«Braathen Air»: Mangler kvinner, penger og fly

Erik Braathens nye flyselskap skal på vingene innen ett års tid, men det gjenstår et stort arbeid før det kan skje. Selskapet må både få på plass finansiering, inngå leiekontrakt for fly, bestemme rutene og ansette folk i cockpit og kabin.

Erik G. Braathen (t.v.), Brede Huser og Thomas Ramdahl er sentrale i oppstarten av det nye norske flyselskapet. Alle har bakgrunn fra blant annet Norwegian. Vis mer byoutline Terje Pedersen

Erik G. Braathen overrasket mange tirsdag da han og et lag av erfarne flyfolk, de fleste med fartstid i Norwegian, lanserte nyheten om at de skal starte flyselskap.

Men det var også en annen ting som fikk praten til å gå tirsdag: Bildet av ledelsen.

E24 overhørte selv at det på pressetreffet i Oslo sentrum ble spøkt om at bildet av den nye ledelsen kunne se ut som en Dressmann-reklame – for noen kvinner er ikke med i ledelsen ennå.

– Vi har tenkt på det. Flybransjen er jo et ganske tynt og mannsdominert miljø, men vi skal se hva vi får gjort med det, sier Erik G. Braathen til E24.

Braathen, som har luftfart og reiseliv boblende gjennom blodårene, begynte i mars å tenke på ideen om et nytt flyselskap.

– Dette er en sjanse man får én gang i livet, sier Thomas Ramdahl til E24 med et smil på spørsmål om hvorfor han har kastet seg på.

Thomas Ramdahl, som har vært kommersiell direktør i Norwegian og var en tur innom Höegh Autoliners, brukte ikke lang tid på å takke ja til en retur til luftfarten.

– Jeg er enig, skyter Brede Huser inn.

Han har lang fartstid i Norwegian, og ledet blant annet bonusprogrammet Reward. Noe bonusprogram har de ikke planer om med det første i det nye selskapet.

– Har dere noe navn på selskapet da?

– Du kan gå inn på Nyttflyselskap.no for å følge med, sier Brede Huser med et smil.

– Det var egentlig Brede som skulle finne kontorlokaler til oss, men nå blir det jeg som må gjøre det, fortsetter Ramdahl og smiler, mens han ser på kollegaen.

Huser hadde nemlig brukket ankelen og måtte humpe inn på krykker på pressetreffet.

«Fly-gutta» eller Dressmann-reklame? Praten gikk om bildet som ble sendt ut om ledelsen i det nye flyselskapet. Vis mer byoutline Pressebilde

Trenger fly

Flyarvingen Erik G. Braathen er ikke den eneste som satser på Norge. Tirsdag annonserte den ungarske lavprisgiganten Wizz Air at de vil åpne innenriksruter i Norge, 14 år etter at de begynte å fly til Norge.

Flybransjen er en av de hardest rammede bransjene som følge av coronapandemien. Norwegian slapp tirsdag trafikktall for september som viste et passasjertall 90 prosent under september i fjor.

En krise åpner likevel muligheter. Det norske flymarkedet er svært attraktivt og har skapt store inntekter for både SAS, Norwegian, Widerøe og andre aktører i en årrekke.

– Hva tenker dere om at Wizz også kommer inn i innenriksmarkedet nå. Forsyner de seg av kaken dere skal satse på?

– Det er interessant at flere har analysert og sett at det norske markedet er attraktivt. Vi er ikke redde for konkurranse, sier Erik G. Braathen.

– Vi var vel like overrasket som alle andre da Wizz kom med nyheten. Men det vi jo ser er at det ikke bare er vi som synes norsk innenriks er attraktivt, sier Thomas Ramdahl.

– Forstyrrer dette planene deres?

– Vi får se. Konkurranse er bra, sier Ramdahl.

I tillegg mangler det heller ikke på muligheter for å lease fly til en god pris under krisen:

– Flyprisene er én av grunnene til at vi satser nå. Det er god tilgang på fly nå og prisene er historisk lave, sier Braathen til E24.

Det nye flyselskapet skal enten bruke fem Airbus A320neo (som Wizz Air bruker og som SAS faser inn) eller Boeing 737–800 (som Norwegian bruker).

Det er ikke avklart hvilken flytype selskapet skal bruke ennå, men man vil velge den ene eller andre for å ha én flytype i flåten.

Braathen opplyser til E24 at man ikke har inngått noen leasingkontrakt for leie av fly ennå.

Trenger penger

Det er ikke bare kontrakter for leie av fly som må inngås. En rekke andre sentrale brikker må også på plass før første fly kan ta av.

Det er per i dag omtrent 25 personer som jobber fulltid med oppstarten av det nye flyselskapet.

Målet er å ha 400 ansatte innen 2022.

– Per i dag er vi 25 poteter som må gjøre alt mulig, men det er jo utrolig gøy også da, sier Thomas Ramdahl entusiastisk.

Det andre som må plass er finansieringen.

– Du sier at du er villig til å investere 50 millioner kroner i dette selskapet. Hvor mye kapital trenger dere for å holde dere i luften frem til dere går i pluss?

– Det er altfor tidlig å si.

– Har dere vært i kontakt med noen potensielle investorer?

– Nei. Men det er også derfor vi går ut i dag, for å begynne den prosessen, sier Braathen.

– Men for at dette skal være en god investering må det være godt kapitalisert fra start. I flybransjen må man ta ut risiko der man kan, og en sterk balanse er viktig, sier flygründeren videre.

Forretingsmodell med utgangspunkt i lønnskostnader

Lønnsomhet i luftfarten avhenger som regel av tre helt sentrale faktorer: Pris på drivstoff, kapitalkostnad på fly og lønninger.

– Med leiepriser på fly på historisk lave nivåer vil personalkostnaden derfor utgjøre en relativt stor andel av våre kostnader, sier Braathen.

Rutenettet er heller ikke satt ennå, men Brede Huser og Thomas Ramdahl forteller at selskapet skal tenke på en annen måte enn hva man tradisjonelt gjør.

Nettopp fordi lønnskostnadene vil utgjøre en relativt stor andel av kostnadene skal man lage rutenettet med utgangspunkt i hvordan man får utnyttet piloter og kabinansatte mest mulig – innenfor de tillatte timene de kan jobbe hver dag.

– Vi har et ekstremt fokus på effektivitet og det å ha en ukomplisert struktur, sire Brede.

Derfor blir det ingen «tynne» ruter i rutenettet, bare for å holde flyene mest mulig i luften gjennom døgnet. Strategien er også tilpasset at coronapandemien ikke bare reduserer reiseaktiviteten nå, men også på lang sikt:

– Vi er enige i Avinors analyse om at markedet på lang sikt vil bli redusert med 20 til 30 prosent, sammenlignet med før corona, sier Brede Huset.

– Vi snakker om at vi skal tilbake til markedet vi hadde i 2011/2012, sier R

– Hvordan skal dere nå ut kommersielt som ny aktør?

– Vi skal i hvert fall ha en ekstremt god app og nettsted. I tillegg har vi allerede fått henvendelser fra både folk og selskaper som har fått med seg lanseringen vår, sier Ramdahl.

– Vil dere satse på bedriftsmarkedet også eller mest fritidsmarkedet?

– Jeg tror ikke vi får inn de store bedriftene med det første, for de er ofte låst inn i lange kontrakter. Men vi vil gjerne fly alle som ønsker å fly med oss og vil fokusere både på fritidsmarkedet, og små og mellomstore bedrifter, sier Braathen.

Ramdahl supplerer med at de skal fokusere avgangene på når etterspørselen er høyest og når det er de store peak-ene gjennom døgnet og uken.

