Ringnes tilbakekaller julebrus på glassflaske to uker før jul

Bryggerigiganten har avdekket tilfeller med skader på 0,33 liters blanke glassflasker. Nå tilbakekaller selskapet 13 millioner brusflasker, som et «føre-var-tiltak».

Vis mer byoutline Ringnes

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Av hensyn til sikkerheten til våre forbrukere har vi ikke noe annet valg enn å tilbakekalle produktene som er tappet på denne flasketypen, sier kvalitetssjef i Ringnes, Olaug Flakne.

Produktene som tilbakekalles er Dahls Julebrus, Dahls julebrus lett, Hamar & Lillehammer julebrus, Hamar & Lillehammer julebrus Lett, Mozell Eplemost og Tou Eplemost.

Totalt er det snakk om 13 millioner produserte flasker som nå tilbakekalles. Bryggerikjempen har fått 13 reklamasjoner på flaskene, og opplyser at skadene på flaskene er synlig etter åpning.

– Forbrukere skal derfor ikke være bekymret for at de kan ha drukket av en skadet flaske uten at dette er oppdaget, sier Flakne som understreker at Ringnes er i tett dialog med flaskeleverandøren for å avdekke mulige årsaker.

Ringnes varianter av julebrus er blant de mest populære i landet.

– Å måtte trekke tilbake våre folkekjære julebrusprodukter under to uker før julaften er selvfølgelig trist og noe vi beklager på det sterkeste. Men viktigere enn alt annet er sikkerheten til forbrukerne. Når vi ikke kan garantere at det er trygt å drikke fra flaskene våre, har vi dessverre ikke annet valg enn å trekke dem fra markedet, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

Han opplyser at julebrusene som nå trekkes tilbake fortsatt vil være tilgjengelig på plastflaske. Kunder som har kjøpt flaskene kan returnere uåpnede flasker der de kjøpte dem å få refundert pengene.

Publisert: Publisert: 12. desember 2020 15:05 Oppdatert: 12. desember 2020 15:15