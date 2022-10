Vinmonopolet fyller 100 år – bruker over 20 millioner på feiringen

Selskapet feirer seg selv med to kjempefester for de ansatte i Oslo Spektrum, og alkoholpolitisk konferanse i operaen.

HÅVET INN: Vinmonopolet gjorde det svært godt under pandemien. Her fra polet på Grünerløkka i Oslo, da køen for helgehandelen var lang.

30. november fyller Vinmonopolet 100 år. Onsdag startet feiringen for fullt i operaen i Oslo. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) var blant gjestene som deltok.

Neste uke er ansatte fra hele landet invitert til fest i Oslo Spektrum. Vinmonopolet opplyser at litt under 2.500 personer har meldt seg på.

– For å få til logistikken, uten at markeringen skal gå ut over våre kunder med stengte butikker, så må vi dele arbeidsstokken i to og gjennomføre arrangementet to ganger, sier Halvor Bing Lorentzen.

Han er direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i det statlige selskapet.

Les også Prishopp på en rekke polvarer

Ansattfester for 17 millioner

Festene holdes torsdag og lørdag neste uke. Alle ansatte, inkludert ekstrahjelper, er invitert.

De to interne festene har en prislapp på 12,1 millioner kroner, viser tall E24 har fått innsyn i.

I tillegg kommer reise og overnatting for de ansatte som ikke bor i, eller rundt, Oslo. Summen for dette ender på 4,6 millioner kroner.

Dermed ender prisen for festene for de ansatte på i underkant av 17 millioner kroner. Prislappen for onsdagens arrangement i operaen er på omtrent 750.000 kroner.

– Det er jo mye penger, ingen tvil om det. Men det koster å gjennomføre et arrangement for så mange mennesker, sier Lorentzen til E24.

KLAR FOR FEST: Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar hos Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen, sier at 100-årsmarkeringen er en viktig anledning til å bygge kultur.

Han opplyser at de har gjennomført anbudskonkurranse med alle leverandørene, og at eventbyrået Komon-Stageway står for både arrangementet i operaen og festene i Oslo Spektrum.

E24 har fått innsyn i tilbudet fra eventbyrået. Det viser at de ansatte får rød løper, aperitiff, treretters middag, vinpakke og kaffe. Underholdningen på festene er enn så lenge hemmelig.

Les også Staten fikk 10 milliarder ekstra fra Vinmonopolet gjennom pandemien

Bruker tre millioner på bok og filmer

I tillegg til arrangementene gir Vinmonopolet ut en historiebok. Produksjonen av denne koster rundt 1,2 millioner kroner, viser tall E24 har fått innsyn i.

I forbindelse med jubileet produserer selskapet også flere filmer over en periode på to år.

Filmene lages av produksjonsselskapet Monster, og koster Vinmonopolet litt under to millioner kroner, opplyser Lorentzen.

– Dette er filmer som skal benyttes blant annet i sosiale medier, i videre opplæringssammenheng etter jubileet, på internmarkeringen vår og på den alkoholpolitiske konferansen, sier han.

Til sammen ender prislappen på festene i Oslo Spektrum, arrangementet i operaen, historiebok og filmer på nærmere 20,7 millioner kroner.

– Vi skal være en god arbeidsplass med sterke faglige og engasjerte medarbeidere. Denne 100-årsmarkeringen gir oss en historisk anledning til å belyse historien vår, og styrke kulturen og skape stolte ansatte, sier Lorentzen.

Les på E24+ Dypdykk i norske vinkjellere: – Jeg investerer i fremtiden

Blant Norges mest populære

Vinmonopolet er heleid av staten gjennom Helse- og omsorgsdepartementet. Selskapet er det eneste i Norge som har lov til å selge vin, brennevin og sterkøl i butikk.

Vinmonopolet har flere år vært blant selskapene i Norge som kundene er mest fornøyde med, ifølge Norsk kundebarometer.

De siste årene har Vinmonopolet slått egne salgsrekorder gjentatte ganger, som følge av pandemi og stengte grenser. I fjor solgte selskapet mer vin og brennevin enn noensinne.

Fra pandemien brøt ut i mars 2020 og frem til mars i år sørget Vinmonopolet for over 30 milliarder kroner til statskassen, opplyste Vinmonopolet i sommer. Det er nesten ti milliarder kroner mer enn vanlig.

Les også Vinmonopolets salg faller kraftig som følge av gjenåpningen

Skal bygge kultur

Tradisjonelt har staten og Vinmonopolet fordelt årsresultatet 50/50 seg imellom, men i fjor ble statens overskuddsandel vedtatt å være 80 prosent.

Lorentzen sier at markeringene har vært tatt opp i møter med Helse- og omsorgsdepartementet, og at budsjettet er behandlet og godkjent i Vinmonopolets styremøter.

Han sier at rekordomsetningen under pandemien ikke har påvirket budsjettet for jubileumsfeiringen.

– Vi har ingen bonusordning eller andre påskjønnelser for de ansatte, men nå samler vi alle våre ansatte for å bygge kultur.

– Har dere fått noen reaksjoner fra de ansatte på at dere bruker penger på dette?

– Jeg kjenner ikke til annet enn at mange ansatte gleder seg til å ta del i jubileumsarrangementet neste uke.