Vedtok kompensasjon for tapt varelager i vinter – bedriftene får fortsatt ikke søke

Muligheten for å søke statlige krisehjelp er utsatt. – Det er helt kritisk, sier barsjef.

LEI: Nå som den lokale skjenkestoppen i Oslo fortsetter, uten å få dekket utgåtte varer, frykter Noel Heath det verste. Vis mer byoutline Espedal, Jan Tomas

Publisert: Publisert: I går 21:30

Noel Heath driver ølbaren Henry & Sally’s i Oslo, og har hatt stengte dører siden november i fjor. På lageret har han «mange bedervelige varer».

– Å få kompensasjon for det er helt kritisk. Det har blitt vedtatt av Stortinget, og det var jeg begeistret for, forteller han.

I februar ba Stortinget regjeringen inkludere kostnader for tapt varelager i kompensasjonsordningen til næringslivet.

– Nå får bedriftene penger til å dekke utgifter til utgåtte ferskvarer som mat, øl og blomster, sa næringsminister Iselin Nybø i slutten av mars.

Ordningen skal gi mulighet til å få dekket hele beløpet. Men nå som vi nærmer oss utgangen av mai er det fortsatt ikke mulig å søke.

Ingen klar dato

E24 har bedt om intervju med næringsminister Iselin Nybø. Vi har fått følgende svar fra statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem:

– Regjeringen har tidligere varslet at det tas sikte på å åpne for søknader for tilskudd for tapt varelager rundt 20. mai. Dette kan bli forsinket med én til to uker, blant annet på grunn av omlegging av kompensasjonsordningen til et annet støtterettslig hjemmelsgrunnlag.

Nøyaktig når bedriftene kan søke om kompensasjon for tapt varelager, er altså ikke klart. Også den generelle kompensasjonsordningen for tilskuddsperioden mars til april i år er utsatt én til to uker.

Are Trælvik er prosjektleder for kompensasjonsordningene for innreisekarantene og den generelle for næringslivet, i Brønnøysundregistrene. Han påpeker at ordningen ifølge revidert nasjonalbudsjett skal gjelde for perioden november 2020 til april 2021.

– Det har vi blitt fortalt så langt. Men det er ingenting som er vedtatt i forskrift ennå.

Are Trælvik er prosjektleder med ansvar for den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet. Vis mer byoutline Brønnøysundregistrene

Nå jobber de «på spreng» med å avklare når det skal være mulig å søke på ordningen, og i Brønnøysundregistrene har saken høyeste prioritet, ifølge Trælvik.

– Men vi er avhengige av å få avklaringer fra Næringsdepartementet. Og ESA ikke minst, legger han til.

For at en ny kompensasjonsordning skal kunne tre i kraft, må den godkjennes av EØS-tilsynet ESA, som skal vurdere om støtten er innenfor rammen av tillatt statsstøtte i EØS.

Ikke klare til 20. mai

– NFD har signalisert å kunne søke fra 20. mai – er det innenfor rekkevidde?

– Nei, det er ikke innenfor rekkevidde. Da skulle vi hatt regelverket for tre-fire uker siden.

– Den eksakte datoen håper jeg vi skal klare å formidle i løpet av uken. Det er ambisjonen.

Heath reagerer på at ordningen ikke er klar ennå.

– Det er helt sykt, sier han.

– Prøver å strekke pengene

Han forteller at han har omtrent 100.000 kroner i banken, og leie på 75.000 kroner han skal betale første juni.

– Jeg prøver å strekke pengene så langt det går. Men vi og utelivsbransjen kan ikke drive på småpenger frem til gjenåpning, forteller Heath.

Han tror ikke at det er av «vond vilje fra regjeringen», men synes det hadde vært fint med en oppdatering fra statsråd Nybø og regjeringen.

– Sliter med å betale husleie

Karl-Henning Svendsen er leder for Noho Norway, som driver flere av Oslos største utesteder – blant annet Kulturhuset, Prindsens Hage, Oslo Camping, Youngs og Colonel Mustard.

Han fikk vite om utsettelsen av den generelle kompensasjonsordningen gjennom selskapets regnskapsfører.

– Jeg fikk en e-post av regnskapsfører hvor det stod at åpningen av portalen var utsatt med én til to uker, sier Svendsen.

Karl-Henning Svendsen i Noho sliter med husleien. Vis mer byoutline Paal Audestad

En utsettelse betyr mer jobb for selskapet.

– Vi må kontakte alle kreditorene og leverandørene vi skylder penger, og fortelle at vi ikke kan betale husleie og annet utestående fordi kompensasjonen har blitt utsatt, sier Svendsen.

– Det er mange som trenger kapital nå. De fleste i bransjen sliter med å betale husleie, legger han til.

Byrådet i Oslo har kalt inn til pressekonferanse på fredag, som skal handle om veien videre for gjenåpningen, ifølge Aftenposten.

Tidligere har butikker og kjøpesentre fått gjenåpne i hovedstaden, men skjenkingen er blant dem som venter på gjenåpningsdato.

Heath planlegger for å være klar for gjenåpning, men at også det krever sitt.

– Gjenåpningen vil kreve å kjøpe inn nye varer i forkant. Jeg har ikke tatt ut lønn på flere måneder. Og så er det feriepenger som skal betales ut i juni. De er det ikke sikkert det er råd til. Det er tøft å budsjettere i tider som dette, sier han.