Om grensen blir stengt lenge: - Nye boliger kan bli forsinket

Ved midnatt stenger grensen for arbeidere fra utlandet. Konsekvensene kan bli dramatiske, mener Norges største boligutvikler.

GRUNDIGE: Portugisere som skulle delta i opptrappingen på Ulvenparken, kommer ikke inn i landet. De jobber for Filipe Sobral (t.v.) og Carlos Silva i Turboconstroi Norge AS. Stengning av grensene kan forsinke det store boligprosjektet i Oslo. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Boliggiganten hadde ved årsskiftet nær 3000 boliger i produksjon.

– Prosjektene kan forsinkes eller stoppe opp, på grunn av mangel på arbeidskraft, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS Åge Pettersen til VG.

De strengeste innreisereglene siden mars i fjor blir innført i et forsøk på å slå ned den svært smittsomme, britiske coronavarianten.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, sa Erna Solberg onsdag.

Det skaper hodebry for Espen Stordal i Veidekke.

REKKER IKKE: Prosjektleder i Veidekke Espen Stordal venter på polske montører som skal sette rekkverkene rundt balkongene på Ulvenparken. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Han er prosjektleder for Ulvenparken og Ulven Vest. Veidekke bygger 524 leiligheter og barnehage for OBOS mellom E6 og Østre Aker vei i Oslo.

De første kjøperne skal inn i juni.

Ikke bare å ringe

– Hovedutfordringen er rekkverket, hvis dette blir langvarig, sier Stordal.

To kilometer rekkverk skal settes på balkongene. Leverandøren er polsk og montørene skulle kommet fra Polen neste uke, for å gå i karantene.

– Nå blir ikke det noe av, sier prosjektlederen fra Veidekke.

For det er ikke bare å ringe et bemanningsbyrå og få inn noen andre.

– En mann er ikke en mann. Vi trenger fagkompetanse for å gjøre jobben, sier Stordal.

Mens industrien trolig sysselsetter under 5000 utlendinger, er hele 70.000 utenlandske arbeidstagere ansatte eller oppdragstagere i byggenæringen.

Norges største entreprenør Veidekke har 5500 ansatte, hvorav drøyt 3000 fagarbeidere, og to-tre ganger så mange innleide elektrikere, rørleggere, malere og andre fagarbeidere.

På Ulvenparken er portugisere spesialister på betong, forskaling og armering. De jobber for en av Veidekkes underentreprenører, Turboconstroi Norge AS.

BYGGER BOLIGER: Adm. direktør Filipe Sobral (t.v.) og stedlig leder Carlos Silva i Turboconstroi Norge og prosjektleder Espen Stordal hos entreprenøren Veidekke. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Overrasket over stengning

– At grensen stengte, kom som en stor overraskelse. Men vi er vant til utfordringer og må tilpasse oss for å overleve i markedet, sier sjefen for Turboconstroi Filipe Sobral.

Portugiserne jobber fire uker på og to uker av. Selv skulle Sobral reist hjem til kona og sønnene i Porto om to uker, men blir værende i Norge.

– VI må sette oss ned med tillitsvalgte og forhandle om forlengelse av arbeidsperioden, mens grensene er stengt, sier portugiseren.

Portugiserne skulle trappet opp grunnarbeidene på et nytt bygg de neste ukene.

– Den opptrappingen blir det ikke noe av, og det er krise, sier Espen Stordal i Veidekke.

Han styrer 130 fagarbeidere i Veidekke. 40 av dem er utlendinger, de fleste østeuropeere.

– Men de har lengre arbeidsdager for å kunne avspasere hjemme og kan ikke fortsette ut over perioden, uten at det kommer i strid med lovens arbeidstidsbestemmelser.

– Ikke alle kan bli og jobbe

Kommunikasjonssjef i Veidekke Norge Helge Dieset tror mange vil foretrekke å bli og jobbe.

– Reiser de hjem, kan de ikke komme tilbake, sier Dieset.

OBOS har mange fast ansatte som dag eller ukependler fra Sverige.

– Ikke alle utenlandske arbeidstagere kan bli i Norge, mens grensene er stengt. Mange har et liv utenom, med familie og omsorgsarbeid hjemme, påpeker Åge Pettersen i OBOS.

KONSEKVENSER: Blir grensene stengt lenge, frykter OBOS at store boligprosjekter som Ulvenparken i Oslo blir forsinket. 40 av de 130 fagarbeiderne på prosjektet er utlendinger. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Veidekke er i dialog med samarbeidspartnerne for å kartlegge konsekvensene.

– Om grensene bare er stengt i 14 dager, er vi forsiktige optimister. Vi klarte oss gjennom våren og håper vi greier å holde oss gående, sier Dieset.

Han er glad for at varetransporten går som normalt, slik at entreprenørene får materialer og råvarer fra utlandet.

– Boliger kan bli forsinket

Hverken OBOS eller Veidekke har hatt smitteutbrudd på sine prosjekter.

– Dess lenger innreiserestriksjonene varer, dess mer negative blir følgene. I verste fall kan tiltakene føre til forsinkelser for dem som skal kjøpe ny bolig, sier Pettersen.

Veidekke får dagmulkter, om de ikke leverer prosjektet til rett tid.

– Da ryker overskuddet. Det er ikke sånn at vi i byggebransjen har så veldig gode marginer, Vi kunne gjerne hatt mer å gå på, sier prosjektleder Espen Stordal.

NEGATIV: Filipe Sobral arbeidspendler mellom Portugal og Norge. Har har coronatestet negativt 14 ganger siden mars i fjor. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Testet 14 ganger

Åge Pettersen i OBOS mener at seriøse aktører med et strengt smittevernregime lider under det ikke-seriøse aktører har forårsaket, av importsmitte og karantenebrudd.

Filipe Sobral har coronatestet seg 14 ganger siden mars i fjor.

– Vi testes før avreise, vi testes ved ankomst, vi testes etter syv dager. Vi sitter isolert på karantenehotell og bor og lever mer eller mindre alene her i landet, sier Sobral.

Han mener restriksjonene som gjaldt, allerede var svært strenge.

– Hadde alle som kom til Norge for å arbeide, overholdt smittevernreglene, ville de forrige tiltakene vært nok. Men slik er det kanskje ikke ...

Om to uker vil regjeringen vurdere om grensen fortsatt skal være stengt.

Publisert: Publisert: 29. januar 2021 06:22