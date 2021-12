NHH-professor Tina Søreide blir ny konkurransedirektør

Søreide tar over etter Lars Sørgard, som går tilbake til sin professorstilling ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Professor Tina Søreide ble fredag utnevnt til ny direktør av konkurransetilsynet for de neste seks årene, opplyser nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding fredag.

– Konkurransetilsynet har en viktig samfunnsfunksjon, og arbeider med krevende og interessante problemstillinger. Nå ser jeg frem til å komme i gang, og til å jobbe sammen med en solid organisasjon, sier Tina Søreide i meldingen.

Hun kommer fra Norges Handelshøyskole, hvor hun har vært ansatt ved institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap siden 2015, ifølge meldingen.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier i meldingen at konkurransetilsynet skal bidra til effektiv bruk av felles ressurser ved å fremme konkurranse til fordel for forbrukere og næringsliv.

– Med sin tunge fagbakgrunn, lange erfaring og brede nettverk, mener jeg Tina Søreide er riktig kandidat til å lede konkurransetilsynets arbeid fremover, sier han i meldingen.

I august ble det kjent at Lars Sørgard ikke søker nytt åremål som konkurransedirektør. Han sa da at han hadde bestemt seg for å gå tilbake til stillingen som professor ved NHH. Han la til at det ikke lå dramatikk bak beslutningen.

– Jobben som konkurransedirektør er svært givende og utfordrende, og jeg har stolt over det vi i konkurransetilsynet har fått til de siste seks årene, sa han i meldingen da.

Sørgard ble sjef for tilsynet i 2016.