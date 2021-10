Erling Kagge selger livsverket: – Det har vært et stort press

Erling Kagge selger 70 prosent av aksjene sine i Kagge forlag til danske Politiken – akkurat 25 år etter at han startet forlaget som 33-åring i 1996.

VELOVERVEID: Erling Kagge (58) har hatt mange beilere oppgjennom som vil kjøpe Kagge. Det har ikke vært aktuelt å selge, ikke før danske JK/Politiken banket på døren. Vis mer

– Jeg har tenkt på Kagge forlag natt og dag i 25 år. Jeg elsker jobben min, digger kollegaene mine og er glad i forfatterne. Men den siste tiden har jeg tenkt at jeg bør trappe ned om få år. Det er en tid for alt, sier Erling Kagge til VG.

Det er flere grunner til det, sier han:

– Det har vært et stort press å ha ansvaret for at alt skal fungere, at forlaget skal utvikle seg, at arbeidsplasser skal sikres, at alle skal ha det bra. Jeg kjenner jo på dette hver dag, og nå kan jeg godt tenke meg å ta av den sekken, sier Kagge.

JK/Politikens Forlag kjøper 70 prosent av Kagge forlag- og vil dermed også eie 70 prosent av J.M. Stenersens forlag som var heleid av Kagge. Erling Kagge eide 98,3 prosent av forlaget – og vil fortsatt eie 30 prosent av aksjene.

FÅR DANSK EIER: Erling Kagge og direktør Lene Juul i JK/Politikens forlag - Kagges nye eier - i Oslo. Vis mer

Kjøpesummen er konfidensiell, oppgir både Erling Kagge og Politikens Forlag-direktør Lene Juul til VG. Men VG erfarer at det er snakk om høye summer.

Driftsresultatet til Kagge og J.M. Stenersen var i fjor totalt på cirka 26 millioner kroner. Kagge er også et bunnsolid firma med 38 millioner kroner i egenkapital – og med 113 millioner i omsetning i fjor.

Slike selskaper prises ofte til fem eller seks ganger det ordinære driftsresultatet. Det vil i så fall her innebære en pris på 130–150 millioner kroner for Kagge og J.M. Stenersen. Men etter det VG kjenner til skal det her være snakk om et høyere beløp.

– Alt tyder på at det er snakk om mer enn 130-150 millioner?

– Jeg kan ikke kommentere tallene, sier Erling Kagge til VG.

– Jeg kan bare si at jeg er meget fornøyd.

Men Kagge understreker:

– Jeg har uansett ikke noe nært forhold til de pengene, og dette kommer ikke til å forandre en bagatell i livet mitt. Jeg kommer fortsatt til å fly økonomi når jeg skal til kjæresten i London. Mitt liv er lite relatert til forbruk, shopping kjeder meg.

Kjæresten er uten navn foreløpig, det er også de mange beilerne som har fridd til Kagge forlag opp gjennom årene.

MANGE FRIERE: Erling Kagge sier at tilbudene har stått i kø om å få kjøpe Kagge forlag - både fra norske og utenlandske aktører. Vis mer

– Det er vel snakk om at alle de norske du kan tenke deg, og flere utenlandske også, har vært på ballen. Men jeg har ikke respondert positivt før Politiken banket på døren. Når jeg nå selger handler det om to ting; penger og publisistiske hensyn – og for meg er det siste viktigst. Derfor åpnet jeg ikke for noen budrunde.

– Jeg ville ikke ende opp med en kjøper jeg ikke ville ha som kjøper. Det ville vært trist for alle, sier Erling Kagge til VG.

Han sa ja til JP/Politikens Forlag som er et av Danmarks største forlag med lang historie. Forlaget feirer faktisk 75 års jubileum akkurat i dag, 1. oktober, mens mediehuset som i dag eier Danmarks tre ledende aviser startet i 1884.

– Jeg har fulgt Politiken i lang tid, og de har vist publisistisk integritet både når det gjelder virksomheten og ansatte siden grunnleggelsen. Jeg er opptatt av hvordan det skal gå med forlaget videre, at vi skal gi ut de beste og viktigste bøkene – og jeg er opptatt av at kolleger skal ha det bra. Politiken virker som den perfekte nye eier for Kagge, og de har mange ideer og ambisjoner for videre vekst.

Danske Egmont er nå heleier av Cappelen Damm, svenske Bonnier har kjøpt 70 prosent av Strawberry – og nå toger danske Poltiken inn. Tar svenskene og danskene over norsk bokbransje?

– Jeg håper og tror at forlag som Gyldendal og Aschehoug forblir norskeide. Det er viktig for norsk kulturliv og samfunnet generelt med store norskeide institusjoner.

– Men ikke for Kagge?

– Jeg synes det er uproblematisk. Vi flytter ikke til Danmark, Danmark flytter til oss – og nordmenn har bare godt av litt innflytelse sørfra. Politiken er svært dyktige, de er i en annen divisjon, og jeg tror det er bra å få deres kultur og rakrygghet til Norge.

JP/Politikens forlag gikk i 2016 inn i det svenske bokmarkedet der de startet forlaget Polaris. Den gangen sa de at Norge ikke var i tankene.

– Nå er det slik at hvis Politikens Forlag skal vokse mer, så kan vi ikke vokse særlig mer i Danmark. Polaris har gått bra, men vi hadde håpet på mer. Ved å gå inn i Kagge og Norge, får vi mer muskler også utad. Vi kan for eksempel kjøpe store bestselgerrettigheter til tre land samtidig, og sammen står vi også sterkere for å selge rettigheter internasjonalt, sier direktør Lene Juul i JP/Politikens Forlag til VG.

GÅR INN I NORGE: Forlagsdirektør Lene Juul sier at Norge er et sterkt og stabilt bokmarked som de absolutt har vært interessert i noen år. Vis mer

Hun er tydelig på at Kagge, som hovedsakelig har vært et sakprosaforlag, nå skal bli sterkere på skjønnlitteraturen.

– Kagge skal fortsette å være gode på sakprosaen, men vi vil samtidig utvikle en skjønnlitterær linje. Politiken startet også som et fagbokforlag, men satset med stor suksess også på skjønnlitteratur for 15 år siden. Nå vil vi bruke vår erfaring og økonomiske styrke sammen med den innovative og kreative gjengen i Kagge til å gjøre det samme her, sier Juul som er mektig imponert over hva Erling Kagge har fått til.

– Kagge forlag har hatt en fantastisk reise over 25 år – med vekst år for år og en trinnvis utvikling og noen riktig sterke år. Vi kler hverandre godt, og for oss er det riktig så stort at vi akkurat i dag – på 75-årsdagen til Politikens forlag – også får en norsk familie, sier Juul til VG.

FAKTA JP/Politikens Forlag JP/Politikens Forlag er et av Danmarks største forlag. Fra starten i 1946 satset de først hovedsakelig på sakprosautgivelser, og fra 2006 med en bevisst satsing på skjønnlitteratur – og de utgir blant andre Sara Omar, Jussi Adler-Olsen, Carsten Jensen og Søren Sveistrup. I 2017 ble forlagsvirksomheten utvidet med etableringen av Polaris i Sverige samt oppkjøpet av de danske forlagene Hr. Ferdinand og C & K. JP/Politikens Forlag eier også Politikens Boghal i København og Danmarks største bokhandler, Arnold Busck. Er en del av mediehuset JP/Politikens Hus som har 2400 ansatte - og utgir også avisene Ekstra Bladet, Jyllandsposten og Politiken. Går nå inn i Norge – og blir hovedeier i Kagge og J.M. Stenersen Forlag med 70 prosent av aksjene. Forlagsdirektør Lene Juul sier at de ønsker å fortsette medlemskapet i Forleggerforeningen – og at de ønsker signalene om en boklov velkommen. Vis mer

Da Erling Kagge startet forlaget 13. september 1996, var han en 33 år gammel eventyrer, polfarer og fjellklatrer som akkurat hadde besteget Mount Everest. Forlaget het i starten Familievennen forlag og fikk etablerte norske forleggere til å tenne på alle plugger blant annet fordi Kagge ville selge bøker også i vanlige butikker.

Gyldendal-direktør Geir Mork uttalte at Erling Kagge ikke drev forlag, men ren forretning.

UTSKJELT: Erling Kagge ble ikke populær i norsk forlagsbransje da han startet eget forlag - og ville selge bøker i vanlige dagligvarebutikker. Her fotografert i 1996. Vis mer

– Jeg tenker sjelden tilbake, men jeg husker jo hvor utrolige sutrete forleggerne var. Og det var det beste som kunne skje forlaget mitt, for det ga mye gratis oppmerksomhet rundt bøkene vi ga ut. Vi hadde ingen PR-avdeling, men konkurrentene våre ordnet det, ler Kagge.

– Det å være litt underdog, det var toppen. Men jeg husker jo at mamma (Aase Gjerdrum) som jobbet i Cappelen Damm, begynte å gråte fordi de snakket så stygt om meg. Hun trodde det var tungt å ha en sønn som klatret Mount Everest, men dette syntes hun var vanskelig.

Han innrømmer gjerne at han var «oppesen» på slutten av 90-tallet.

– Jeg var nok ganske storsnutet i begynnelsen, og kommenterte også de andre forleggerne. Jeg var svært aggressiv i 96 og 97. Det sluttet jeg med etter noen år. Det blir hverken bedre bøker eller bedre salg av å fokusere på konkurrentene.

VG møter Erling Kagge på en fortauskafé før nyheten om salget er kjent, og han er preget.

– Det er jo vemodig. Det er selvsagt ikke synd på meg, for jeg vet jeg er griseheldig. Men det er mye følelser involvert.

Tro ikke at Erling Kagge om noen år ser for seg en rolig pensjonstilværelse – nå med ekstra tykk lommebok.

– Nei, jeg har aldri tenkt å pensjonere meg. Forbildet mitt er Olav Thon når det gjelder arbeidsinnsats. Man må fortsette å stå på. Det var også rådet vår forfatter Arne Næss ga til alle som spurte om hvordan man skal legge opp livene sine: Stå på. Jeg elsker det rådet!

Nå skal han fortsette å stå på i Kagge frem til 2024.

– Jeg kommer til å arbeide for fullt som forlegger og styremedlem frem til 2024. Så får vi se hvor haren hopper. Jeg regner med å være involvert i forlaget på et vis. Jeg elsker forlaget, det er som mitt fjerde barn, på privaten, og det er ikke noe man uten videre legger fra seg.

– Jeg ønsker å være mer på tur, friluftsliv er de tre vakreste ordene jeg vet om - og jeg kommer til å få bedre tid til å skrive. Så får vi håpe at jeg skriver så gode bøker at jeg blir antatt på Kagge forlag. Ryktene sier at alle forfattere må stå på for å få til det.