hjemmene våre, derfor har vi i Ap, Sp og SV samlet oss for å få ned strømregningene på kort sikt gjennom sikringsordningene, sier finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik, i en pressemelding.

– Regjeringen jobber også med varige tiltak som å få kontroll over strømeksporten, har sagt nei til nye utenlandskabler og vil satse kraftig på utbygging av fornybar energi, legger han til.

Regjeringen har tidligere gått inn for å forlenge strømstøtten for husholdninger ut mars 2023, mens SV har sagt at de vil forsterke ordningen.

Støtte på 90 prosent

Nå er partiene enige om sikringsordninger for høye strømpriser fram til mars neste år.

Støtten økes til 90 prosent når strømmen koster mer enn 70 øre/kWh i oktober, november og desember. Tidligere har strømkunder fått dekket 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime for desember, og 80 prosent i januar, februar og mars.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge sier det er bra at vi nå får klarhet i dette ett år frem i tid.

– Det er bra for husholdningene å få sikkerhet for at de får penger når prisene er høye. Fremover mener vi imidlertid at det trengs en ny ordning som ikke er knyttet til strømforbruket. Vi foreslår en bonus som utbetales fra et fond bygd opp av statens ekstraordinære inntekter fra strøm. Med en slik ordning er det fortsatt incentiver for folk til å spare strøm, sier Kroepelien.

Ny forhandling i høst

Tidligere har SV sagt at de ville dekke 100 prosent av en strømpris over 50 øre for de første 1.000 kilowattimene (kWh) i løpet av en måned. For de neste 2.000 kWh ville de dekke 80 prosent av det overskytende.

– Vi har en avtale med regjeringen om å forhandle videre i høst for å gjøre ordningen enda mer rettferdig og treffsikker. Vi har også sikret ekstra bostøtte til flere i de kalde månedene, som vil trygge enda flere folks økonomi, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.

Bostøtten utvides

Med det nye forslaget forlenges de midlertidige økningene i bostøtte ut juni 2022 og gjeninnføres for november 2022 – januar 2023.

Ekstrautbetalingene gjennom bostøtten utvides på følgende måte i hele landet:

For månedene mai og oktober utbetales 1.000 kroner per husstand med et tillegg på 150 kroner per husstandsmedlem. For november og desember utbetales 1.500 kroner per husstand med et tillegg på 150 kroner per husstandsmedlem.