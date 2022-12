Stayclassy risikerer milliongebyr

Forbrukertilsynet mener nettbutikken fortsetter å bryte loven, selv etter omfattende veileding fra tilsynet.

GEBYR: Nettbutikken Stayclassy risikerer milliongebyrer.

Forbrukertilsynet varsler økonomiske sanksjoner mot nettbutikken Stayclassy og selskapets daglige leder.

Forbrukertilsynet har mottatt en rekke klager på nettbutikken Stayclassy og skriver i en pressemelding at de ved flere anledninger har vært i kontakt med selskapet for å gi beskjed om at de må innrette seg etter loven.

Da dette ikke har medført resultater, varsler tilsynet nå gebyrer.

– Selskapets daglige leder, Thomas Holstad, har vært sterkt involvert i markedsføringen. Forbrukertilsynet varsler derfor at han må betale 400.000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring, mens selskapet varsles et gebyr på 1.500.000 kroner, skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

E24 har prøvd å komme i kontakt med Thomas Holstad, uten å lykkes.

Forbrukertilsynet skriver at lovbruddene i hovedsak dreier seg om at nettubutikken ikke opplyste om førpriser, samt at selskapet markedsførte prisbesparelser som ikke er reelle.

– Vi mener Stayclassy villeder forbrukeren gjennom markedsføring ved å ikke opplyse om førpriser og ved å gi inntrykk av at prisen er satt ned, når den i virkeligheten ikke er det, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet i pressemeldingen.

Tilsynet mener selskapets daglig leder, Thomas Holstad, har vært sterkt involvert i markedsføringen.

I tillegg til overtredelsesgebyr, har Forbrukertilsynet varslet forbudsvedtak mot Stayclassy og Holstad, noe som innebærer at de vil kunne få nye og høyere gebyrer hvis de samme lovbruddene gjentar seg, står det i pressemeldingen.

Stayclassy har mulighet til å kommentere varslene innen 2. januar.