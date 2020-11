Fikk flysete i hodet og ble arbeidsufør: Stevner Norwegian for retten

Da Petter Aarak (47) lente seg frem for å legge bagen under setet, satte passasjeren foran ham seg, og seteryggen traff Aarak hardt i hodet.

KONSTANTE SMERTER: – Bare i dag er jeg på tredje runde med paracet, sier Petter Aarak når han møter VG i ettiden på ettermiddagen fredag forrige uke. Vis mer byoutline Tore Kristiansen

Publisert: 30. november 2020 21:41

Flyturen fra Bergen i mars i fjor ble starten på et mareritt for Aarak.

– Jeg så stjerner og det var forferdelig vondt. Deretter ble jeg forbannet, fordi jeg trodde passasjeren foran hadde vippet setet bakover, sier Petter Aarak til VG.

Han varslet kabinpersonalet om hendelsen.

– Vi undersøkte setet, og mente å påvise at det hadde en funksjonssvikt, slik at det ikke holdt seg i oppreist stilling når mannen satte seg, sier Aarak.

I ettertid har Norwegian hevdet setet bare var litt løst, ifølge advokat Jacob Sandem Ringsrød. På vegne av Aarak har advokaten tatt ut stevning mot flyselskapet.

Besetningen ble orientert

Etter luftfartsloven har Norwegian objektivt ansvar for skade på tredjeperson eller tap som oppstår i trafikk, bemerker advokat Sanden Ringsrød.

– Uansett hva årsaken var, ga slaget fra seteryggen et hode- og nakketraume som har ført til sammenhengende sykemelding for Aarak siden hendelsen. Livet hans er sterkt forringet, og han opplever plager daglig, sier advokat Jacob Sandem Ringsrød.

I stevningen skriver advokaten at betjeningen på flyet ble orientert om hendelsen på stedet, og at det bør foreligge rapport om det som skjedde.

– Vi har vært i dialog med Norwegian over tid, men dialogen synes uten særlig fremdrift.

PÅKJENNING: Petter Aarak sier det er en stor påkjenning for ham å stå frem med saken. Han blir vanligvis liggende i flere dager etter et møte eller andre dagligdagse hendelser, forteller han. Advokat Jacob Sandem Ringsrød bistår Aarak i saken. Vis mer byoutline Tore Kristiansen, VG

– Sammenhengende sykmeldt

Etter hodesmellen møtte Petter Aarak på jobb i et par dager. 47-åringen jobbet da som prosjektleder og montør i et elektrofirma.

– Jeg går egentlig alltid på jobb, men det fungerte ikke. Jeg fikk ikke ting til, var fryktelig uvel og oppsøkte lege.

– Jeg har fått konstante smerter i hodet og må ta mye smertestillende. Jeg sliter med å gå rett. Hørselen er redusert, jeg har måttet begynne med høreapparat, og har kronisk øresus. Korttidshukommelsen er elendig, og dagsformen varierer. Har jeg for eksempel vært i et foreldremøte på skolen, kan jeg bli liggende i en uke, fysisk og mentalt utslitt, sier han til VG.

Aarak sier han ønsker å ta belastningen med å stå frem, også for å advare andre om å være forsiktige, spesielt på trange fly. Det er lett å havne i en låst stilling mot setet foran i det man plasserer bagasje under setet. Det er viktig er å være på vakt, minner han om.

Savner normalt liv

Aarak forteller at han får noe avlastning, men at han aller mest savner et normalt liv, med jobb og aktiviteter med sønnen.

Han forteller på telefon til VG at han var i full jobb med et helt vanlig liv, sammen med sønnen, som han er eneforsørger for.

– Vi har stått på snowboard, på ski, syklet og svømt, og nå orker jeg ingenting. Det er helt krise, sier han.

ADVARER: Petter Aarak maneR til forsiktighet på fly. Det er lett å havne i en låst stilling mot setet foran i det man plasserer bagasje under setet. Det er viktig er å være på vakt, sier han. Vis mer byoutline Tore Kristiansen, VG

Norwegian: Venter med å kommentere

Advokat Jacob Sandem Ringsrød har beregnet Petter Aaraks økonomiske tap fra skadetidspunkt og litt frem i tid til 569.992 kroner.

– Det største tapet utgjør differansen mellom lønn i perioden 2019 og 2020 og ytelser fra NAV, henholdsvis sykepenger og senere AAP. I tillegg har han tapt rundt kr 150.000 i et mistet prosjekt, og hatt utlegg til egenandel for behandling. Han antar å ville ha utlegg til behandling fremover i tid, skriver advokaten.

Advokaten håper Aarak kommer tilbake i arbeid, men opplyser at dersom han ikke blir frisk, vil tapet være betydelig mer, et livsvarig inntektstap.

Petter Aarak sier han fått vesentlig dårligere økonomi, særlig etter at ytelsene fra NAV ble redusert ved overgang til arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Jeg har ikke økonomi til nødvendige tiltak som kunne lettet situasjonen noe, så som barnepass og innleid hjelp i hjemmet, sier han.

– Denne saken er nå til behandling i tingretten, og vi vil avvente utfallet av behandlingen før vi uttaler oss, skriver pressekontakt Christer Baardsen i Norwegian til VG.

Kommunikasjonsrådgiver Mali Malmedal i Luftfartstilsynet. Vis mer byoutline Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet er ikke kjent med hendelsen og har heller ikke registrert lignende hendelser, opplyser de til VG.

– I tilfeller der passasjeren får omfattende smerter og hvor kabinpersonalet om bord anser saken såpass alvorlig som det hevdes her, er prosedyren at fartøysjef skal informeres om hendelsen og personalia registreres. Det skal sjekkes at setet eventuelt er ødelagt eller i en slik forfatning at det må sjekkes av teknisk personell. Hendelsen skal også rapporteres inn til oss. Hvis dette ikke er gjort kan det være at hendelsen der og da ikke ble oppfattet som alvorlig nok, skriver kommunikasjonsrådgiver i Luftfartstilsynet, Mali Malmedal.

Det skjer fra tid til annen personskader på fly.

– Iblant skjer det personskader på fly, både på passasjerer og kabinpersonale. Typisk er at man brenner seg ved at man søler kaffe, eller at noe faller ned fra hattehyllen. I de årlige sikkerhetsrapporten for 2019 er det registrert 36 lettere personskader, hvorav 9 var passasjerer, skriver Malmedal.

Hun legger til:

– I dette tilfellet spørs det muligens om skaden anses forårsaket av annen passasjer eller flyet, men dette er nok et tolkningsspørsmål som de må finne ut av i retten.

Etter luftfartsloven § 10–17 er et flyselskap ansvarlig for personskade forårsaket av en ulykke om bord i flyet eller i forbindelse med av- eller påstigning, opplyser tilsynet.

