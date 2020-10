H&M vil la kunder forvandle gamle klær til nye – på fem timer

For 100–150 svenske kroner kan H&M-kunder i Stockholm forvandle uønskede plagg til enten et skjerf, et babyteppe eller en genser.

FORNYBAR: Maskinen bruker hverken vann eller kjemikalier. Vis mer byoutline COLM FULTON / Reuters

Publisert: Oppdatert: 10. oktober 2020 21:01 , Publisert: 10. oktober 2020 20:50

Fra og med mandag kan kunder hos én av Stocholms H&M-butikker ta i bruk en ny resirkuleringsmaskin.

Den har fått navnet «Looop», vil være synlig for kunder, og er en del av klesgigantens ambisjon om å bli et 100 prosent fornybart selskap.

Det maskinen gjør er å bryte ned fibrene i klesplagget og redusere det til tråder. Disse kan deretter brukes til å produsere et nytt plagg, enten en genser, et babyteppe eller et skjerf.

Vis mer byoutline COLM FULTON / Reuters

Denne prosessen tar omtrent fem timer, skriver CNN.

Prisen vil ligge på 100 eller 150 kroner, avhengig av om man er H&M-medlem eller ikke.

I en pressemelding skriver butikkjeden at Looop-maskinen bruker hverken vann eller kjemikalier, og at prosessen dermed er mer miljøvennlig enn det ville vært å produsere materialene fra scratch.

Innen 2030 skal H&M i henhold til egne ambisjoner utelukkende selge klær som er fremstilt av resirkulerte eller bærekraftige materialer.

Ifølge selskapet selv er de nå på omtrent 57 prosent.

Her kan du lese mer om Det grønne skiftet Klær H&M