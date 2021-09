Bedriftene står i kø for å prøve norsk oppfinnelse: – Etterspørselen er større enn det vi får levert

I nettbutikken kan kunder velge å betale litt ekstra for å få varen sendt med Packoorang sin gjenbrukbare emballasje. Meningen er at kundene skal få igjen en del av dette gjennom rabatter eller cashpoints. Når pakken er ankommet deg kan du skanne en strekkode for å få opp nærmeste returpunkt, hvor emballasjen leveres tilbake. Deretter blir emballasjen sendt til vask, før den til slutt leveres tilbake til nettbutikken.