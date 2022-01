SV og regjeringen vil starte full gjennomgang av coronastøtten

Kari Elisabeth Kaski varsler oppstart av en grundig gjennomgang av alle støtteordningene, så snart de økonomiske støttepakkene er helt avviklet.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, vi at de skal finne ut hvordan coronastøtten har virket og hvilke ringvirkninger den har hatt. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

SV og regjeringen er enige om at coronastøtteordningene skal evalueres, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, til E24.

I formuleringen de tre partiene er enige om står det at «en slik evaluering av den økonomiske krisepolitikken bør vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene, og hva som kunne vært gjort annerledes».

– Jeg håper at vi får bedre oversikt over hvordan Norge ser ut etter to år med pandemi, og håndteringen av den, sier Kaski.

Les også Regjeringen og SV enige om utvidet krisepakke

Hun tror det er viktig slik at man kan lære av det og bruke erfaringene i en ny krise, og for å se hvordan de ulike kompensasjonsordningene virker og hvilke ringvirkninger det har hatt.

– I sum vet vi fremdeles for lite

Hun peker på at det er ting som tyder på at forskjellene i Norge har økt, men hun ønsker ikke forskuttere noen konklusjoner.

– I sum vet vi fremdeles for lite om hvordan den har rammet og hvordan bildet ser ut i dag, sier hun.

Les også NHO om endringene i kontantstøtten: – Helt urimelig

Det er foreløpig ikke bestemt hvem som skal gjennomføre evalueringen, eller hvor lang tid de skal få. Det som er klart er at det ikke vil starte før alle økonomiske støttepakker er avviklet, og hun håper evalueringen blir grundig.

– Det er ikke noe hastverksarbeid. Det må ligge til grunn at de skal bruke god tid, sier hun.

Kaski tror ikke at de rekker å få konklusjonen før neste års statsbudsjett legges frem, da enkelte økonomiske støttetiltak har blitt forlenget til både sommeren og august.

Fredag opplyste Kaski at kompensasjons- og lønnsstøtteordningen har fått en sluttdato: 28. februar. Det har siden både opposisjonen, næringslivsorganisasjoner og bedrifter reagert på. Flere mente det var en forutsetning at da også smitteverntiltakene ble opphevet.

Les også Luksushotellet har brukt skjenkestoppen til kursing: – Håper på det beste

Kaski håper at aktørene ser at man ikke kan fortsette med «den type statlig støtte i all evighet».

– Det er grunn til å minne om at store deler av norsk økonomi går så det griner, og det er lite behov for å putte statlige penger inn i økonomien, sier hun.

– Vil aldri bli det perfekte tidspunktet

Smittevernhåndteringen til regjeringen går nå inn i en ny fase, hvor overføringene fra staten ikke kommer til å være like store, men hun understreker at kommunene vil få midler slik at de kan støtte sitt næringsliv der det er behov.

– Det mener jeg er rimelig når vi går inn i en ny fase, sier hun.

Les også Laveste antall konkurser siden før finanskrisen

Siden pandemien startet har staten bidratt med «veldig store summer» til næringslivet, mener Kaski.

– Det vil aldri bli det perfekte tidspunktet for hver bransje for når vi skal avslutte det, forteller hun.

Samtidig påpeker hun at det hører med en risiko når man driver privat næringsliv.

– Næringsvirksomheter må ta den risikoen, og det tenker jeg i aller høyeste grad må bli tilfellet fremover, mener hun.

Les også Sliter med både skjenkestopp og strømregninger: – Er det ikke det ene, så er det andre

Den nye kompensasjonsordningen som ble gjeninnført etter at det kom strenge smitteverntiltak i desember i fjor hadde noen justeringer fra den første.

– Blir viktig fremover

Kritikken mot ordningen har blant annet kommet etter E24s gjennomgang av ordningen. Den viste at halvparten av bedriftene som hadde fått coronastøtte gjorde det bedre i 2020 enn året før, bedrifter tok ut mer utbytte enn året før, utenlandske eiere tok 722 millioner i utbytte, og flere kunne betalt tilbake støtte uten å gå i underskudd.

Arbeiderpartiet har tidligere varslet at de ville ha full gjennomgang av ordningen, om de fikk regjeringsmakt. Det ønsket daværende finansminister Jan Tore Sanner velkommen, men han påpekte også at det var «lett å glemme hvilke enorm usikkerhet vi sto i våren 2020».

Les også Da staten åpnet corona-lommeboken

Når evalueringen er ferdig ser Kaski for seg at den vil være nyttig for både de som er i politikken, og statsforvaltningen, slik at de vet mer om hvordan Norge ser ut etter pandemien.

– Det er viktig, og blir viktig når vi fremover skal lage planer for Norges utvikling i årene som kommer, enten man ser på hvordan det har påvirket de økonomiske forskjellene, omstilling, og i debattene rundt statsbudsjettene i årene som kommer, forteller Kaski.