Hotelltopper om opposisjonens krisepakke: – Helt nødvendig

Opposisjonspartiene har lagt frem en krisepakke som ifølge Virke Reiseliv vil redde arbeidsplasser. For hotellbransjen kan det bety at stengte dører åpnes.

Konsernsjef Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels, konsernsjef Morten Thorvaldsen i Thon Hotels og administrerende direktør Kjetil Smørås i hotellkjeden De Bergenske mener den nye krisepakken er positiv for hotellbransjen. Vis mer byoutline Mattis Sandblad/VG og Eirik Brekke

Opposisjonspartiene la mandag kveld frem en ny krisepakke. De vil blant annet videreføre en forsterket permitteringsordning fram til 1. oktober og forlenge kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter fram til 1. juli.

– Dette er gledelige nyheter for oss. For det første er det viktig for oss og våre ansatte at opposisjonen har forlenget permitteringsordningen og den forhøyede dagpengesatsen.

Det sier konsernsjef Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels til E24, etter å ha lest hva opposisjonspartiene foreslår.

– Det skaper trygghet for ansatte og arbeidsplasser vi ønsker å få tilbake. Forlengelsen av kompensasjonsordningen skaper større forutsigbarhet i en tøff tid, sier han.

Konsernsjef Morten Thorvaldsen i Thon Hotels er fornøyd med at flertallet vil videreføre permitteringsordningen og forbedre lønnsstøtteordningen.

– Vi håper at dette får gjennomslag. Det er en positiv ordning for hele reiselivet. For Thon Hotels betyr det at vi bedre kan planlegge fremover i tid. Ordningene gir bedre forutsigbarhet og vi kan åpne hoteller som hittil har vært stengt, sier han.

– Opposisjonen har lyttet

– Dette er helt klart et politisk signal om at kompensasjonsordningene har vært for dårlige, sier administrerende direktør Kjetil Smørås i hotellkjeden De Bergenske.

Han mener kompensasjonsordningene til regjeringen har fungert bra som akuttløsninger, men at bedrifter må få dekket større deler av kostnadene for å kunne overleve.

– Det ser ut til at opposisjonen har lyttet til arbeidstagere og bedrifter i Norge, mens regjeringen har lyttet til skrivebordsøkonomer og forholdt seg til rapporter fra Danmark, sier Smørås.

– Spesielt gledelig er dette med en lønnsstøtteordning. Det vil motvirke det som ordningen i dag nærmest oppfordrer til: Å holde stengt, sier Smørås.

– Jeg krysser fingrene for at den nye ordningen blir enkel å forholde seg til, forutsigbar og kan holde folk i jobb. For oss vil det forbedre situasjonen på en helt nødvendig måte, sier Smørås.

Punktene opposisjonen er enige om: 1. «Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021» 2. «Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80 % av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021» 3. «Stortinget ber regjeringen vurdere å utsette arbeidsgiverperiode 2 til 1. juli 2021» 4. «Stortinget ber regjeringen oppheve ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 01.10.2021» 5. «Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 01.10.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert» 6. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenligningsgrunnlag 2019» 7. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) fram til 01.10.2021» 8. «Stortinget ber regjeringen forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstagere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 01.07.2021» 10. «Stortinget ber regjeringen videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp til 01.10.2021» 11.«Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner» 12. «Stortinget ber regjeringen sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører må på meldekort kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring, ikke all ventetid mellom oppdrag» 13.«Stortinget ber regjeringen styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter». 14. «Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. med forsterkede arbeidsretta tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud» 15. «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, senest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert» 16. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forlenge den generelle kompensasjonsordningen fram til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85%» 17. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter» 18. «Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr» 19. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å videreføre og styrke ordningen med å tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet slik som ble gjort i nysalderingen av statsbudsjett 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller nedstengninger til gode» 20. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke omstillingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd.» 21. «Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres fram til 1. juli 2021, og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernbegrensning» 22. «Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen» 23. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva., arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021». I tillegg er Ap, Sp og Frp, som sammen kan danne flertall på Stortinget, enige om følgende forslag: 24. «Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. Formålet med ordningen skal være å sikre det norske rutetilbudet, trygge norske arbeidsplasser i luftfarten, og det skal stilles krav som sikrer at støtten ikke går til selskapenes kreditorer og aksjonærer. Støtten skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten» Vis mer vg-expand-down

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, er fornøyd med at opposisjonspartiene har hørt på organisasjonens innspill. Vis mer byoutline Virke

– Vil redde arbeidsplasser

– Tiltakene opposisjonen nå har lagt frem vil bidra til at færre mister jobben og at flere virksomheter overlever, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

Hun mener at ordningen gir en etterlengtet forutsigbarhet til reisebransjen.

– Det har vært krevende å måtte forholde seg til kortsiktige ordninger og stor usikkerhet hva gjelder hjelpetiltak frem til nå. Mange som jobber i reiselivet har nok sovet litt bedre i natt, etter å ha fått disse gode nyhetene, sier Bergmål.

– Den foreslåtte milliarden til omstilling vil bidra til aktivitet, forhindre konkurser og redde arbeidsplasser. Midlene vil også bidra til at norsk reiseliv kan styrke sin konkurransekraft, fordi virksomhetene får mulighet til å utvikle nye produkter og tjenester tilpasset tiden etter korona, sier hun.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, mener krisepakken er god, men at staten må ta en større del av regningen ved permitteringer. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Ikke helt i mål

NHO reiseliv mener krisepakken inneholder mange viktige tiltak.

– Her har vi fått mange viktige gjennomslag som har stor betydning for våre medlemsbedrifter og deres ansatte. God kontakt med partiene over lang tid gir resultater, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

− Men vi er ikke helt i mål enda. Blant annet må staten ta en større del av regningen ved permitteringer. Når bedriftene blir tvunget til å stenge og permittere ansatte på grunn av myndighetspålagte restriksjoner som skjenkestopp, må staten ta en større del av den økonomiske belastningen ved permittering, sier Krohn Devold.

