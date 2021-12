Meglerhus med Exit-video: – Pinlig skivebom

Meglerhuset ABG Sundal Collier inviterer til fest med klare referanser til NRK-serien «Exit». – Det er fristende å le det bort, men det er viktig å ikke gjøre det, sier en av kritikerne.

– Jeg tror ikke det kun er kvinner som reagerer. Flere menn jeg har snakket med opplever den også som skivebom, sier Ingrid Lange, daglig leder og medgründer i tannhelseselskapet Blid.

I noe som ser ut som en intern markedsvideo, har meglerhuset ABG Sundal Collier hyret inn Exit-skuespilleren Jon Øigarden for å promotere en fest i selskapets nye lokaler i Vika.

INNFLYTNINGSFEST: Peter Straume i ABG Sundal Collier lager en film. Vis mer

Langet ut på LinkedIn

I den beryktede Nrk-serien om finansbransjens mørke undermiljøer spiller Øigarden karakteren Jeppe Schøitt, en finansmann som driver innsidehandel og som har et stort forbruk av både prostituerte og kokain.

I den kritiserte ABG-videoen spaserer «Jeppe» rundt i selskapets nye lokaler sammen med Norgessjefen i ABG, Peter Straume.

– Oioioi, kunst over alt. Og jeg så det var masse små rom bortover, sier «Jeppe» i filmen og kremter.

– Der tenker jeg med en gang at, – kan vi ikke ha det litt gøy her a? En liten fest her kanskje?, fortsetter Exit-karakteren.

– Fest skal vi ha, svarer ABGs Peter Straume.

KRITISK: Ingrid Lange mener at ABGs film er upassende og stiller seg uforstående til at en slik film kommer fra et selskap som satser sterkt på rekruttering av kvinner. Vis mer

– Her er det snakk om et profesjonelt meglerhus som har satset tungt på å rekruttere kvinner til finans. At de så spiller på Exit-serien som er kjent for sitt dårlige kvinnesyn, er derfor ironisk, sier Ingrid Lange.

I et innlegg på LinkedIn reagerte hun sterkt på innholdet i filmen. «Kleint, pinlig og uten dømmekraft», skriver hun om den. Selv om det ikke blir sagt noe om kvinner i ABGs film, mener hun at den har undertoner som ikke passer i et profesjonelt miljø.

– Kan det ikke tenkes at filmen er ment å være morsom?

– Jeg skjønner at det er et forsøk på humor, men det er pinlig når finansbransjen generelt, og dette selskapet spesielt, forsøker å styrke rekrutteringen av kvinner.

Dersom et av målene til selskapet er en bedre kjønnsbalanse, er det sannsynligvis en dårlig idé å «dyrke mannssjåvinisme i eksternkommunikasjonen,» mener Lange.

Etablerte stiftelse for «Kvinner i Finans»

ABG Sundal Collier lanserte i 2018 en stiftelse for «Kvinner i Finans», for å «øke andelen og bedre tilrettelegge for kvinner innefor finansnæringen». Meglerhuset uttalte da at det som ledende nordisk investeringsbank bør være forpliktet til å involvere seg i dette.

«Selskapet gjør i dag dette gjennom aktiv rekruttering av kvinnelig talent, gjennom å være en drivkraft for likestilling internt, fremme likestilling for mannlige og kvinnelige ansatte og partnere, og gi lik økonomiske uttelling, oppmuntre til likeverdig fravær og skape like mulige jobbmuligheter», heter det i en pressemelding fra da stiftelsen ble lansert.

– I beste fall uheldig

Lange er ikke alene om å synes at filmen til ABG er problematisk.

– Det å spille så tydelig på Exit-konseptet som maler et bilde av en finansbransje vi ikke vil ha, er i beste fall uheldig, sier Turid Solvang.

Hun er initiativtageren til Kvinner i finans charter, som jobber for å øke kvinneandelen i bransjen.

– Da jeg så filmen tenkte jeg litt sånn "Oi! Er det virkelig mulig?!" og det er fristende å le det bort, men det er viktig å ikke gjøre det.

PROBLEMATISKE ASSOSIASJONER: Turid Solvang presisere at det ikke snakkes om kvinner i filmen. Men problemet er at de linker filmen sin til en serie som er gjennomsyret av et dårlig kvinnesyn. Vis mer

Ved å le det bort aksepterer man at stereotypene får fortsette å sette standarden, utdyper hun.

– På den andre siden må vi passe oss for at dette ikke blir en del av «krenkedebatten.»

Solvang sier at ABG er et foregangsfirma for rekruttering av kvinner til finansbransjen, og at hun har stor beundring for det de gjør og har gjort så langt.

– Men her plumpet de uti, konstaterer hun.

– Tror du dette er en spøk?

– Om det var et forsøk på humor, vil jeg si: Prøv igjen!

– Ment som en selvironisk spøk

I en SMS til E24 skriver Peter Straume, norgessjef i ABG, at filmen var ment som «en selvironisk spøk basert på en karikert TV-serie mange har fått med seg.»

– Vi vurderte virkemidlene og innholdet grundig på forhånd, fordi vi vet at humor og ironi oppfattes ulikt.

Straume skriver videre at de har fått positive tilbakemeldinger fra folk som har oppfattet videoen som humoristisk, men at de også registrert noen negative reaksjoner i sosiale medier.

– Våre kunder og andre som kjenner oss skjønner at videoen er en karikatur, og at den må forstås som dette, og ikke som en presentasjon av selskapets holdninger og verdier, skriver han i SMSen.

E24 har forsøkt å kontakte Eilert Hanoa, CEO i Kahoot, som også medvirker i filmen. Han har ikke svart på E24s henvendelser.