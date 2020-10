Begynte å planlegge nytt flyselskap i mars: – Det er i utfordrende tider muligheter oppstår

Da pandemien traff Norge og satte verdens fly på bakken i mars begynte flyarving Erik G. Braathen å planlegge starten på et nytt norsk flyselskap. – Vi ønsker dem lykke til, er kommentaren fra kriserammede Norwegian.

6. oktober 2020

Tirsdag formiddag varslet Erik G. Braathen at han og en rekke andre kjente navn fra flybransjen går sammen om å starte et nytt norsk flyselskap. Målet er å få et nytt flyselskap i luften før sommeren 2021.

– Verden står midt i en pandemi og de fleste fly står på bakken. Er det flere flyselskap man trenger nå?

– Vi trenger først og fremst et flyselskap som er dimensjonert for morgendagens forventede etterspørsel. Markedet for flyreiser har endret seg og vil ikke komme tilbake dit det var før, skriver Erik G. Braathen via sin kommunikasjonsrådgiver i en e-post til E24.

Braathen selv skal gå inn med opptil 50 millioner kroner i satsingen via sitt investeringsselskap Ojada, får E24 bekreftet via Braathens’ rådgivere.

Vet ikke hva selskapet skal hete

Han skriver videre at de derfor lanserer et selskap «som ikke er avhengig av stadig vekst for å oppnå lønnsomhet».

Navnet på det nye selskapet er foreløpig ikke klart.

– Vi skjønner at mange er nysgjerrig på dette. Men det viktigste nå er å få etablert et selskap som er økonomisk bærekraftig. Navnet vil bli klart i løpet av en måned eller to, skriver Braathen.

Mandag varslet den ungarske lavprisgiganten Wizzair «store nyheter som angår det norske markedet». Nyheten vil bli kjent på en pressekonferanse klokken 13 tirsdag.

Én time senere vil Braathen holde pressekonferanse om sitt selskap. Han opplyser at hans nye flyselskap skal sikre tilbudet på det norske stamrutenettet, i tillegg til direkteflyginger til europeiske reisemål.

– Jeg har alltid hatt et sterkt engasjement for norsk luftfart, men planleggingen av dette selskapet begynte i mars når vi så at det åpnet seg nye muligheter, skriver Braathen til E24.

– Godt tidspunkt

På spørsmål om det er aktuelt å leie fly fra for eksempel Norwegian, svarer han følgende:

– Når det gjelder leasing av fly, så vil vi følge med på det internasjonale markedet.

Braathen understreker videre at planen er et selskap som står på egne ben.

– Hvorfor skjer dette nå?

– Det er i utfordrende tider som dette at muligheter oppstår. Vi mener dette er et godt tidspunkt for å starte flyselskap. Det er god tilgang på moderne og rimelige fly, flinke folk, og på tide å bygge et selskap fra bunnen av på en digital plattform. Vi kan skape et økonomisk bærekraftig selskap med færre fly, og det er det som trengs i fremtiden, skriver han.

– Lykke til

Næringsminister Iselin Nybø møtte reiselivsnæringen tirsdag formiddag, og etter møtet kommenterte hun også nyheten om det nystartede flyselskapet.

– Det er jo alltid interessant når sånne ting dukker opp, men jeg må si at jeg ikke kjenner saken så godt enn så lenge. Det blir spennende og interessant å se på. Vi er helt avhengige av gode flyselskaper på grunn av geografien, sa Nybø.

Norwegian som det siste året har vært avhengig av krisehjelp fra nettopp næringsministeren, har en kort beskjed til den kommende konkurrenten.

– Vi ønsker dem lykke til, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24.