Carew benekter skatte-advarsel: – Det stemmer ikke

OSLO TINGRETT (E24): Et sentralt vitne i saken mot John Carew har sagt han advarte Carew om at han kunne gå i skattefelle. Det benekter Carew.

TILBAKEVISER: John Carew nekter for at han har blitt advart mot skattefellen han nå står tiltalt for å ha gått i.

Torsdag fortsetter utspørringen av John Carew i Oslo tingrett.

Den tidligere fotballspilleren er tiltalt for grovt uaktsomt skattesvik og grovt forsettlig skattesvik.

Det sentrale spørsmålet i saken er hva Carew tenkte i perioden han er tiltalt for å forsettlig ha unndratt skatt. Carew har erkjent at han burde betalt skatt, men hevder at han ikke har gitt norske skattemyndigheter feilaktige opplysninger med vilje.

Sentralt i bevisrekken mot Carew er et møte som fant sted mellom Carew, regnskapsfører Jon Arild Syversen, og skattejurist Antonio Holstad i 2018.

E24 har tidligere omtalt møtet. Ifølge Syversen, som skal vitne i saken neste uke, advarte han Carew på dette møtet om at han kunne gå i en skattefelle.

– Vi ga John beskjed om at han var skattepliktig til Norge, for all formue og inntekt, dersom han oppholdt seg her i mer enn 183 dager i året, har Syversen sagt til E24.

– Videre understreket vi hvor viktig det var at han loggførte hvor mange dager han var i Norge, siden han sto oppført som skattepliktig til Storbritannia, sa regnskapsføreren.

Antonio Holstad har ikke ønsket å kommentere hvilke råd som ble gitt i forkant av rettssaken.

FORSVARER: Advokat Berit Reiss-Andersen representerer Carew i retten.

– Stemmer ikke

Torsdag formiddag ble Carew spurt om saken av sin forsvarer Berit Reiss-Andersen.

Carew sier møtet ble organisert fordi Syversen mente Carew betalte for mye i formuesskatt.

Carew tilbakeviser derimot at han ble advart om skattefellen.

– Det har vært saker i pressen om dette møtet. Har du sett det?, spør Reiss-Andersen.

– Ja, svarer Carew.

– Stemmer det at du ble advart?

– Det stemmer ikke, svarer Carew kontant.

– Stilte han spørsmål om hvor du var skattemessig bosatt?

– Nei, det var ikke et tema. Utgangspunktet var at jeg var skattemessig bosatt i England, sier Carew.

RÅDGIVER: Per A. Flod har vært Carews agent, advokat, forretningspartner og gode venn. De to har hatt et nært forhold siden 90-tallet.

Flod satt ved roret

Carew har siden han ble siktet signalisert at han ønsker å gjøre opp for seg, men bedyrer at han ikke har unndratt skatt med vilje.

Han sier hans agent og rådgiver Per A. Flod har hatt full kontroll på hans økonomi, og at Flod har insistert på at Carew ikke skulle betale inntekts- og formuesskatt til Norge.

I perioden han er tiltalt for skattesvik, skal han ha unnlatt å opplyse om 11,4 millioner kroner i inntekt og formue i utlandet. I Norge har han betalt skatt gjennom sine selskaper John Carew AS og JC Productions.

Når Carew snakker om Flod forteller han om et nært vennskap. Han kan knapt si nok pent om Flod, men mener han har gitt feil råd i denne saken.

– Han har alltid ønsket meg det absolutt beste. Og tilliten har han gjort seg fortjent til over 20 år.

– Det er jo skjebnens ironi at han som har gitt deg råd nettopp har havnet her. Hvordan er forholdet mellom dere nå?, spør forsvarer Reiss-Andersen.

– Det kommer ikke til å viske ut 25 år med vennskap. Jeg er glad i Per og jeg vet at han er glad i meg. Det er en test, men det går, sier Carew.

Han sier videre at han flere ganger har spurt Flod om de ikke bare kunne ta en skikkelig prat med ligningskontoret, slik at de kunne få ryddet opp i skattekravet. Det skal Flod ha avfeid.

– Men du har fått mange spørsmål om hvorfor du ikke gjorde som ligningskontoret ba om. Hvorfor tror du Per sa «nei» til det?, spør forsvareren.

– Jeg tror han tolket regelverket annerledes.

– Er det jobben til en advokat å motsi myndigheter?

– Ja, absolutt. Han snakker min sak.

– Men kunne dere ikke ta en prat med ligningskontoret?

– Jeg har jo underveis sagt: kan vi ikke bare ta en prat og løse opp i dette. Men jeg fikk et svar at så enkelt er det ikke, og at det er naivt å tro, sier Carew.

Om razzia: – En virkelig tung dag

Forsvareren ber Carew fortelle om da Økokrim 2. Juni 2021 ransaket boligen hans i Munkedamsveien på Skillebekk. Det er dagen det ble kjent at Carew var siktet for skattesvik.

– Det var en krevende opplevelse. En tøff dag. Det verste for meg var at de var hos moren min også, sier Carew.

– De kom tidlig om morgenen og mediene var der samtidig. Det var også litt spesielt. At de skulle gjøre et beslag og at mediene sto klare når de kom på døren. Det gjorde dagen enda tyngre. Det var virkelig en tung dag, sier han videre.

Carew forteller at han synes spesielt håndteringen overfor mediene var en belastning.

– Uttalte Økokrim seg om det den dagen? spør forsvareren.

– De uttalte seg om beslaget på ettermiddagen samme dag. Før man hadde fått sett på bevisene og etterforsket saken. Det var litt spesielt, sier Carew.

– Du er en offentlig person. Du får mye positiv oppmerksomhet. Er dette «såpass må du tåle?», spør Reiss-Andersen.

– Vi er bare mennesker. Det føles ikke helt rettferdig, nei, svarer Carew.