Dette er årets bedrift i Stavanger-regionen

De røde bjelkene i taket er prydet med navnet på jærske fotballhelter og sjefen sjøl er selvfølgelig livslang Bryne-patriot. Den profilerte bedriften Aarbakke AS er vinneren av Årets bedrift 2021.

Inge Brigt Aarbakke mottar prisen for årets bedrift av stavangerordfører Kari Nessa Nordtun. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Det er bare å gratulere. Aarbakke er et forbilde som representerer jærsk og rogalandsk gründerånd på sitt aller beste. Denne utrolige industrihistorien er skapt gjennom kontinuerlig forbedring, konstant omstilling og et kompromissløst fokus på å levere kvalitet til verdens mest kravstore næring, sier administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Harald Minge.

– Favorittuttrykket til Inge Brigt er «gje gass». Midt under under pandemien sendte han meg denne sms-en: «Kjører hjem maskin til ansatt som er i karantene. Hjemmekontor». Og bilde av en lastebil som heiser av en gedigen produksjonsmaskin inn i en garasje. Dette sier alt, både om lagånden i bedriften og om evnen til å takle utfordringer – som en pandemi, sier Minge videre.



Inge Brigt Aarbakke takker for prisen. Vis mer

Inge Brigt Aarbakke er en karismatisk og profilert bedriftseier. Torsdag kveld ble Aarbakke AS kåre til Årets bedrift av Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Vis mer

Eget treningssenter

I juryens begrunnelse står følgende:

«Vi snakker om en bedrift som er kjent for sin sterke, særegne bedriftskultur og for en toppleder som jeg vil karakterisere som over gjennomsnittet karismatisk. Kulturen i fabrikkbygget på Håland er preget av samarbeid innad og utad, evne til å tenke nytt, fleksibilitet og risikovilje. Bedriftens «Smart Factory-konsept» er ett av flere eksempler på digitaliserings- og forbedringsprosjekter som påkaller interesse fra industrien for øvrig.

Mange som besøker fabrikklokalene til årets vinner for første gang, tror at de har kommet til et treningssenter, og ikke en avansert mekanisk bedrift. Like ved hovedinngangen er det plassert et stort, velutstyrt treningsrom for alle ansatte. Innvendig er de karakteristiske røde bjelkene i taket prydet med navn på jærske fotballhelter som Gabriel Høyland, Birk Engstrøm og Trond Sirevåg. Disse særegenhetene sier noe om bedriftens fokus på trivsel og identitet. De ansatte er bedriftens aller viktigste ressurs. De har hovedæren for den høye kundetilliten som årets vinner nyter godt av.»

Fra venstre: Hanne N. Berentzen, Ostehuset (juryleder og styreleder i Næringsforeningen), Harald Minge, Næringsforeningen, prisvinner Inge Brigt Aarbakke, ordfører Kari Nessa Nordtun og Ole Henry Slette, Handelsbanken. Vis mer

Inge Brigt Aarbakke er ihuga Bryne-fan og har oppkalt områder i lageret etter lagets spillere. Vis mer

Laerdal første vinner

Årets bedrift er en prisutdeling som Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Handelsbanken står bak. I år ble den prestisjetunge prisen delt ut for 35. gang under et arrangement i Atlantic Hall med rundt 250 gjester. Laerdal Medical var den første prisvinneren i 1987.

Næringsforeningen og Handelsbanken fikk inn over 100 forslag på kandidater til Årets bedrift. Blant disse valgte juryen ut følgende fem finalister:

Arkitektfirma Helen & Hard AS

Easee AS

Navtor AS

Pizzabakeren AS

Aarbakke AS

Kriteriene for pristildeling er:

At bedriften har sin hovedaktivitet i Stavanger-regionen.

At bedriften har vært i stabil virksomhet i noen år.

At bedriften skal ha utmerket seg på ett område det siste eller de par siste årene.

Berentzen juryleder

Formålet med prisen er å stimulere bedriftskulturen og å høyne næringslivets status overfor regionens innbyggere og myndigheter.

Årets jury har bestått av: Hanne N. Berentzen, Ostehuset (juryleder og styreleder i Næringsforeningen), Harald Minge, Næringsforeningen, Ole Henry Slette, Handelsbanken, Anne Woie, Stavanger kommune, Thor Christian Haugland, SpareBank 1 SR-Bank og Tommy Stangeland, Stangelandgruppen.

Aarbakke AS får en statuett laget av kunstner Hugo Frank Wathne. Den finnes i stort format på Holmenalmenningen.

Roboter og automatisering forbedrer produktiviteten hos Aarbakke. Vis mer

Omsetter for over én milliard

«Aarbakke har en historie som strekker seg helt tilbake til 1918. På mange måter kan vi si at bedriften står som et symbol på mye av det beste ved norsk, rogalandsk, og jærsk, industrihistorie det siste hundreåret: Arbeidsmoral, skaperkraft, omstillingsevne, stolthet, samfunnsansvar og tillitsbasert ledelse.

Bedriften er delvis et produkt av vellykkede partnerskap på eiersiden. Etter å ha vært under Weatherford sine vinger siden tidlig på 1990-tallet, kjøpte bedriften eiendelene tilbake i 2000. Deretter ble det satset offensivt med etablering av landets mest moderne maskineringsfabrikk på Håland, like utenfor Bryne sentrum. I de påfølgende årene fikk bedriften to kompetente, kapitalsterke, eiere med på laget. Hitec i 2006, og Westco i 2020. I løpet av disse årene har bedriften gjennomlevd, og kommet styrket ut av, både finanskriser og oljeprissjokk. Årets vinner er med andre ord av det robuste slaget», heter det videre i juryens begrunnelse.

Aarbakke har rundt 300 ansatte, og oppnådde i 2020 en omsetning på én milliard kroner, og et driftsresultat på 161,5 millioner kroner. De har som ambisjon om å bli verdens mest bærekraftige leverandør innen sitt område, og neste sommer har Inge Brigt Aarbakke og gjengen hans planer om å starte byggingen av en ny teknologipark. Denne vil utvide fabrikkarealet fra 10.000 kvadratmeter til 20.000 kvadratmeter.