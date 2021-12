Serveringsbransjen frykter permitteringer før jul: – Nå må regjeringen være på ballen

Økt smittespredning og coronarestriksjoner fra regjeringen tynger på servering- og utelivsbransjen, som frykter massepermitteringer før jul. Nå etterlyser NHO grep fra regjeringen.

Vertskapet på Hotell Sjømilitære Samfund, Stig Thorsen og Torill Krosvollen Thorsen. Vis mer

– Siden forrige fredag har vi mistet over én million kroner grunnet kanselleringer. Vi har ikke permittert noen enda, men nå må vi tenke på tanken, sier Stig Steinnes Thorsen til E24. Han driver Hotell Sjømilitære Samfund i Horten sammen med sin kone Torill.

Igjen blir julen beintøff for familiebedriften. Han er redd for å miste flinke ansatte, slik han gjorde under forrige nedstenging.

– Det er viktig å få på plass en lønnsstøtteordning så vi kan beholde ansatte – det har en mye større verdi enn å få igjen for tapt omsetning, sier Thorsen.

Før hotellet måtte stenge 1. januar i år, på grunn av smitten, hadde de 30 ansatte. Da de åpnet igjen 1. juni var det bare syv igjen, inklusive de to hotelleierne.

De andre hadde funnet seg annet arbeid, og hotellet måtte finne seg nye ansatte. Han beskriver det som ekstremt vanskelig. Mange av de nyansatte var ufaglærte, og hotelleierne har brukt det siste halvåret på å lære dem opp selv.

– Hvis vi må permittere igjen, er vi redd for å begynne på nytt enda en gang, forteller Thorsen.

Ekteparet Ove Andre Jakobsen og Magdalena Rosenblad driver restauranten Le Benjamin i Oslo. Vis mer

Hos restauranten Le Benjamin i Oslo er det også frykt for å måtte permittere ansatte før jul.

– Permitteringsvarslene har begynt å rulle. Nå må regjeringen være på ballen, sier Ove Andre Jakobsen, restaurantsjef hos Le Benjamin og styremedlem i Norsk Restaurantforening.

Han mener det er nødvendig med en lønnstilskuddsordning for å hindre at permitterte ansatte igjen må gå gjennom det han kaller et «tungrodd nav-system».

– Massepermitteringer kommer til å bli dyrt, og det vil ikke være verdig for dem det gjelder, sier han.

Fire krav fra NHO

– Avlyste julebord og dramatisk omsetningsnedgang har allerede gjort at mange står i fare for å bli permittert til jul, skriver NHO i en e-post til E24.

De er enige med Thorsen og Jakobsen om at en lønnsstøtteordning er viktig for å hindre det.

NHO lister opp fire tiltak organisasjonen mener kan hindre permitteringer før jul:

Regjeringen må innføre en lønnsstøtteordning for å unngå permitteringer. Det innebærer at bedriftene får økonomisk hjelp til å holde de ansatte på jobb. Regjeringen må gjeninnføre en nasjonal kompensasjonsordning så snart som mulig. Det innebærer at bedriftene som hindres i normal drift, blir kompensert for dette. Regjeringen må redusere arbeidsgiverperioden ved sykefravær til tre dager slik den var før 1. oktober. Flere av våre bedrifter sliter med høyt fravær på grunn av strenge smitterestriksjoner. Regjeringen må redusere arbeidsgiverperioden ved permittering fra ti til fem dager. På den måten kan arbeidsgiver permittere ved bortfall av aktivitet på grunn av koronarestriksjoner.

– Bedrifter er bunnskrapte

Jakobsen ved Le Benjamin mener at serverings- og utelivsbransjen vil være skeptiske til raskt å ta tilbake permitterte ansatte på nyåret. Uforutsigbarheten er for stor.

– Med lønnskompensasjon kan folk gå inn i julen og være sikker på at det er noen som passer på, sier Jakobsen.

Og han presiserer at det må gå raskt.

– Ved tidligere nedstenginger, har regjeringen slept beina etter seg og pengene har kommet veldig på etterskudd. Det kan de ikke gjøre nå. Bedrifter er bunnskrapt – så nå må det gå fort, sier restaurantsjefen.