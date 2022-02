Fra 200 til 1000 afterskigjester: – Helt nydelig å kunne danse på bordet igjen

I fjor var omsetningen på afterski på Stavkroa i Hemsedal ned 80 prosent. Forrige helg kunne de melde om omsetningsrekord.

Stavkroa begynte sakte men sikkert å fylle seg opp rundt 15-tiden lørdag. Vis mer

Klokken 15:00, Stavkroa, Hemsedal:

Musikken dundrer over høyttalerne mens langbord fylles opp. Folk i skiklær får seg sin første øl etter en dag i bakken. Første helg i vinterferien, og andre helg etter coronagjenåpningen, er stemningen allerede nær maks.

– Det er helt rått! Jeg har ikke vært her siden 2019. Det er helt nydelig at vi endelig kan ha det gøy og kose oss, sier Benedicte Heieren Hundhammer med et stort smil.

– Og det er helt nydelig å kunne danse på bordet igjen, legger Ole Christian Mellerud til, før afterski-gjengen bryter ut i sang og tramper takten til Opus’ «Life is life».

Hovedaksjonær Calle Johansen i Hemsedal Cafe AS, som eier Stavkroa, regner med at det skal være rundt 1000 gjester her innen klokken 18. Det fire etasjer store afterskilokalet har plass til 1750.

Og bordene er forsterket med stål så de skal tåle borddansing, forsikrer Johansen.

Afterski-gjestene gleder seg til å danse på bordet igjen, nå som coronarestriksjonene er borte. Vis mer

– Bare fremover som gjelder

Spol tilbake et år, og stemningen er en annen. Under fjorårets coronarestriksjoner var det maks lov med 200 gjester. De måtte spise, men på ingen måte danse.

Omsetningen falt med 80 prosent. Store deler av de ansatte ble permittert. Så da Johansen fikk beskjed om gjenåpning klokken 10 lørdag for en uke siden, var det bare å kaste seg rundt. Det ble afterski - og omsetningsrekord.

– Det ble gåsehud og en tåre i øyekroken, både for oss og for gjestene, sier Johansen.

Hovedaksjonær Calle Johansen i Hemsedal Cafe AS, som eier Stavkroa, gleder seg over at de igjen kan arrangere afterski slik det skal være. Vis mer

Stavkroa har investert 45 millioner kroner i opprusting og utbygging av i pandemiårene. Johansen legger ikke skjul på at det har vært tøft. Men på veien har bedriften også investert i både kompetanseøkning for ansatte og digitalisering av virksomheten. Samlet sett mener Johansen de kommer ut av pandemien sterkere.

Og han håper han aldri får bruk for kunnskapen han har tilegnet seg om skjemaer og søknader til diverse deler av staten - eller «mastergraden i regjeringen.no», som han selv kaller det.

– Nå er vi ferdige med dette - det er bare fremover som gjelder. Det er deilig å være tilbake og spre den gleden afterski gir.

– En stor lettelse

Coronapandemien har rammet Hemsedal kommune hardt. Av 2500 innbyggere jobber rundt 1000 i reiselivsnæringen, anslår daglig leder Richard Taraldsen i Destinasjon Hemsedal.

I tillegg strømmer rundt 700 sesongarbeidere til Hemsedal hver vinter. I fjor måtte omtrent halvparten reise hjem igjen.

I vinterferien 2021 var det 6000 mennesker i Hemsedal. I år regner Taraldsen at tallet kommer opp mot 20.000.

– Det er en stor lettelse. Hemsedal er en flott plass å bo uansett, men veldig mange har vært permittert - noen i 18 måneder. Det har vært krevende, sier Taraldsen.

Daglig leder Richard Taraldsen i Destinasjon Hemsedal gleder seg over at ingen Hemsedal-bedrifter har gått konkurs under pandemien, selv om det har vært tøft for store deler av kommunens næringsliv. Vis mer

Selv om mange bedrifter har drevet med negativt resultat gjennom pandemien, ser Taraldsen et lyspunkt:

– Ingen har meldt oppbud ennå, selv om det først er nå de begynner å se positive resultater, sier Taraldsen.

Han var forberedt på lettelsene som kom forrige uke, men tok likevel feiringen rolig. Litt vin med venner - han var ikke klar for å gå fra 0 til 100 på én dag.

– Så dette blir gjenåpningsfestuka?

– Ja, sier Taraldsen med et glis.