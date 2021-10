Industri Energi med varselskudd til SAS: – Må holde oss for nesen akkurat nå

Forbundsleder Frode Alfheim sier han vil be regjeringen presse SAS til forhandlingsbordet i den pågående konflikten med pilotene.

– Jeg kan ikke si til de ansatte at de skal slutte med Wizz Air og så samtidig bruke et selskap som selv bryter med det de skal stå for, sier Frode Alfheim til E24.

Lederen i Industri Energi viser til sine egne uttalelser i oktober 2020, da han sa han ville nekte sine ansatte å bruke det ungarske flyselskapet.

Boikotten kom etter at Wizz Air-sjef József Váradi sa de var «et flyselskap uten fagforeninger».

Nå er det skandinaviske SAS som opplever turbulens med sine egne foreninger, etter at selskapet varslet opprettelsen av to datterselskaper i kjølvannet av pandemien, og på den måten anklages for å omgå en gjenansettelsesrett for sine drøyt 500 piloter.

Alfheim sier hans 56.000 medlemmer i Industri Energi ofte bruker SAS i arbeidsreiser, særlig offshore, men også på infrastrukturen til alle industribedriftene rundt i landet.

– Nå er reaksjonene negative, med oppslag etter oppslag om at SAS bryter med den nordiske modellen. De har vært det foretrukne selskapet for både medlemmer og norsk næringsliv, og bør ivareta den norske modellen.

– Riset bak speilet for SAS er at hvis de blir oppfattet som et hvilket som helst type selskap, så kan ikke jeg si at dette er selskapet vi skal bruke lenger.

– Må holde oss for nesen

Han viser til at Norge, med spredt bosetting og spredte bedrifter, trenger et godt rutenett, og at selskaper som har denne viktige rollen for infrastruktur må ha ordnede vilkår for de ansatte.

– Så er det sånn at vi må holde oss for nesen akkurat nå. Det er ikke sånn vi vil ha det. Vi skjønner at SAS må ut av krisen de er i på grunn av pandemien. Det eneste vi forlanger er at de setter seg sammen med foreningene for å finne ut av det, og ikke lager vilkår nå som bryter totalt med spillereglene og trer dette ned over hodet på de ansatte.

– Det er ikke måten man løfter i flokk. Vi krever at de innser at de må ha de ansatte på lag, og det gjør de med den norske og nordiske modellen, sier Alfheim.

Uttalelsene fra forbundslederen kommer samme dag som Samarbeidskomiteen for oljeservice i Industri Energi varsler at SAS ikke vil forbli et foretrukket selskap for dem.

«Det at SAS utnytter en pandemi til å omorganisere driften på de ansattes kostnad, er uakseptabelt. Med slike holdninger til arbeidslivet vil ikke SAS forbli et foretrukket flyselskap», skriver samarbeidskomiteen i uttalelsen.

Vil be regjeringen presse

Alfheim har invitert til kontaktmøte både med næringsministeren og arbeidsministeren, og er klar på at han vil ta opp denne saken også i disse møtene.

– Der vil vi be dem legge press på SAS for å få dem til å innse at skal de overleve som selskap, må de invitere de ansatte til dialog og ikke diktat.

Mandag sa arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik til VG at hun ønsker å rydde opp, og tar initiativ til et nordisk samarbeid for å hindre selskaper i å organisere seg unna arbeidsgiveransvar.

– Vi ser at det finnes eksempler på internasjonale konsern som det kan fremstå som at organiserer seg vekk fra sitt arbeidsgiveransvar. Det kan ikke være tvil om hvem som har arbeidsgiveransvaret i et konsern, sa Tajik til VG.

SAS: – Lavprisselskaper står klare

Pressesjef John Eckhoff i SAS minner om at SAS er i en vanskelig situasjon, og at flyselskapet er nødt til å omstille seg.

– Skal SAS overleve og sikre norske og skandinaviske arbeidsplasser, må vi tilpasse oss en ny virkelighet med større andel fritidsreisende og færre forretningsreisende. Det forutsetter at vi driver mer effektivt. Ellers har vi ikke livets rett. Utenlandske lavprisselskaper – med helt andre lønninger og løsninger – står klare til å overta, skriver Eckhoff i en e-post til E24.

Han gjentar at fagforeningene nå er invitert til forhandlinger, hvor målet er å sikre et sterkt og fremgangsrikt SAS, som han sa da Fagforbundet like før helgen også varslet at de ville bruke sin forbrukermakt.

– Alle som jobber i SAS føler den tøffe konkurransen på kroppen og det er ikke en naturlov som tilsier at SAS vil klare seg. Vi kjemper for å redde arbeidsplassene og vil gjerne ha tilbake alle 5000 verdsatte medarbeidere som måtte forlate oss under pandemien.

– Men det holder ikke at SAS har en stolt historie. Vi må vise at vi kan konkurrere med hvem som helst, når som helst, skriver Eckhoff.