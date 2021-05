Oslo åpner fortsatt ikke for skjenking: – Da ryker hele mai

Mens butikker og kjøpesentre får åpne, må Oslos utesteder fortsatt holde stengt. Nå håper Dattera til Hagen å kunne åpne til sommeren: – Vi er veldig klare

Daglig leder i Dattera til Hagen Fibi Hagen (f.v.) og medeier Håkon Pettersen sier det blir «beintøft» om sommermånedene ryker for Oslos uteliv. Vis mer byoutline Hanna Hjardar

– Nettopp, da ryker hele mai, sier Håkon Pettersen til E24.

Han er medeier i Oslo-utestedet Dattera til Hagen, som i likhet med resten av Oslos uteliv har holdt stengt for skjenking siden november i fjor.

Pettersen sitter på det eneste bordet som står i det som minner om en vinterhage med glassvegger og et gjennomsiktig tak, i bakgården til Dattera til Hagen. På bordet står en Mac hvor pressekonferansen til Oslo-byrådet står på.

Oslo besluttet å starte på trinn to av gjenåpningsplanen, og åpner opp butikker og kjøpesentre.

Trinn to inkluderer også å åpne opp for skjenking til klokken 22, med krav om matservering. Men dette blir ikke innført i første omgang.

Byrådet skal komme med en ny vurdering av videre innfasing av trinn to rundt 20 mai.

Pettersen i Dattera til Hagen sier han ikke overrasket.

– Det er egentlig akkurat som vi har snakket om, sier han.

Målet deres er at de kan åpne etter 17. mai, og før 1. juni. Pettersen ønsker at de da kan få ha skjenking til 24 med siste innslipp klokken 22.

Medeier Håkon Pettersen håper å kunne åpne opp før 1. juni. Vis mer byoutline Hanna Hjardar

«Beintøft» om sommeren ryker

Når juni starter har Dattera til Hagen vært stengt i nesten syv måneder.

– Det er sommermånedene vi er avhengig av, sier daglig leder Fibi Hagen.

– Ryker sommermånedene blir det beintøft for veldig mange, legger Pettersen til.

Nå skal Dattera til Hagen vaske ned, og gjøre klart. De hadde malt nytt til åpning i mars, men nå må det gjøres klart på nytt.

I tillegg skal mat og drikke bestilles inn, og opplæring av nye ansatte gjennomføres, men det starter de først med når de vet nå de får åpne.

Medeier Håkon Pettersen spør seg om de rekker alt som er planlagt før åpningen. Men først skal utestedet i gang med å svare på forespørsler om 17. mai.

Han sier det er rart å stå i et tomt lokale i striregn og kjølige temperaturer i et nedstengt Oslo.

– Det skal egentlig pulsere nå, sier Pettersen.

Han får støtte fra daglig leder:

– Vi er veldig klare for å åpne, sier Fibi Hagen.

– Mange er skuffet

– Vi opplever at mange i reiselivsnæringen i Oslo er skuffet over at det ikke kom lettelser for serveringssteder til 17. mai. De har ventet lenge, og mange venter desperat for å kunne åpne. Hvis man ikke kan gjenåpne snart, er jeg redd for at vi mister mange arbeidsplasser på veien, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Han frykter at nedstengingen kan bety slutten for enkelte.

– Veldig mange har opplevd stort omsetningsfall. Den forlengede nedstengningen truer eksistensgrunnlaget for flere serveringssteder, restauranter og arbeidsplasser i Oslo.