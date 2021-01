Sorg og sinne internasjonalt etter Norwegians nei til langdistanse

Det er langt flere enn ferieklare nordmenn som nå sørger over at Norwegian gir opp å fly langdistanse.

Norwegian lanserte i mars 2019 en direkterute med Dreamliner-fly fra Gatwick i England til Rio de Janeiro i Brasil. Den ruten forsvinner nå. Vis mer byoutline Norwegian

Den kanskje billigste aktøren på transatlantiske flyvninger gir opp. Det går ikke ubemerket hen i utlandet. Et søk på ordene «Norwegian Air» og «long haul» avslører mange «sorgreaksjoner» på sosiale medier som Twitter i både Europa og USA.

Det er ikke så rart at mange utlendinger reagerer. I 2018 var Norwegian verdens femte største lavprisflyselskap. Flåten besto av 160 maskiner med middels og lang rekkevidde.

Og i 2019 ble selskapet for femte året på rad kåret til «The World’s Best Low-Cost Long-Haul Airline».

Da fløy Norwegian fortsatt 36 millioner passasjerer på ca. 500 ruter til over 150 destinasjoner verden over. Bare 40 prosent av de 500 rutene var i det hele tatt innom Norge.

Sorg over slutt på billige USA-turer

Aftenposten/E24 har plukket ut et knippe reaksjoner.

«Ikke lenger rimelige billetter å få til Europa fra USA: Norwegian gir seg med langdistanseflyvninger», skriver for eksempel Lupita Franco Peimbert fra California, USA.

Norwegian var en periode det aller største utenlandske flyselskapet med reiser til og fra New York. Og det var nest største utenlandske flyselskapet ut fra flyplassen i Los Angeles.

«At Norwegian avvikler langdistanseflyvningene er blant de tristeste nyhetene», er meldingen fra en japansk gitarist ved navn Kay Kamio.

Tiden med langdistanse er definitivt over for Norwegian. Alle de 37 store, dyre Boeing 787 Dreamliner-flyene skal ut av flåten.

I den nye planen beholdes bare 50 Boeing 737-fly som skal fly kortere distanse i Norge, Norden og ut i Europa.

En amerikaner har følgende spørsmål: ««Fikk akkurat høre at Norwegian slutter med langdistanseflyvninger. Hvordan skal de fattige komme seg til Europa nå?»

Heller ikke tidligere Norwegian-sjef Bjørn Kjos får fly langdistanse via innsjekkingen på Gatwick. Vis mer byoutline Morten Uglum

Sinte kunder på refusjonsjakt

Andre er dog, naturlig nok, vel så opptatt av hva som nå skjer med deres refusjonskrav. For det er nemlig ikke godt å si.

I Norwegians nye plan heter det bare at «Norwegian vil søke å lage en løsning for kunder som har rett på refusjon for kansellerte reiser før 18. november, som ikke ennå har fått deres krav innfridd av deres kredittkortselskap eller Norwegian.»

Hva det betyr i praksis er umulig å si. Men det som er helt sikkert, er at ingen av dem nå får ut en dollar eller et pund, eller en krone, av Norwegian akkurat nå.

Det har ikke Norwegian engang lov til så lenge selskapet er under konkursbeskyttelse.

Disse kundene bruker Twitter for å prøve å komme i kontakt med Norwegian. Og noen av dem begynner å bli ganske sinte.

Her en Norwegian-kunde som erklærer seg forferdet over mangel på kundeservice:

«@Fly_Norwegian Er helt forferdet over at flyselskapet nekter å refundere mine kansellerte reiser. Den første kansellerte reisen ble rebooket i god tro ved bruk av cashpoints. Nå nekter de å refundere selv om langdistanseflyvningene er kansellert på ubestemt tid»

En annen fortviler over at hens tidligere kjærlighet til Norwegian nå er under alvorlig stress:

«@Fly_Norwegian stopper langdistanse. Kan noen vennligst svare meg? Vi er alle mennesker som alle prøver å overleve, og 2000 dollar er mye penger for meg. Vær så snill å ha anstendighet på sosiale medier og forstå hva dette betyr for oss. Med en gang alt er tilbake til det normale, vil jeg med glede bruke dere.»

Amerikanske besetningsmedlemmer fra da Norwegian satset tungt på transatlantiske flyvninger. Vis mer byoutline Bo Mathisen

Medfølelse med britiske ansatte

Den tredje typen sorgreaksjoner er på vegne av rundt 1100 Norwegian-ansatte på Gatwick som nå mister jobbene sine. Norwegian har vært tredje størst på flyvninger fra London-lufthavnen.

De oppsagte der utgjør over halvparten av totalt 2000 Norwegian-ansatte i Storbritannia, USA, Frankrike, Spania og Italia som nå snart går fra å være permitterte til å bli helt arbeidsløse.

Flere utenlandske datterselskaper begjæres nå konkurs av Norwegian selv.

Disse brukerne av Twitter retweeter gjerne nyhetsartikler fra britiske medier. Der er naturlig nok den nye planens konsekvenser for britiske arbeidere mest i fokus.

