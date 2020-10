Full forvirring om nye tiltak for næringslivet: – Telefonen koker

NHO og Byggenæringens Landsforening frykter at forvirring rundt de nye smittetiltakene vil føre til større økonomiske konsekvenser enn nødvendig. – Situasjonen er ille, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

BEKYMRET: Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (t.v) og NHO-sjef Ole Erik Almlid mener forvirring fører til større konsekvenser enn nødvendig i næringslivet. Vis mer byoutline Roger Neumann, VG/Ole Berg-Rusten, NTB

Publisert: Oppdatert: 28. oktober 2020 13:00 , Publisert: 28. oktober 2020 12:11

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har rundt 28.000 medlemsbedrifter.

Siden regjeringen og Oslo kommune varslet nye innstramminger mandag, har situasjonen vært «kaotisk» i næringslivet.

Hvordan de ulike anbefalingene og påbudene skal tolkes har skapt full forvirring – både hos bedriftene selv og hos kundene.

NHO-sjef Ole Erik Almlid beskriver «et ras av meldinger» fra medlemmene de siste dagene.

– Situasjonen er ille for veldig mange bedrifter. Om man med forvirring bidrar til å gjøre vondt verre, så er det veldig beklagelig, høyst unødvendig og kritikkverdig, sier NHO-sjefen.

Har du tips? Kontakt E24s journalist her!

Les også Julebord-avbestillingene renner inn: – Det blir tøffe tak

Overrasket

Onsdag klokken 14 har regjeringen kalt inn til en ny pressekonferanse. Den vil handle om tiltak som allerede er kjent.

– Jeg tror det er veldig lurt at de har en pressekonferanse og går gjennom dette systematisk en gang til, så folk får med seg det aller viktigste, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

NHO-sjef Ole Erik Almlid synes det er rart at situasjonen har blitt så forvirrende som den har blitt.

– Det kan ikke ha kommet som en overraskelse at smitten øker. Jeg er overrasket over at det ble som det ble, sier han.

Les også Fortviler over nye innreiseregler: – Veldig krevende

Misforstår reglene

Siden mandag har det rent inn med avbestillinger hos restaurant- og utelivsbransjen. Det samme gjelder reiselivsbransjen, ifølge NHO.

Almlid forteller at de nye reglene og anbefalingene blir tolket forskjellig på alle kanter:

– I går var det for eksempel en som ville avbestille hos et hotell fordi vedkommende tolket fem personer-regelen til at den også gjaldt på hotell, sier Almlid.

– Det som skjer nå er veldig synd. Situasjonen får store økonomiske konsekvenser uansett. Da må man ikke gjøre det verre enn nødvendig, legger han til.

Savner dialog

Både NHO-sjefen og Byggenæringens Landsforening (BLN) er kritiske til at næringslivet selv ikke har vært mer involvert i prosessen.

– Telefonen koker, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BLN.

Interesseorganisasjonen for byggenæringen representerer 4.000 medlemsbedrifter med mer enn 70.000 ansatte.

– Når man kommer med sånne typer endringer som har så stor betydning for en så stor næring, så etterlyser vi en tettere og bedre dialog slik at man kan avklare uklarheter før man går ut med nye tiltak, sier han.

Les også Bergen innfører omfattende coronatiltak

– Pedagogisk krevende

Først to dager etter at regjeringen varslet innstramminger i de nasjonale tiltakene kom forskriften som presiserer og forklarer hvordan man skal tolke tiltakene.

– Hele forskriften er pedagogisk krevende å formidle ut til aktørene, sier Sandnes.

Han får støtte av Ole Erik Almlid i NHO:

– I forskriften kommer det frem enda flere spørsmål. Det jobbes dag og natt på høygir for å forstå den. Det er uklarheter som kommer opp hele tiden, sier han.

– «The devil is in the details». En overskrift er ikke godt nok for en bedrift. Reiselivsvirksomhetene risikerer avlysninger fordi folk misforstår.

Les også Regjeringens nye coronatiltak

Nye nasjonale tiltak De nye tiltakene trer i kraft natt til torsdag 28. oktober. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltagere.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstagere. Vis mer vg-expand-down

Les også – Det er ikke grunn god nok at hjemmekontor er upraktisk

Håper på bedring

Både NHO og Byggenæringens Landsforening reagerer på at næringslivet selv ikke ble bedre involvert i utarbeidelsen av tiltakene.

– Det er opplagt at vi burde ha vært bedre involvert, slik at vi kunne gitt bedre svar til bedriftene.

Før regjeringen presenterte de nye tiltakene mandag, var både NHO og LO i møte med helse- og omsorgsministeren for å drøfte situasjonen i næringslivet.

– Det var et godt møte, men når tiltakene kommer rett etterpå, før forskriften er ferdig, så klarer ikke vi å gi gode svar.

BLN-direktør Jon Sandnes håper myndighetene skjerper seg til neste gang.

– Da håper jeg vi får en mer transparent prosess og muligheter til å utelukke uklarheter på forhånd.

E24 har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet. De opplyser at de har fått flere spørsmål knyttet til de nye tiltakene, og viser til pressekonferansen onsdag ettermiddag.