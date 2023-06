Handelsbanken tar over Akademiker-avtalen

Akademikerne Pluss og Tekna inngår ny avtale med Handelsbanken. Avtalen omfatter over 200.000 medlemmer.

FANT SAMMEN: Einar Espolin Johnson, administrerende direktør i Akademikerne Pluss, og landsjef Arild Andersen i Handelsbanken Norge.

Etter at Danske Bank varslet exit fra det norske privatmarkedet, har E24 skrevet at -avtalen ryker for Danske Bank.

Nå har Handelsbanken og Akademikerne Pluss inngått en avtale som omfatter 105.000 fagforeningsmedlemmer.

Dette skjer etter en lang prosess med sonderinger, anbud og forhandlinger.

– Etter lang tids dialog med bankene, har vi funnet det vi mener er det aller beste tilbudet for medlemmene i foreningene, sier Einar Espolin Johnson, administrerende direktør i Akademikerne Plus.

E24 møter Akademikerne Pluss og Handelsbanken Norge i førstnevntes lokaler i Oslo sentrum.

Tidspunktet for lanseringen av den nye avtalen er fremskyndet etter nyheten om Danske Banks exit fra det norske privatmarkedet.

– Vi gikk ut i forrige uke og sa at vi er i forhandlinger og at det vil det vil komme en ny avtale i løpet av juni. Da fant vi ut at det skjer heller før enn siden, sier Johnson til E24.

Tekna har også inngått en avtale med Handelsbanken som omfatter 102.000 medlemmer.

Det betyr at i alt over 200.000 fagforeningsmedlemmer er med i avtalene.

Avtalene trer i kraft fra 1. januar 2024.

Ny vekstoffensiv i Norge

– Konkurransedyktige priser er en selvfølge, men høy tilgjengelighet og personlig rådgivning er også viktig for medlemmene våre, sier generalsekretær Line Henriette Holten i Tekna.

Tekna har forhandlet separat og har også valgt Handelsbanken.

Avtalen med Akademikerne Pluss ble inngått tirsdag, etter at de konkluderte med at det blir Handelsbanken. De siste ukene har gått med på å forankre beslutningen med de ulike foreningene.

Handelsbanken investerer nå i digital brukeropplevelse for kundene. Banken har startet en ny digital forretningsenhet og etablerer også et nytt kundesenter.

Landsjef Arild Andersen i Handelsbanken Norge sier Akademikerne Pluss har godt utdannede medlemmer med god økonomi.

– Vi har lenge ønsket oss denne viktige avtalen i det norske bankmarkedet. Vi er stolte og glade over tilliten, og gleder oss til å vise medlemmene hva vi er gode for, sier Andersen.

Banken vil ikke si hvor mye den investerer, men Andersen sier investeringene er «vesentlige».

– Betyr dette at Handelsbanken er en mulig kjøper for Danske Banks norske personkunder?

– Jeg skjønner spørsmålet, men det kan jeg ikke kommentere, sier Andersen.

Håper kundene blir med

Kriteriene i anbudet til Akademikerne Pluss var pris, kundeservice, gode digitale løsninger, samfunnsansvar og bærekraft, samt at banken har et tilgjengelig og godt tilbud til næringsdrivende.

Handelsbanken leverte best av alle på kriteriene, ifølge en melding.

Danske Bank har hatt avtale med Akademikerne siden 2015.

Inntil avtalen trer i kraft 1. januar 2024 gjelder avtalen med Danske Bank. Johnson sier de vil forholde seg til avtalen og respektere den fullt ut.

– Danske Bank har gjennom årene fra 2015 levert markedsledende betingelser og medlemmer har strømmet til banken og gjort banktilbudet til en viktig del av foreningenes medlemstilbud. Vi håper at medlemmene på samme måte vil strømme til Handelsbanken når den nye avtalen trer i kraft og det åpnes for mottak av nye kunder fra våre foreninger, sier Johnson i en uttalelse.

Medlemmer som benytter tilbudet i Danske Bank trenger ikke å foreta seg noe. De vil få mer informasjon om det nye tilbudet og hvordan man kan bytte bank når avtalen trer i kraft, ifølge meldingen.