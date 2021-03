Fredrik Solstad / E24 Hans Wagner (35) er permittert og bruker kveldene under corona på å strikke. Pandemien har gitt mange mer fritid, og færre ting å bruke pengene på. De som selger garn og hobbyprodukter har sett solid vekst, og ting tyder på at flere nordmenn har fått pleie hobbyer under krisen. Mens Hans Wagner (35) har vært permittert har han fått øynene opp for strikking

– Det er veldig meditativt å strikke. Vi sier at når man havner i strikkehullet så forsvinner tid og rom, sier Hans Wagner (35).

Solen skinner gjennom vinduet i leiligheten i Oslo, musikk fyller rommet og på sofaen ligger det strikkeprosjekter i knallfarger som gir en følelse av vår.

Wagner er permittert, og har vært det i flere perioder etter at coronaviruset brøt ut i Norge. Han er bassist i Frank Znort Quartet, som vanligvis spiller hver søndag på utestedet Blå i Oslo. I tillegg spiller han i bandet i Jørund Vålandsmyr & Menigheten, som har vunnet Spellemannsprisen.

– Jeg vil helst ikke defineres med noe. Jeg gjør alt mulig rart, men jeg er permittert og kan ikke gjøre noe av det jeg kan. Jeg kan lage musikk, jeg kan scenearbeid, jeg har drevet bar og kan jobbe på kjøkken, men nå er alt stengt.

Da han ble permittert for andre gang mot slutten av fjoråret, ble han interessert i strikking. Ved første øyekast er det lite som oppfyller stereotypiene til en med strikkedilla.

– Jeg begynte å strikke i desember, for jeg hadde ikke masse penger til julegaver.

Kortbruken til menn økte mest

Hans Wagner er langt fra den eneste som har startet å strikke etter at corona kom til landet.

Ifølge Googles egne tall har nordmenn aldri tidligere søkt på det å «strikke» så mye som under pandemien, og spesielt under nedstengningene (se graf under).

Korttransaksjoner fra DNB viser at fra og med mars 2020 ligger kortbruken på strikking, hekling og hobby relativt jevnt 20 til 30 prosent over normalen.

Selv om kvinner fremdeles står for 93 prosent av kortbruken på strikking, økte mennene sin kortbruk mer enn kvinnene.

Kortbruken fra Norges største bank viser at de yngste er de ivrigste strikkerne under pandemien. De mer enn doblet pengebruken på strikking i mars og april i fjor da den første smittebølgen traff landet.

Strikkeskuffen hjemme hos Hans Wagner er full av ulike garn og strikkeprosjekter. Vis mer byoutline Fredrik Solstad / E24

Med kjæresten som mentor

– Jeg startet med å strikke lue, og nå prøver jeg med en ny greie med dobbel tråd, sånn at den ser nesten butikkstrikket ut, sier Wagner mens han viser frem luen fornøyd, den er en gave til kjæresten.

Luen lager han uten strikkeoppskrift, men er nøye på å legge opp nok masker så den ikke blir for stram, og så strikker han til han blir fornøyd.

Lue var Wagners første strikkeprosjekt. Vis mer byoutline Fredrik Solstad / E24

Kjæresten Kine Jakobsen strikker også, og ifølge Wagner er det hun som er mentoren.

– Jeg kunne ingenting, men hun viste meg hvordan man la opp og sånne ting. Hun har brukt mye mykt garn, som jeg ikke liker. Jeg liker at garnet er litt grovt og hardt, derfor tenkte jeg at jeg driver med litt «gubbestrikk» – fordi det er stereotypisk at en mann må ha hardt garn.

fullskjerm





– Nå prøver jeg med en ny greie med dobbel tråd, sånn at den ser nesten butikkstrikket ut, sier Wagner. 1 av 2 byoutline Fredrik Solstad / E24

Panikkhandlet garn

At Nordmenn tar strikkepinnene fatt under pandemien betyr penger i kassen for dem som selger utstyret.

Garnius, Norges største strikkbutikk på nett, så omsetningen øke med rundt 50 prosent i 2020. Det betyr at topplinjen økte fra 123,7 millioner til rundt 185 millioner kroner i fjor.

– I tillegg til netthandelen har vi et fysisk utsalg i Haugesund. Da Erna stengte landet den 12. mars, ble det panikkhandel av garn, og pågangen var så stor at vi måtte stenge ned fysiske butikken, sier daglig leder og medeier Raymond Østrem-Gautesen, som da var glad for at de fleste kundene handlet på nett.

GARNGLIS: Garnius-sjef Raymond Østrem-Gautesen er tydelig fornøyd med året som gikk. De opplevde en omsetningsvekst på 50 prosent i 2020. Vis mer byoutline Sigrun Gilje Hindal

Han sier at deres tall viser at det «fremdeles er 99 prosent kvinner som strikker».

– De fysiske butikkene plukker flere førstegangsstrikkere enn oss, så de har nok merket covid-effekten enda mer sier Østrem-Gautesen og legger til:

– Når det er sagt, har grossistene våre meldt om en solid økning i antall strikkepinner, noe som tyder på at det er mange nye strikkere i markedet.

Grafen under viser hvordan hobbykategorien har klart seg veldig bra gjennom coronakrisen, og ofte gjort det bedre enn før pandemien.

Ninja Turtles

– Jeg måtte ha noe å gjøre, og begynte å tenke på finlandshetter. Jeg gjorde litt research og fant utrolig kule finlandshetter fra 60-tallet. De hadde utrolig kule masker, med farger, hanekammer, skjegg og alt mulig – dritkult!, sier Wagner.

Han ble anbefalt strikkeboken «Strikk i strid» av en ansatt på en strikkebutikk, og fant inspirasjon der.

– Nå holder jeg på med alle Ninja Turtlene. Dette er Donatello, sier han og løfter opp det grønne strikketøyet med lilla maske. Dette er førstemann ut i denne kolleksjonen, som jeg kaller det.

Donatello er første Ninja Turtle ut. Fredrik Solstad / E24

Kolleksjonen heter krimmiscotoure, «for den motebevisste krimmisen» som han skriver på instagramprofilen Strikkegubbe. Han har likevel ingen ambisjoner om å selge det han strikker, men gir bort til venner og familie.

– Hvorfor tror du menn har blitt interessert i å strikke?

– Folk ser kanskje at det er en måte de kan lage noe selv på. Jeg har en kompis som strikker, som jeg også spiller i band med. Vi snakker om det sammen.

