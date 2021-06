Starter nytt «ghost kitchen» – vil gjøre take away kult

Denne uken åpner et nytt matkonsept i Oslo, med inspirasjon fra USA, tegneserier og superhelter.

Marcus Pettersson og de andre jobber for å få alt klart til Ghostbastards åpner denne uken. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Enn så lenge har det vært mye hemmelighold rundt hva Ghostbastards, som har flyttet inn i Ringnes park, skal drive med.

De fargesterke, tegneserielignende plakatene som dekker vinduene, har gjort at lokalet kan se ut som alt fra å være et treningssenter til en butikk for tegneserier. Det er det altså ikke.

Ghostbastards er, som det ligger i navnet, et «ghost kitchen». Det vil si en restaurant som kun har take away.

– Vi åpner på fredag om alt går som det skal. På Ghostbastards vil vi ha ulike restaurantkonsepter som meksikansk, burgere og sandwicher. Men alt lages på samme kjøkken, sier Marcus Pettersson som driver stedet.

Marcus Pettersson og Karsten Quiel er to av eierne. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Take away er populært i Norge, i hvert fall om man skal tro matleveringstjenestene Foodora og Wolt. Matleveringstjenestene melder begge om vekst i antall ordre:

– Wolt økte antallet ordre med 250 prosent fra 2019 til 2020. Wolt har planlagt for samme vekst i år, og så langt har første halvår av 2021 oversteget forventningene, sier kommunikasjonssjef Tine Duelund Schou.

Fungerende daglig leder i Foodora, Carl Randers, sier de siden mars 2020 har hatt en ordrevekst på over 150 prosent. Samtidig ser de en økning på 60 prosent i antall restauranter på plattformen.

– Antallet nye kunder har økt med over 100 prosent i samme periode, sier han.

Hentet inspirasjon fra USA

Marcus Petterson driver også cateringfirmaet Foodlab, og åpner Ghostbastards sammen med Karsten Quiel, Lars Eikefjord og David P. Scavera.

Inspirasjonen til konseptet Ghostbastards fant de i USA:

– Karsten som også står bak Ghostbastards hentet inspirasjon fra USA. Ghost kitchen er en stor greie der. Blant annet har en av grunnleggerne bak Uber investert en del penger i ghost kitchen.

Når restauranten åpner tilbyr de fem ulike matkonsepter, som alle frontes av en superhelt:

– Alle superheltene sloss mot det som heter «Nam Lamron». Det er «normal man» baklengs. De sloss for å gjøre take away og mat kult igjen.

Disse superheltene fronter de ulike matkonseptene. Vis mer byoutline Ghostbastards

Planlegger å ekspandere

Det er 10 ansatte som skal jobbe på kjøkkenet til å begynne med, og eieren sier det ikke har vært vanskelig å fylle stillingene:

– Det har vært enkelt å finne folk. Det er nok mange som er lei av situasjonen sånn den har vært i restaurantbransjen med at man har blitt permittert flere ganger. Sånn sett er det tryggere og så er dette noe nytt.

Selv før det første kjøkkenet er åpent, avslører Pettersson at de planlegger å åpne en ny avdeling av Ghostbastards før nyttår.

– Vi lukter litt på Trondheim eller på å åpne en til i Oslo, sier han.

Videre er ambisjonen å åpne restauranter i flere byer i Norge.

– Vi har som mål å etablere oss utover landegrensene, og tenker på Sverige og Danmark, legger han til.

Eieren utelukker heller ikke at det kan være aktuelt å lage en egen tegneserie eller superheltfigurer på sikt.