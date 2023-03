Easee permitterer 138 ansatte: – Ulidelig vondt for oss alle

Ladeselskapet Easee er i trøbbel og permitterer 138 ansatte etter salgsforbud i Sverige.

– Dette gjør ulidelig vondt for oss alle, sier gründer og daglig leder i Easee, Jonas Helmikstøl.

Selskapet har rundt 350 ansatte i Norge og 150 ansatte i utlandet. Nå skal 138 permitteres.

De ansatte ble informert om at en permitteringsprosess ble iverksatt fredag forrige uke. Det har helt frem til i dag vært uklart hvor mange som berøres.

I dag blir det sendt ut permitteringsvarsel til 138 ansatte, på tvers av selskapets kontorer i Norge i Sandnes, Oslo og Tønsberg. Dette utgjør 40 prosent av de ansatte i Norge.

Easee-gründer og daglig leder, Jonas Helmikstøl

– Dette er fryktelig vanskelig, men vi har vært nødt til å ta drastiske grep. Det er gjort en grundig jobb i denne prosessen, og dette er dessverre nødvendig slik situasjonen er nå, sier styreleder Rita Bach Omdal.

Det norske ladeselskapet fra Stavanger har vokst raskt de siste årene, med en omsetning i milliardklassen.

I 2021 hadde selskapet en omsetning på 245 millioner kroner i Sverige, som utgjorde 17 prosent av den samlede omsetningen på 1,4 milliarder kroner.

– Dette er en vond og vanskelig situasjon for våre ansatte og deres familier. I løpet av disse fem årene har vi fått med oss mange fantastiske mennesker. Det er vondt å måtte ta disse grepene. Samtidig kjemper vi for å gi dem tilbake jobbene så snart som mulig, sier Helmikstøl.

Fikk ikke opphevet salgsforbudet

Easee mottok torsdag kveld beskjed fra den svenske forvaltningsretten i Karlstad at det ikke vil bli innvilget en midlertidig forføyning midlertidig forføyningMidlertidig forføyning er avgjørelse som fattes av retten i en sivil sak som kun skal gjelde for en viss tid, vanligvis fram til en rettssak er endelig avgjort. Dette brukes når det haster å få en avgjørelse, og man ikke har tid til å vente på at dom blir avsagt. Kilde: domstol.no av Elsäkerhetsverkets salgsforbud. Easee fortsetter dermed den ordinære ankeprosessen. Det betyr at det fortsatt kun er et salgsforbud gjeldende i Sverige.

Et salgsforbud i Sverige vil kun bli gjeldende i andre EU/EØS-land etter at respektive EU-land har iverksatt og konkludert i egne tilsynsprosesser. Det har de 90 dager på å gjøre, skriver selskapet.

– Vi forbereder nå ankesaken. Å finne løsninger som trygger både selskapet og alle ansatte på kort og lang sikt er vår hovedprioritet akkurat nå, sier Omdal.

Masseoppsigelser

Tidligere i uken kom beskjeden om at 81 ansatte mister jobben hos Norautron. Dette er en direkte konsekvens av at Easee-laderne nylig ble ilagt salgsforbud i Sverige.

Det er nemlig Horten-bedriften som produserer laderne. Norautron har hatt en produksjonsavtale med Easee siden 2018. Men nå er det full stopp.

– 81 personer mister inntekten sin. Det er ikke greit, sa administrerende direktør Øyvind Sedivy til lokalavisen Gjengangeren.