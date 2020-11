Postselskapene venter tidenes pakke-jul: – I år vil vi slå alle rekorder

Allerede før novembers mange salgskampanjer har Posten satt pakkerekord. Før bølgen av julepakker oppbemanner Posten og Postnord med over 1.000 ansatte.

Pakkevolumet hos Posten/Bring og Postnord er ventet å bli rekordstort inn mot julen. Her fra Brings terminal på Alnabru. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

I sine prognoser for julehandelen venter Virke at nordmenn vil handle for 120 milliarder kroner i november og desember, en økning på 10,5 prosent fra året før.

Det gir travle dager hos postselskapene.

– Veksten i pakkevolum har vært formidabel i år og vi håndterer nå rekordstore pakkevolum. Det jobbes døgnet rundt for at alt skal komme frem, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Norge.

– I år vil vi slå alle rekorder når det gjelder leveranser av pakker, sier han.

Hos konkurrenten Postnord er melodien den samme.

– I forrige uke hadde vi 50 prosent pakkevekst, og vi begynner å nærme oss toppnivåene fra julen 2018 og 2019 på én million pakker per uke, sier kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen i Postnord.

Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Norge. Vis mer byoutline Håvard Jørstad / Posten Norge AS

Netthandel-boom

Med virussituasjonen er mye av handelen som vanligvis skjer i fysiske butikker flyttet over på nett.

– Spesielt veksten i netthandelen driver veksten i pakkevolum. Allerede før Black Week startet nådde vi «all time high», sier Tjønndal Pettersen i Posten.

– På grunn av den økte smitten og strengere smitteverntiltak, vil mange flere handle på nett. Hvor mange som ombestemmer seg og blir nettshoppere er jule-jokeren for oss som planleggere pakkehåndteringen nå, sier netthandelsekspert Victoria Rummelhoff i Postnord.

Postnord ser en 40 prosent vekst i netthandelen generelt og hele 400 prosent vekst i hjemlevering.

Netthandelsekspert Victoria Rummelhoff i Postnord. Vis mer byoutline J.Witzøe/Postnord

Ansetter 1.000 ekstra

Før julepakkene strømmer inn til postterminalene har selskapene økt bemanningen betraktelig. Postnord ansetter mellom 400 og 500 nye medarbeidere, mens Posten henter inn 600 ekstra.

– De skal hjelpe oss med å ta unna det økte pakkevolumet som kommer inn mot Black Friday og jul. De engasjeres på terminaler og budsiden over hele landet for å sikre god flyt og presise leveranser, sier Tjønndal Pettersen.

– Stor hjelp om de plukkes opp raskt

Postselskapene oppfordrer til å være tidlig ute med å sende av gårde forsendelser og å hente pakkene innen kort tid.

– Det er store pakkemengder på vei ut nå, så det er til stor hjelp om de plukkes opp raskt. En vanlig forsendelse av brev og pakke skal ta mellom to og tre dager i Norge, for å være på den sikre siden bør siste pakken sendes senest en uke før julaften, sier Tjønndal Pettersen.

– Til dere som har bestilt pakker på nett er rådet å hente pakken raskt, være bevisst på roligere perioder i din nærbutikk og følge smittevernrådene, sier Rummelhoff.

