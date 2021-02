Nav stenger CV-tilgang på arbeidsplassen.no

Etter et personvernbrudd i CV- og stillingsbasen arbeidsplassen.no stenges muligheten for arbeidsgivere til å se CV-ene til arbeidssøkende hos Nav.

Nav har stilt krav om at arbeidssøkere som får oppfølging hos dem skulle registrere CV på arbeidsplassen.no. I den innloggede delen har arbeidsgivere kunnet se CV-er ved å søke på yrker, kompetanse eller geografi.

Nå har Nav konkludert at de ikke har hatt lovhjemmel til å kreve at arbeidssøkere synliggjør CVen sin for arbeidsgivere, og gitt arbeidsgivere automatisk tilgang til CVene. Derfor har de nå stengt tilgangen for arbeidsgivere, ifølge en pressemelding.

– Folk skal føle seg trygge på at vi behandler personopplysninger i tråd med lovgivningen. Vi er lei oss for at vi i dette tilfellet har brutt denne tilliten. Vi er i gang med å varsle direkte til alle som er berørte, og vi har meldt avviket til Datatilsynet. Nav jobber nå med å få oversikt over saken og vurdere alternativer for å tilpasse CV- og stillingsbasen til gjeldende lovverk, slik at vi effektivt kan hjelpe folk ut i jobb og arbeidsgivere til å finne kandidater, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, i pressemeldingen.

Endringen gjelder CV-ene til i underkant 200.000 arbeidssøkere som er under oppfølging hos Nav. CV-ene til omtrent 30.000 personer som ikke lenger er under oppfølging, og som har valgt å dele CV-en sin vil fremdeles være synlig.

Nav opplyser at arbeidssøkere som er berørt ikke trenger å foreta seg noe.

