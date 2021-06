Erna på frierferd i distriktene: Lover rett til å jobbe hvor du vil

BØ I TELEMARK (VG) Erna Solberg er på stemmefiske i Senterparti-land – og lover mulighet for storstilt desentralisering av statlige arbeidsplasser når den enkelte ansatte ønsker det.

Statsministeren Erna Solberg, Linda Hofstad Helleland og Nikolai Astrup var mandag i Bø i Telemark for å legge frem distriktspolitiske planer. Vis mer byoutline HELGE MIKALSEN, VG

Har du jobb i staten, og så får plutselig partneren din en spennende jobb i en annen plass ute i landet? Som i Fusa? Da vil vi at du skal kunne følge med, og ta med jobben din dit.

Statsminister Erna Solberg stiller både spørsmålet, og besvarer det selv i samme åndedrag. Aldri har det vært lettere å flytte «hem», «heim» eller «hjæm», uansett hvor man kommer fra i landet – uten å bekymre seg for å måtte søke på ny jobb, skal vi tro regjeringens lovnad.

Solberg har lagt turen til Midt-Telemark for å forsøke å komme på offensiven om de mye omtalte «distriktene» som for øyeblikket her en av valgkampens heteste saker.

Her legger hun sammen med kommunalminister Nikolai Astrup og distriktsminister Linda Helleland fram tre distriktspolitiske strategier – en for småbyer, en kysten og en for fjell- og innlandet.

– Vi har jobbet med dette en god stund, og dette er summen av innspill som har kommet i flere distriktsutvalg regjeringen har satt ned. Der ble konklusjonen at vi trenger ulike planer for ulike deler av landet – og det er de vi presenterer nå, sier Solberg til VG.

Målet er å sikre økt bosetting og næringsutvikling i Norges mange distrikter.

Statsministeren Erna Solberg hilser på ordfører Siri Blichfeldt Dyrland (Sp) i Midt-Telemark kommune mandag. Vis mer byoutline HELGE MIKALSEN

Fem hovedpunkter for distriktene

Erna Solberg presenterer til VG sin fempunktsliste med de viktigste punktene for hvordan regjeringen skal overbevise for å vinne distriktene i stortingsvalget:

1. Ta utdanning der du bor

Egen plan for desentralisert utdanning

Lage eget distriktsprogram for kompetanseutvikling

Høyre vil styrke regionale trainee-ordninger

2. Jobb fra der du bor

Legge til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser.

Utvikle løsninger der ansatte i staten kan jobbe i lokale kontorfellesskap med andre statlige tilsatte (ev. sammen med kommunale eller private aktører)

Lukten av asfalt

3. Høyhastighets bredbånd til alle innen 2025

– Da vi tok over i 2013 var det 63 prosent dekning, og veldig få i distriktene. Nå har vi nådd 90 prosent dekning. De vanskeligste og dyreste områdene gjenstår, men vi har satt som mål nå ny 100 prosent dekning av husstander med høyhastighets bredbånd i 2025, sier Solberg VG.

4. Historisk samferdselssatsing

Solberg mener også at asfaltlukt burde få velgerne til å gripe etter Høyre-stemmeseddelen på valgdagen:

– Da Senterpartiets Marit Arnstad var samferdselsminister i 2013 kunne man knapt lukte asfalt her til lands. Siden den gang har vi doblet samferdselsbudsjettene, og det lukter asfalt fra nord til sør, sier hun, og utdyper:

– Det er viktig for bedriftene i distriktet som får fraktet varene sine raskere og tryggere, og for pendlerpappaen som rekker hjem for å si god natt.

5. Skape jobber over hele landet

– Vi har mye plass i Norge – og vi må bruke egnede arealer til å ble bli Europas beste vertskap for grønne investeringer.

– Vi skal følge modellen som bygger på samarbeid mellom ansatte og bedrifter – hvor norske eiere ikke blir skattet høyere enn utenlandske eiere.

Departement-satellitter i hele landet

– Nå skal departementene spres rundt i hele landet?

– Vi vurderer hele tiden utflyttinger av statlige funksjoner. Men en av tingene vi har lært av pandemien er man kan være ansatt i for eksempel landbruksdepartementet, og jobbe fra et satellittkontor med tre-fire andre personer en helt annen plass i landet enn hvor departementet ligger. Offentlige ansatte skal kunne bo der man ønsker, og bidra ved å jobbe digitalt.

– Så alle med en departementsjobb skal kunne ta med seg stillingen sin hvor som helst i landet?

– Ja, alle statlige stillinger hvor det lar seg gjøre, skal være stedsuavhengige.