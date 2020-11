Stenger flere utesteder over hele landet: – Det er ikke folk ute lenger

Flere utelivsgiganter stenger ned flere utesteder etter de nye innstrammingene. Noho Norway permitterer flere ansatte og stenger enda en restaurant. – Det føles som mars igjen, sier sjef Ida Nordskaug ved Sennepen Scene i Oslo.

BEKYMRET: Tobias Kvist i Noho Norway og Ida Nordskaug ved Sennepen Scene føler at hver dag i utelivsbransjen er usikker. Vis mer byoutline Privat

Publisert: Oppdatert: 5. november 2020 16:04 , Publisert: 5. november 2020 15:51

Stedet drives av Noho Norway, som blant annet har flere av Oslos største utesteder. Blant dem er Kulturhuset, Prindsens Hage, Oslo Camping, Youngs og Colonel Mustard.

– Jeg er kjempebekymret for hva som skjer fremover og for hva vi bør gjøre, sier Nordskaug.

Forrige uke varslet administrerende direktør Karl-Henning Svendsen i Noho at de ville stenge utestedene Elsker, Cafe Christiania og Nieu Scene Soria Moria på ubestemt tid.

Nå har de også bestemt seg for å stenge restauranten Emmas drømmekjøkken i Tromsø.

Flere permitteringer

– Alle her permitteres. Det er snakk om mellom 15 og 20 stykker, sier Svendsen til E24 torsdag ettermiddag.

Selskapet har rundt 530 ansatte. Nå er rundt 430 av dem permittert. De fleste som fortsatt er på jobb har reduserte arbeidstider.

Svendsen gjør nå fortløpende vurderinger på om de skal stenge ytterligere fire utesteder i hovedstaden.

– Det er ikke folk ute lenger. Vi har ikke omsetning, sier Svendsen.

– Vi holder alle smittevernregler, men vi kan ikke tvinge folk til å komme heller, sier Ida Nordskaug.

TJENER IKKE PENGER: Administrerende direktør Karl-Henning Svendsen i Noho Norway. Vis mer byoutline Privat

Skjenkestopp

– Det verste er at det er de ansatte som kommer til oss og sier at de ikke har gjester, og lurer på hva de skal gjøre, sier utelivssjefen.

Torsdag kom regjeringen med nye tiltak for hele landet, for å begrense smitten som den siste tiden har økt kraftig.

Statsminister Erna Solberg ber alle om å holde seg hjemme i størst mulig grad de kommende ukene, samt begrense sosial kontakt med andre mennesker.

I tillegg blir det fra natt til lørdag innført nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter klokken 22.00.

– Alt er veldig usikkert. Man kan ikke forutse noe, og man aner ingenting. Vi trenger tydelige beskjeder og retningslinjer fra myndighetene, sier driftsleder i Noho Norway, Tobias Kvist.

Han var forrige uke med på å stenge ned utestedet Christiania.

– Det var tøft å gå til personalet og informere dem. Det berører dem, og den personlige økonomien deres, sier han.

STENGT: Cafe Christiania er et av flere utesteder som er stengt på ubestemt tid. Vis mer byoutline Gøran Bohlin, VG

– Seigpining

Ifølge Bergens Tidende stenger også 14 utesteder i Bergen dørene.

– Dette er årelating og seigpining. Myndighetene burde ha stengt ned det vi driver med og heller kommet med støtte. Det ville ha vært en mer ærlig tilnærming, sier daglig leder ved Ricks AS, Tom Greni, til BT.

Greni sier til avisen at Ricks AS hadde 164 ansatte i jobb før 12. mars. Nå er bare 12 tilbake på jobb.

Driftsleder Kvist i Noho Norway er enig i at det hadde vært bedre om de hadde blitt bedt om å stenge, og blitt kompensert for tapet.

– Vi har stedet der det hadde vært mer lønnsomt å stenge enn å holde åpent. Det er fælt, sier han.

Selskapet var forrige uke tydelige på at det også hos dem kan bli enda flere permitteringer fremover.

– Jeg har stor forståelse for de stramme tiltakene. De kan bidra til å redde julen for våre ansatte og deres familier. Samtidig må jeg permittere ansatte, og de er usikre på jobbene sine. Det sliter jeg med, sier Noho-sjef Karl-Henning Svendsen.

Desperat behov

I Oslo har byrådsleder Raymond Johansen varslet strengere tiltak og innstramminger fredag.

I et møte med næringsminister Iselin Nybø tirsdag, krevde byrådslederen at regjeringen trår til for å redde utelivet i hovedstaden. Han ba her om at opptil 70 prosent av faste, uunngåelige kostnader kompenseres.

I tillegg ba ha om at kompensasjonsordningen og permitteringsordningen varer «til pandemien er over». Ordningen har nylig blitt forlenget, og varer nå ut februar.

Karl-Henning Svendsen i Noho mener arbeidet med kompensasjon går for treigt, og frykter for tiden etter corona.

– Nå må staten inn. De har varslet en bølge to siden mars. Jeg mener ikke å sutre, men nå tar ting for lang tid. Utbetalinger må gjøres fortløpende. Våre ansatte kan ikke vente til 2021.

