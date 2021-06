Kraftig omsetningshopp for dyretjenester: – Folk skaffer seg hunder og katter over hele Europa

Katter og hunder i norske hjem økte med omtrent 20 prosent i første kvartal. Effekten er økt etterspørsel for alt fra dyrebutikker til forsikringsselskaper.

POPULÆRT: Stadig flere har kjøpt seg kjæledyr under pandemien. Vis mer byoutline Rolf Øhman / Aftenposten

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Det første pandemiåret kom og gikk. Mange nordmenn ble sendt på hjemmekontor og samfunnet ble stengt ned. En følge av at dette er at stadig flere har realisert kjæledyr-drømmen sin.

– Det er ingen tvil om at veldig mange har skaffet seg kjæledyr under pandemien, spesielt valp. Det kreves mye hjemmetid med ny valp i hus, så sånn sett har pandemien vært bra, sier dyrebutikk-gründer Kaia Rugseth i Petxl Group.

Hun opplyser at butikkene hennes har sett en kraftig økning i salg for alt fra hund og katt til fisk og reptil, og mener det er tydelig at «flere har ønsket selskap hjemme».

Omsetningen økte med 500 prosent

Dyrebutikker har fått holde åpent under pandemien, siden mange dyr er avhengig av varer disse varehusene leverer. Det har skapt muligheter for kjeden til Rugseth.

Kaia Rugseth er daglig leder Petxl. Hun mener det er viktig at kjøp av kjæledyr ikke burde være en spontanavgjørelse siden de skal være der når pandemien er ferdig også. Vis mer byoutline Bulk Infrastructure

– Vi hadde en enorm vekst etter 12. mars i fjor, med opptil 500 prosent vekst sammenlignet med året før. Mye av veksten skjedde på nett, men også i varehusene våre, sier Rugseth.

– Mange nordmenn har fått nye handlevaner under pandemien, det er fokus på hjem og hobby. Så vi merker at det selges mer turutstyr – alt fra seler, bånd og potesokker til soveposer.

Utvider under pandemien

Til tross for at mange bransjer har slitt under pandemien, så velger blant annet Petxl å utvide.

Bedriften driver det de selv kaller «Big Box-varehus» med stort varesortiment. De er lokalisert i Stavanger, Kristiansand, Ålesund, Oslo og Trondheim. De skal også åpen opp nye butikker i Tønsberg og Haugesund løpet av sommeren, og forventer å åpne enda flere butikker i flere byer i Norge i løpet av høsten og neste år.

– Vi startet i april 2017 og omsatte da for 14 millioner kroner, og nå sikter vi på i overkant av 250 millioner kroner i år, sier hun til E24.

Finansavisen intervjuet henne først om inntektsveksten tilbake i januar.

Les også Lokalbryggeriet doblet omsetningen: Satset internasjonalt da barene stengte

Også veterinærkjeden Anicura kan bekrefte trenden. De har 45 klinikker i Norge, og hadde en omsetning på 650 millioner i fjor. Det er en økning på 9,3 prosent i sammenlignet med 2019. De har det siste året åpnet i fjor et nytt døgnåpent dyresykehus i Oslo. De forventer at fjorårets vekst fortsetter i år også.

– Vi er selvsagt glade for at mange har valgt å komme til oss med de nye dyrene sine, de skal jo ha vaksiner, helseundersøkelser, tannrenser og annet, sier kommunikasjonsrådgiver i Anicura, Sasja Elisabeth Rygg, til E24.

Helsetjenester: Leder for pasientmottaket i Anicura, Martine Schøyen Røang, utfører tannrens. Bildet ble tatt under en reportasje med avisen Aftenposten i august i fjor. Vis mer byoutline Bjørge Stein / Aftenposten

– Folk skaffer seg hunder og katter over hele Europa

Dyreid registrerer nye kjæledyr nordmenn tar med til veterinæren for helsesjekk. De har sett en tydelig økning av registrerte katter og hunder under pandemien.

Tallene viser en økning på 20 prosent i registrerte hunder og katter i årets første kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det betyr at 30.055 nye katter og hunder har hatt sin første helsesjekk hos norske dyrleger i perioden.

Også i fjor var det en markant økning i forhold til året før. Under pandemiåret 2020 var det 11 prosent flere hunder og katter som hadde sin helsesjekk enn i 2019.

Selskapet driver også samme tjeneste for en rekke europeiske land, og har totalt 93 millioner registrerte hunder og katter i Europa.

– Trenden vi har sett i Norge om økt antall kjæledyr er noe vi også sett på europeisk nivå. Folk skaffer seg hunder og katter over hele Europa, sier daglig leder i Dyreid, Gudbrand Lie Vatn til E24.

Dyreeiere kjøpte forsikring

Også forsikringsselskapene har plukket opp trenden, og registrerer at langt flere nordmenn har skaffet seg dyr i forbindelse med pandemien.

– Antall nye hundeforsikringer har doblet seg i 2020 i forhold til året før. Så langt i år er antall nye forsikringer 55 prosent høyere enn samme periode i 2020, sier Torfinn Jæger, produktsjef i Gjensidige Forsikring.

Marianne Broholm Einarsen er administrerende direktør i Agria. Vis mer byoutline Agria Dyreforsikring

Marianne Broholm Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring, mener stadig flere «ser verdien» av den typen forsikring.

– En dyreforsikring gir en god trygghet dersom uhellet skulle være ute. Jeg vil spesielt trekke frem at vi ser at flere velger å forsikre huskatten sin. Det er spesielt gledelig med tanke på dyrevelferd, sier hun.