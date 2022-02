Konkurransetilsynet har utført razzia hos entreprenører

Razziaen foregikk tidlig i februar, opplyser tilsynet.

Den nye konkurransedirektøren Tina Søreide hadde første dag på jobb 1. februar 2022. Vis mer

Tilsynet har gjennomført såkalt bevissikring hos aktører i markedet for entreprenørtjenester, ifølge en pressemelding.

Det ble gjennomført på grunnlag av en beslutning fra Hordaland tingrett, og tilsynet har tatt beslag i materiale som skal gjennomgås.

– Konkurransetilsynet har grunn til å anta at det har foregått utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom aktører i markedet for entreprenørtjenester, og har derfor gjennomført en uanmeldt kontroll for å få bekreftet eller avkreftet mistanken om ulovlig samarbeid, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug.

Det opplyses ikke om hvilke aktører det er snakk om. Konkurransetilsynet understreker at det ikke har anledning til å gå konkret inn på den aktuelle saken.