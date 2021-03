Telia og Nent Group er enige om ny avtale

Telia-kunder skal få tilbake Viasat-kanalene i løpet av fredag ettermiddag.

De to partene har blitt enige i en langsiktig distribusjonsavtale som gjør at norske Telia-kunder får tilgang på alle Nent sine kanaler og strømmetjenester.

Det inkluderer TV3 og strømmetjenestene Viaplay og Filmfavoritter, i tillegg til kanalene V4, TV6, Viasat Nature, Explorer, History, V Sport+, V Sport, V Premium, V Film Family og V Sport Golf.

470.000 Telia-kunder har vært uten kanalene siden 1. mars.

Nå kommer tjenestene tilbake i løpet av ettermiddagen fredag 26. mars, skriver Telia i en pressemelding.

– Vi er glade for at vi igjen kan gi våre kunder markedets bredeste TV-tilbud. Jeg vil samtidig beklage situasjonen som har vært de siste ukene overfor våre kunder. Vi forstår frustrasjonen, men vi har nå funnet en god løsning for begge parter, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør for Telia Norge i en uttalelse.

– Vi er glade for å kunne bekrefte at vi har blitt enige med Telia om en helt ny avtale som sikrer at kundene til Telia igjen får tilgang til våre kanaler. Nent Groups innhold har aldri vært bedre, og i tiden fremover kommer det enda mer å glede seg over, sier kommersiell direktør i Nent Group, Kim Poder.

Verdien og den konkrete varigheten på avtalen er ikke kjent. Telias kommunikasjonsdirektør, Henning Lunde, sier til E24 at det er konfidensielt.

