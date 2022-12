Endelig punktum i 14 år gammel arvekonflikt etter eiendomsmilliardær

Etter to nederlag har Raymond Kalley besluttet at han ikke tar saken videre. Det norske rettsvesenet mener sørafrikaneren ikke har rett på arv etter eiendomsmilliardær Egil A. Braathen.

GIR OPP: Raymond Kalley har tapt i Sveits og i Norge. Han får ikke de 72,5 millionene han mener han har krav på i arv etter Egil A. Braathen.

Lagmannsretten mener at Raymond Kalley (67) urettmessig har tilegnet seg penger fra både avdøde Egil A. Braathen og enken Pauline Braathen.

Hadde eiendomsmilliardæren blitt klar over Kalleys handlinger mens han fremdeles var frisk, ville han utvilsomt ha strøket Kalley fra sitt testament, mener lagmannsretten.

«Etter lagmannsrettens syn ville dette vært den naturlige reaksjon for de fleste personer, men retten er særlig overbevist om at Egil A. Braathen ville gjort det», står det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett fra starten av november.

Domstolen kom dermed til samme konklusjon som Oslo tingrett gjorde i fjor.

– Kjempet til siste slutt

I november fikk fikk E24 opplyst fra Kalleys advokat Hallvard Helle at han ville vurdere å anke dommen til Høyesterett, men en drøy måned senere er beskjeden at det ikke skjer.

– Han har kjempet til siste slutt for sin rettmessige del av arven etter Braathen, men har dessverre ikke nådd frem verken i det sveitsiske eller det norske rettssystemet. Dermed er det satt punktum for en over 14 år lang strid om arven, skriver Helle i en mail.

MOTPARTER: Kalleys advokat Hallvard Helle (til venstre) og arvingenes advokat Claus Brynhildsen i Oslo tingrett i fjor.

Sørafrikanske Raymond Kalley, som sto Braathen nær, har saksøkt de øvrige arvingene for at han ikke får utbetalt sin del av arven, som var på over en milliard kroner.

Både tingretten og nå lagmannsretten slår fast at den delen av testamentet som tilgodeser Kalley med 1/16 av arven, det vil si omtrent 72,5 millioner kroner, er ugyldig.

Kalley dømmes til å betale de saksøktes saksomkostinger på 336.220 kroner.

– Arvingene legger til grunn at saken er endelig avsluttet, kommenterer deres advokat, Claus Brynildsen.

– En skurk

Egil A. Braathen døde i 2009. Raymond Kalley var i mange år tillitshaver for to av forretningsmannens truster på Caymanøyene.

De øvrige arvingene mener Kalley, i kraft av denne rollen, har underslått penger fra Braathen. Derfor har Kalley ennå ikke fått utbetalt sin del av arven.

Kjernen i saken er utbetalinger fra Braathen til Kalley i forbindelse med jobben sørafrikaneren gjorde på med å få tilbake penger som var blitt svindlet fra Braathen på 90-tallet.

STO BAK HOTELL: Egil A. Braathen (til venstre) åpnet Linne hotell i 1969. I dag eier selskapet som den avdøde eiendomsmagnaten startet tre signalbygg i Barcode i Oslo.

De øvrige arvingene fremholdt at Kalley tilegnet seg langt mer enn det han og Braathen hadde blitt enige om, i en periode der Braathen led av alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

– Vår oppfatning er at Raymond Kalley er en skurk, sa den ene arvingen Jens Petter Rønning til E24 da saken var oppe for tingretten i fjor.

Da argumente Kalley for at han og Braathen hadde inngått en muntlig enighet om ytterligere betaling utover den skriftlige avtalen som faktisk fantes.

Omstridte utbetalinger

Sørafrikanerens forklaring har ikke overbevist det norske rettsvesenet.

Borgarting lagmannsrett påpeker at Kalley ikke husker noe som helst av når eller hvor den muntlige avtalen skal ha vært inngått.

Hans tilegnelse av 208.722 dollar mens Braathen var dement, mener dermed lagmannsretten at var urettmessig.

Den tar også med i beregningen utbetalinger fra Pauline Braathens trust.

Kalley fungerte som økonomisk rådgiver for Egil A. Braathens kone i en periode, og gjorde et uttak på 250.000 dollar i 2003. Pauline Braathen skal på dette tidspunkt ha vært i koma, ifølge hennes advokat Robert Clifford.

ANKLAGES: Raymond Kalley hadde tidligere et tett forhold til Pauline Braathen, som hennes økonomiske rådgiver. Etter mannens død har hun vitnet mot at Kalley skal få 1/16 av milliardarven.

Kalley har sagt at Pauline Braathen hadde godkjent utbetalingen, men dette har hun selv benektet.

– Egil ville uten tvil ha fjernet Raymond Kalley fra testamentet om han hadde visst om hans oppførsel, skrev Pauline Braathen i en e-post til E24 i fjor.

«Lagmannsretten finner at det er sannsynlig at Braathen hadde fjernet Kalley fra testamentet, om han hadde fått vite om at Kalley på urettmessig vis fikk overført 250.000 USD til seg mens Pauline Braathen var meget syk i 2003», står det i dommen fra november.

Tapte i Sveits

Egil A. Braathen døde i 2009 på Gran Canaria. Han var da norsk statsborger med registrert bosted i Sveits.

Formuen han etterlot seg var plassert dels i fast eiendom i Norge, dels i utenlandske banker, særlig i Luxembourg og Sveits.

For å avskjære Raymond Kalley fra Egil A. Braathens arv, tok flere av de øvrige arvingene testamentets gyldighet til sveitsisk rett.

Arvingene vant frem med saken. Kalley valgte deretter å prøve samme sak for det norske rettsvesenet.

Først fikk han medhold i tre runder, til og med Høyesterett, da arvingene la ned protest mot at saken kunne behandles i Norge i det hele tatt. Deres argument var at Braathen ikke hadde bopel i Norge da han døde.

I den faktiske arvesaken fikk imidlertid aldri Kalley noe gehør fra de norske dommerne.

Gave til alzheimer-forskning

Arven etter Egil A. Braathen er i dag synlig for særlig Oslo-beboere, da Braathen Eiendom eier tre av høyhusene i Barcode.

Noe har også gått til medisinfaget.

I 2015 ga enken Pauline Braathen, sammen med tre andre arvinger av hennes mann, 50 millioner kroner til Kavliinstituttet i Trondheim.

Ønsket var å støtte forskning for å forstå alzheimer-sykdommen.

– Jeg mistet min mann i Alzheimer. Derfor ønsker jeg å styrke forskningen rundt sykdommen, sa briten til Aftenposten i 2016.