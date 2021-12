Ikke overrasket over skjenkestopp: – Et feigt grep fra regjeringen

Restauratør Jørn Lie er spent på de økonomiske tiltakene regjeringen legger frem tirsdag: – De er nødt til å legge penger på bordet, sier eieren av Gamle Raadhus.

HÅPER: Jørn Lie på restaurant Gamle Raadhus i Oslo håper på økonomiske støtte, slik at han slipper å permittere ansatte. Vis mer

Han har i mer enn tyve år drevet den klassiske restauranten i Kvadraturen i Oslo.

– Vi vil nødig levere julegave med ene hånden og permitteringsvarsel med den andre, sier Lie, som i månedene før jul har nærmere 100 ansatt i sine tre restauranter.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunngjorde fredag full skjenkestopp over hele landet, fire uker fremover.

– Det er en blytung beskjed å gi, særlig i en tid der uteliv og kulturliv er en del av opptakten til jul, sa statsministeren på pressekonferansen.

Støre la til at ingen skal stå alene i denne krisen.

– Vi er i løpende dialog med partene om kompensasjonsordninger og vil stille opp for dem som rammes av politiske vedtak, lovet statsministeren.

De økonomiske tiltakene presenteres tirsdag klokken 08.30.

SERVERER: Restaurantsjef på Gamle Raadhus Pål Martin Schiefloe serverer crème brûlée til Kasper Pahr-Iversen. Vis mer

Etter at pressekonferansen var kunngjort mandag, fikk Gamle Raadhus mer enn 40 avbud.

– Det har rast inn med avbestillinger, sier restaurantsjef Pål Martin Schiefloe.

Fredag – dagen etter forrige runde med innstramninger – hadde 430 gjester reservert bord. Innen kvelden var omme, hadde de bare bespist 120.

Jørn Lie eier og driver Gamle Raadhus og restaurantene Code og Vaaghals i Bjørvika i Oslo sammen med Eirik Strøm Lillebø.

– Feigt grep fra regjeringen

Han er ikke overrasket over skjenkestopp.

– Men jeg synes det er et feigt grep fra regjeringen, sier Lie.

Han mener at anbefalingene om å holde seg hjemme og ikke omgås andre i realiteten er å stenge ned restauranter, kafeer, barer og skjenkesteder.

Lie mener det ville vært enklere å håndtere nedstengning, for da ville de blitt kompensert for tapte råvarer og visst hva de skulle forholde seg til.

– Nå er jeg ekstremt nysgjerrig på de økonomiske tiltakene som kommer. Aller mest på lønnskompensasjonen og hvordan den ordningen vil slå inn, sier Lie.

Han håper han kan unngå permitteringer og i stedet holde ansatte beskjeftiget med arbeid i den fredede teglstensbygningen fra 1641.

– Noe av det vondeste som finnes, er å sende dem hjem til jul med et permitteringsvarsel, som gjør at de på nyåret må på Nav, sier Lie.

LIVSVIKTIG: Jørn Lie mener at julebordsesongen er livsviktig for en tradisjonsrik restaurant som Gamle Raadhus. Vis mer

– Slag i ansiktet

Tirsdag beslutter han og kompanjongen om spisestedene skal holde åpent uten alkohol.

– Nå dreier alt seg om skadebegrensning for å minimere kostnader og beholde de ansatte, sier Lie.

Etter en eventyrlig høst håpet han å få drive helt frem mot jul.

– Julebordsesongen er leve eller dø for Gamle Raadhus, sier Lie.

Han sier beslutningene om skjerpede smitteverntiltak sikkert er berettiget.

– Men det føles som et ordentlig slag i ansiktet. Bransjen begynner å bli ekstremt slitne. Vi vet ikke om vi har levebrød om fire uker, sier restauratøren på Gamle Raadhus.

– Kan bli nådestøtet

Serveringsbransjen i Oslo har vært nedstengt i ni måneder under pandemien.

– Vi var allerede skadeskutt. Dette kan bli nådestøtet, sier adm. direktør i Fursetgruppen Gjøran Sæther om skjenkestoppen som er innført fra natt til onsdag.

Sæther leder et konsern som eier nær 30 restauranter, blant dem Festningen restaurant, Grand Cafe og Ekebergrestauranten. Fursetgruppen har 600 ansatte.

FRYKTER: Store aktører i restaurantbransjen frykter at regjeringen i kveld kunngjør full skjenkestopp. Vis mer

– Når regjeringen skal ta ned kontaktflater og møtesteder, står vår bransje først blant dem som rammes.

– Hva kan bli konsekvensen for virksomhetene deres?

– Da må vi gi ansatte den triste beskjed at de blir permittert i julen og på ubestemt tid, sier Sæther.

Det blir tredje gang under pandemien at Fursetgruppen permitterer de fleste ansatte.

SMALHANS: Lava Oslo satser igjen på takeaway og mat-kits fra sine spisesteder, som Smalhans på St. Hanshaugen. Vis mer

Vil drive uten alkohol

Lava Oslo har ti restauranter, blant dem Smalhans, The Golden Chimp, Katla og Sentralen. Konsernsjef Maria Aas-Eng sier at nye restriksjoner vil begrense driften ganske kraftig.

– Men vi har jo under denne pandemien lært oss å holde åpent, tross skjenkestopp. Vi planlegger for drift uten alkohol og vil levere mat-kits og take away som sist.

Aas-Eng tror likevel at deler av virksomheten blir stengt.

– For oss er det viktigste å forsøke å holde kollegene i jobb. Vi klarte på et vis å holde omsetningen oppe og relativt mange på jobb sist, sier Lava-sjefen.

Lava Oslo har omkring 150 ansatte.

SKUFFET: Medeier i konsertstedet Blå i Oslo Paal Mangerud tror at nedstenging kan bli et dødsstøt for bransjen. Vis mer

Skuffet over Ap

Paal Mangerud er medeier i konsertstedet Blå ved Akerselva og har eierinteresser i skjenkestedene Internasjonalen, Bonanza og Feber.

– At Arbeiderpartiet skulle bry seg så lite om de 17.000 som jobber i serveringsbransjen bare i Oslo, er så skuffende at jeg ikke har ord.

Mangerud tror nedstengning kan bli et dødsstøt for bransjen.

– Mange har pantsatt hus og hjem for å få det til å gå rundt, kontoene er tomme.