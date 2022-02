Støre fulgte ikke «meteren» på bar: – Går ikke med en meter stillas rundt oss

TROMSØ/OSLO (VG) Tirsdag ba statsminister Jonas Gahr Støre alle om å overholde «meteren» og bruke sunn fornuft. Dagen etter fulgte han ikke selv «meteren» på bar – og sier til VG at det «ikke er så farlig» om man lener seg mot noen og kommer nærmere enn en meter.

PARTIKAMERATER: Støre møtte Ap-medlemmer i Tromsø onsdag kveld. Vis mer

Etter tirsdagens pressekonferanse var det tre tiltak som ble stående igjen, sa helseministeren: Meteren, munnbind og sunn fornuft.

Både Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte flere ganger valget om å beholde «meteren» i utelivet, til tross for at serveringsbransjen fortsatt er hardt rammet etter lange perioder med strenge tiltak.

Meteren skal «dempe smitte», beholde en viss kontroll og unngå massesmittehendelser. Og på grunn av meteren, kan vi slippe tiltak i andre sektorer.

– Dette med meteren er et budskap om at avstand fortsatt teller og det er noe du og jeg må tenke på når vi møter andre mennesker. Hvis vi kommer for tett på, kan vi tenke at det er en meter som gjelder, sa Støre.

Droppet meteren

Dagen etter pressekonferansen arrangerte Troms Arbeiderparti «Pub og politikk» på baren og kafeen Amtmandens i Tromsø, med statsministeren på gjestelisten.

– Du var på byen i går. Holdt du meteren da?

– Jeg la vekt på å holde avstand på en annen måte enn jeg gjorde da jeg var på samme stedet i 2020, før corona. Jeg brukte munnbind da jeg gikk gjennom lokalet og jeg satt ved bordet. Men om det alltid var en meter, det er ikke sikkert, sier Støre til VG.

– Jeg opplevde at vertskapet hadde tilpasset antall deltagere til at det var mulig å holde avstand, og det er det som er meningen.

– Ikke så farlig

Bilder fra arrangementet viser at Støre sitter og står tett med flere andre og ikke overholder «meteren».

Slik begrunnet Støre meteren overfor VGTV etter pressekonferansen:

– Skjønner du at noen kan reagere på det?

– Jeg tror alle synes det er utfordrende å holde 100 centimeter i alle sammenhenger, men her er poenget at vi satt ved bord, det var antallsbegrensninger ved inngangen og at folk viste varsomhet, sier Støre og fortsetter:

– At du i noen sammenhenger lener deg over et bord for å si noe, det tror jeg skjer. Vi går ikke med en meter stillas rundt oss.

– Så det er ikke så farlig hvis noen lener seg over et bord for å si noe til noen?

– Nei, det er ikke så farlig.

– Meteren nærmer seg pensjonsalder

– Hvis det ikke er så viktig lenger, og til og med statsministeren møter folk med mindre enn 100 centimeter, kan vi ikke bare pensjonere meteren da?

– Meteren nærmer seg pensjonsalder. Det er helt klart, og det sa vi på tirsdag. Vi vurderer dette løpende, med innspill fra FHI og Helsedirektoratet, frem mot 17. februar.

– Hvor nærme er vi å pensjonere meteren nå?

– Vi får se om det blir AFP for meteren, da. Frem mot 17. februar, men det kan komme før.

UTFORDRENDE: Det er ikke så lett å holde meteren, mener statssekretær Kristina Hansen (Ap). Vis mer

Mener meteren ble holdt

Kristina Hansen, statssekretær for fiskeri- og havministeren og leder av Finnmark Arbeiderparti, la ut bilder av Støre på arrangementet i et innlegg på Facebook.

Hun oppfattet at deltagerne holdt en meters avstand under arrangementet, og mener at bildene ikke viser noe annet.

– Det var noen som gikk ut av lokalet fordi at det ble for mange folk. Vi var bevisste på det, men vi var kanskje på grensen i perioder, sier hun.

– Vi mennesker er jo sosiale, det er det som er en utfordring for alle folk, også politikere. Vi er sosiale og vi ønsker å være i lag.

– Så du gleder deg til meteren forsvinner?

– Ja, det gjør jeg.