DNB i samarbeid med Dr. Dropin: – Skivebom, mener leger

Etter at DNB inngikk i et samarbeid med den private legetjenesten Dr. Dropin om å gi kunder gratis celleprøve, har flere leger reagert. – Uthuling av norsk helsetjeneste, sier den norske legeforeningen.

Publisert: Publisert: 23. oktober 2020 16:08

Forrige uke lanserte DNB og Dr. Dropin et samarbeid som går ut på å gi gratis celleprøver til kvinner som er med i noen av DNBs fordelsprogrammer.

Det har ført til mye kritikk blant norske leger.

– Dette er en skivebom for DNB. Celleprøver og «Sjekk deg»-kampanjen er et lite kontroversielt tema, men når DNB velger Dr. Dropin som samarbeidspartner, blir det kontroversielt, sier fastlege Arnt Roch-Pettersen, medlem i legeforeningen.

Han mener intensjonen er god og at Dr. Dropin er et fint supplement til norsk helsetjeneste, men at samarbeidet kan føre til en uthuling av norsk helsetjeneste.

– Vi ser at engangstjenester som Dr. Dropin ofte henviser til spesialister, og da bruker man ekstra penger på ting som kan kunne blitt brukt på andre ting, sier Roch-Pettersen.

Han mener Dr. Dropin ikke er en rett partner når det kommer til massetesting.

– Akkurat som at det kan forekomme falske positive prøver, kan man og avdekke små celleforandringer, forandringer som er ufarlig og som etter hvert vil forsvinne av seg selv.

– Problemet er mottageren av svarene som avsender ikke kjenner. Selv om lege vet at dette er ufarlig, kan det fremstå helt annerledes for en pasienten og da igjen gi unødvendige psykiske belastninger. En engangslege kjenner ikke pasienten slik en fastlege gjør, sier Roch-Pettersen.

Undergraving av offentlig helsetjeneste

På Twitter gikk fastlege og universitetslektor ved NTNU Kari Løvendahl Mogstad tidlig ut med kritikk av det nye samarbeidet.

– Dette utspillet er bare ett av stadig flere slike tilbud og det jeg mener er sammenblanding av kommersielle hensyn med helsetjenester, sier Mogstad.

Hun mener det i stadig større grad skjer en undergraving av den offentlige helsetjenesten i Norge.

– Med stadig flere kommersielle aktører som skal «avlaste» fastlegene, blir det vanskeligere å yte en god og forsvarlig helsetjeneste i det offentlige, sier hun.

– Det er problematisk å stå der og følge opp når «quickfixlegene» sender pasienter videre til oss, når det er noe med pasienten og de ikke tar ansvaret lenger. Det er ikke brukbart, hverken for pasientene eller oss, sier hun.

Markedsdirektør Aina Lemoen Lunde i DNB synes det er leit at fastleger reagerer på tilbudet. Vis mer byoutline Stig B. Fiksdal / DNB

Videreføring av «Sjekk deg»-kampanjen

Markedsdirektør Aina Lemoen Lunde i DNB synes det er leit at fastleger reagerer negativt på tilbudet.

– Det er selvfølgelig leit dersom noen reagerer på det tidsbegrensede tilbudet om gratis celleprøve, men vi håper at initiativet fører til økt oppmerksomhet og at flere kvinner tar en potensielt livsviktig helsesjekk, uansett om det er hos Dr. Dropin eller fastlegene, sier Lunde.

– Kan dere forstå at noen leger synes det er problematisk at dere samarbeider med Dr. Dropin?

– DNB har mange samarbeidspartnere og vi ser hele tiden på hvordan vi kan skape merverdi for kundene våre gjennom kundeprogrammet de er en del av. Innsikten viser at mange tusen kvinner har droppet å ta celleprøve i 2020 sammenlignet med i fjor. Kreftforeningen forklarer nedgangen med kapasitetsutfordringer grunnet covid-19, sier Lunde.

– Vi ønsker å skape oppmerksomhet rundt et viktig budskap, nemlig «Sjekk deg», samtidig som vi tilgjengeliggjør gratis celleprøver fra Dr. Dropin som en del av våre kundeprogrammer for en begrenset periode. Den enkelte står selvfølgelig fritt til å ta testen der de vil, men alle er tjent med at flere kvinner sjekker seg, sier hun.

Daglig leder Daniel Sørli i Dr. Dropin så ikke for seg at det skulle komme kritikk ut av samarbeidet med DNB. Vis mer byoutline David Bach / E24

Et samfunnsoppdrag, mener Dr. Dropin

Lege og daglig leder i Dr. Dropin, Daniel Sørli stiller seg undrende til kritikken.

– Norge er gjennom en pandemi hvor 25.000 færre kvinner enn normalt har testet seg gjennom det offisielle livmorhalsprogrammet for celleprøver. Et program som beviselig redder mange unge kvinner fra alvorlig sykdom og tidlig død, sier Sørli.

– DNB betaler ikke oss noe for disse konsultasjonene, og begge ser på dette samarbeidet som en del av vårt samfunnsoppdrag. Jeg så ikke helt for meg at det skulle komme noe kritikk eller problemer ut av dette. Jeg stiller meg litt undrende til kritikken fordi vi er i en situasjon hvor flere kvinner ikke får fulgt livmorhalsprogrammet, sier han.

Sørli opplyser om at Dr. Dropin allerede har gjennomført flere hundre konsultasjoner i forbindelse med samarbeidet.

– Vi gjør dette til å bidra til at flere kvinner blir testet. Vi gjør ikke dette med en intensjon om å utarme eller overta plassen til norsk offentlig helsevesen. Men i en unntakstilstand som denne pandemien er har ikke det offentlige helsevesen hatt kapasitet til å gjennomføre testene som normalt. Helsetjenestetilbudet ble kraftig strupet fra og med mars, og vi er ikke tilbake til en normalsituasjon ennå.

– Hva har dere å tjene på dette?

– Vi gjør dette gratis og dekker selv utgifter til utstyr og lønn til legene. Det er positivt at flere får vite om oss og hva det er vi kan tilby og hva det er vi gjør. Og hvis denne konflikten fører til at flere som bør ta celleprøve oppsøker lege, så har det en verdi i seg selv. Som alle andre aktører, både innenfor offentlig og privat næring, er man jo avhengig at noen bruker tjenestene våre og får vite om oss, sier Sørli.

Den private legetjenesten Dr. Dropin ble startet i 2017, og har vokst seg store på kort tid med 17 fysiske klinikker i Oslo, Asker, Trondheim, Bergen og Stavanger.

