Ny runde i retten for Idar Vollvik – nekter skyld i munnbind-saken

Idar Vollvik fastholder at han ikke gjorde noe ulovlig da han ifølge tiltalen pakket om og feilmerket store mengder munnbind i pandemiens første faser.

Munnbindene Idar Vollvik solgte, framsto som til medisinsk bruk, selv om de ikke holdt en slik standard, mener politiadvokat Sigrid Sulland. Onsdag starte lagmannsretten sin behandling av Vollviks anke.

NTB-Steinar Schjetne

Investoren nektet straffskyld da ankesaken hans kom opp for Gulating lagmannsrett i Bergen onsdag, får NTB opplyst.

Idar Vollvik (55) ble i Hordaland tingrett dømt til 45 dagers fengsel for brudd på lov om medisinsk utstyr ved å markedsføre og selge munnbind til medisinsk bruk som holdt lavere standard.

Følgeskriv hvor det framgikk at munnbindene ikke var til medisinsk bruk, ble fjernet, og munnbindene ble flyttet over i ny emballasje slik at de framsto som egnet til medisinsk bruk, ifølge tiltalen. Totalt skal minst 700.000 munnbind ha blitt pakket om, forsøkt pakket om eller uriktig merket.

– Saken står etter påtalemyndighetens syn i samme stilling som for tingretten, sier politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til NTB. Lagmannsretten har satt av sju dager til saken.

Nektet straffskyld

Gründeren har tidligere erkjent å ha pakket om munnbind, men nektet straffskyld da rettssaken startet. Vollviks forsvarer, advokat Arild C. Dyngeland, har ikke besvart NTBs henvendelse.

– Jeg har ikke bevisst forsøkt å lure noen for egen vinning. Det er bare tøys. At jeg ikke kunne lover og regler godt nok, er lett å se i dag. Det beklager jeg, sa Vollvik da han forklarte seg for tingretten.

«Da tiltalte solgte munnbindene, hadde han ingen forsikring om at kvaliteten på produktene var god nok, og han utsatte dermed kundene for en potensiell smitterisiko som ville ha vært unngått så langt det var mulig dersom regelverket hadde vært fulgt», heter det i tingrettsdommen.

Hevder han ikke visste

Retten trakk også fram at måten munnbindene ble pakket på, heller ikke ivaretok forsvarlige hygieniske standarder, og at sluttbruker eller selger hadde noen mulighet til å kontrollere produsent, produksjonsdato eller utløpstidspunkt.

Vollvik viste i sin forklaring til at han ikke var klar over at det var ulovlig å pakke om munnbind, og at dette også ble gjort av en rekke andre aktører i samme periode – blant annet apotek.

Han forklarte også at han ikke forsto at «non-medical» betød at munnbindene ikke var medisinsk utstyr. Videre sa han at han var av den oppfatningen at det kun var munnbind type II og IIR som var medisinske, og at type I var til «vanlige folk».

