Toppdiplomat om krigen: – Eit sjokk i matsystemet

Før krigen i Ukraina var den globale mattryggleiken på veg ned. No blir det verre.

Morten Aasland budde på Hognestad, hos tidlegare ambassadør Øyvind Nordsletten, då han besøkte Jæren denne veka.

– Krigen i Ukraina har allereie fått alvorlege følgjer for prisnivået på mat. Me risikerer også at det blir knapt med gjødsel, seier Morten Aasland.

Diplomaten er leiar av den faste norske delegasjonen til FN sine tre særorgan for mat: Verdas matvareprogram (WFP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD).

FN sine tre særorgan for mat i Roma Verdas matvareprogram (WFP): Den største humanitære organisasjonen i verda. Fekk Nobels fredspris i 2020.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO): Har mattryggleik for alle som mål. Organet kjem med tilrådingar til normer og reglar, samlar inn kunnskap og har eit eige utviklingsprogram.

Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD): Investerer og gjev bistand særleg retta mot småskalaprodusentar i mindre utvikla land.

Norge støttar alle dei tre organisasjonane finansielt.

Norge sit for tida i styret til WFP og IFAD. I 2023 skal Norge inn i styret til FAO.

Den norske delegasjonen jobbar ut frå instruksar frå Utanriksdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Viktige stikkord er god ressursforvaltning, biodiversitet, klimatilpassing, betre fordeling, småskalajordbruk, matvaresystema til urfolk, likestilling mellom kjønns og avgrensa bruk av antibiotika. Vis mer

– Prisane på mat var på veg oppover før krigen også. Då levde 800 millionar menneske med det me kallar for matusikkerheit. Det vil seia at dei er usikre på korleis dei skal klara å brødfø familien sin. Og 40 millionar menneske risikerte eller var allereie direkte ramma av svolt.

Kor høge desse dystre tala vil bli som følgjer av krigen i Ukraina, er uvisst.

– Me ser allereie konsekvensar av krigen. Dei komande månadane og på mellomlang sikt er det sannsynleg at dei blir endå meir alvorlege.

Denne veka gjekk leiaren av WFP, David Beasley, ut med ei sterk åtvaring til europeiske leiarar: Betal meir no for å avverja global svolt, eller få ei flyktningkrise seinare, skriv Politico.

Fryktar sosial uro i andre land

I eit par dagar har Aasland bytta ut dei travle møteromma i Roma med lyden av fuglekvitter på Hognestad på Jæren. Før krigen braut ut, blei han invitert hit for å halda foredrag om «dagleg brød til alle» i regi av Time Historielag. Krigen har aktualisert temaet vesentleg.

– Verdas matvareprogram skal nå ut med mat til tre millionar menneske som er ramma av krigen i Ukraina. Organisasjonen har dessutan det overordna ansvaret for logistikksystemet for humanitær hjelp i Ukraina.

På Jæren ligg jorda klare for våronna. Norske bønder må takla uvanleg høge prisar på mykje av det dei treng for å produsera mat. Men sjølv om utfordringane deira ikkje er til å kimsa av, så har kollegaane deira i Ukraina endå meir å stri med.

– Tidsrommet for våronna er avgrensa. Dersom bøndene i Ukraina dei ikkje får sådd, vil menneska i eit av verdas kornkammer bli avhengige av matvarehjelp. Dette vil dessutan kunna føra til forsyningsvanskar, matmangel og sosial uro andre stadar i verda, seier Aasland.

Russland er den største eksportøren av kveite i verda, og Ukraina er den femte største. Saman står dei to landa for 19 prosent av byggkornet, 14 prosent av kveiten og 4 prosent av maisen som menneska i verda et.

På sikt vil ein sjå kva effektane blir av både krigen i Ukraina og sanksjonane mot Russland, som også er viktig for verdas produksjon av gjødsel.

– Faren for sosial uro som følgjer av matmangel er ikkje størst i dei aller fattigaste landa, men heller i importavhengige mellominntektsland med store urbane befolkningar med låg inntekt.

Land som oppfyller desse karakteristikkane er til dømes Libanon, Egypt, Tunisia, Indonesia og Bangladesh.

– Sjokk i matsystemet

Fram til 2015 gjekk utviklinga for verdas mattryggleik i rett retning.

– Så kom knekken, seier Aasland.

Etter dette har det han kallar for dei tre k-ane, fått pilane til å på å peika nedover: Klimaendringar, langvarige konfliktar i fleire land og, frå 2019, korona.

– Klimaendringane er her allereie og påverkar matproduksjonen. Eit døme ser ein på Afrikas horn. Her har landa hatt tre år med ujamn nedbør. Fyrst og fremst tørke, men også tidvis omfattande regnfall som landa ikkje er vane med frå før.

Og så kom altså krigen i Ukraina på toppen av dette.

– Klimaendringar og konflikt kan gje sjokk i matsystemet. Krigen i Ukraina er eit slikt sjokk. Ein skal ikkje undervurdera evna systemet har til å tilpassa seg over tid, men me får uansett store utfordringar på kort og mellomlang sikt.

I Norge har me råd til å kjøpa mat sjølv om prisane stig. Men me importerer over halvparten av det me treng for å eta oss mette.

– Beredskap og auka nasjonal produksjon blir nok viktige saker for norske styresmakter framover, seier Aasland.

Landbruks- og matminister Sandra Borch har nyleg sett i gang eit arbeid for å få på plass beredskapslagring av korn.

Klimatilpassing

Delar av verdssamfunnet jobbar hardt for å få ned klimagassutslepp for å redusera framtidige klimaendringar.

– Heile 33 prosent av drivhusgassane kjem frå matsektoren. Globalt ser ein at ein blir stadig meir medvitne om dette, seier Aasland.

Sidan klimaendringane allereie er her, gjeld det også å tilpassa matproduksjonen til det som faktisk skjer. Endringane slår ulikt ut, og det finst få tilpassingar som fungerer over alt.

– Mange gjer mykje, men tempoet må opp, og FAO har ei viktig rolle, seier Aasland.

Når ein riggar matproduksjonen for framtida, er det fleire omsyn som må balanserast. Ein bør produsera med berekraftige metodar som ikkje tærer på dei avgrensa ressursane me har. Men kva om desse metodane gjer at ein må produsera mindre på den på den jorda ein har tilgjengeleg?

– Landbruksstormaktene legg stor vekt på teknologisk innovasjon og stordrift. Mens andre, som Norge og dei andre nordiske landa, har eit meir heilskapleg syn med vekt også på småskalalandbruk og sikring av biodiversitet. I EU ser ein litt av begge delar. Dette er ein stor debatt i arbeidet til FAO.